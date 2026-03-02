Фото
Уэсли из «Ромы» в стиле Винисиуса отпраздновал у углового флага гол «Ювентусу»

Правый защитник «Ромы» Уэсли Франса отметил гол «Ювентусу» в стиле вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

22-летний бразилец на 39-й минуте обводящим ударом в дальний верхний угол открыл счет в матче 27-го тура Серии А (3:3).

После гола Уэсли подбежал к угловому флагу на «Стадио Олимпико», вскинул руки вверх, расставил ноги так, что стойка флажка оказалась между ними, и слегка подвигал бедрами.

Уэсли забил 4 гола в 24 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.

Напомним, что Винисиус в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) после гола станцевал у углового флага, оказавшийся между его ног, а затем показал на свою фамилию на спине. После этого у бразильца случился конфликт с нападающим «орлов» Джанлукой Престианни, который, по словам Винисиуса, назвал его «обезьяной». В Мадриде игрок «сливочных» снова станцевал у углового флага после гола в ответном матче (2:1).

Изображение: кадр из трансляции

Неймар станцевал у углового флага, как Винисиус, и показал на фамилию на спине перед фанатами «Васко да Гама». Форвард «Сантоса» сделал дубль

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Вчера футбол начали смотреть? Камерун на ЧМ-90 так праздновал все голы ..
Вчера футбол начали смотреть? Камерун на ЧМ-90 так праздновал все голы ..
Просто для некоторых это всё равно провокация
Вчера футбол начали смотреть? Камерун на ЧМ-90 так праздновал все голы ..
Кузьмичи Непомнящие!
Повторюшка дядя....
Тем самым они как бы говорят нам: смотрите, дело не в танцах и не цвете кожи. Он чёрный, он станцевал - никаких проблем. Медвежья услуга для Вини)
