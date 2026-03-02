Уэсли из «Ромы» в стиле Винисиуса отпраздновал у углового флага гол «Ювентусу»

Правый защитник «Ромы» Уэсли Франса отметил гол «Ювентусу » в стиле вингера «Реала » Винисиуса Жуниора .

22-летний бразилец на 39-й минуте обводящим ударом в дальний верхний угол открыл счет в матче 27-го тура Серии А (3:3).

После гола Уэсли подбежал к угловому флагу на «Стадио Олимпико », вскинул руки вверх, расставил ноги так, что стойка флажка оказалась между ними, и слегка подвигал бедрами.

Уэсли забил 4 гола в 24 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь .

Напомним, что Винисиус в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) после гола станцевал у углового флага, оказавшийся между его ног, а затем показал на свою фамилию на спине. После этого у бразильца случился конфликт с нападающим «орлов» Джанлукой Престианни, который, по словам Винисиуса, назвал его «обезьяной». В Мадриде игрок «сливочных» снова станцевал у углового флага после гола в ответном матче (2:1).

Изображение: кадр из трансляции

