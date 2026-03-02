«Ювентус» 4 матча подряд не побеждает в Серии А – 2 ничьих, 2 поражения

«Ювентус» продлил серию без побед в Серии А до четырех матчей.

Команда тренера Лучано Спаллетти сыграла вничью с «Ромой» (3:3) в 27-м туре чемпионата Италии, уступая в счете 1:3 до 78-й минуты.

Ранее у туринцев была ничья с «Лацио» (2:2) и поражения от «Интера» (2:3) и «Комо» (0:2).

«Ювентус » набрал 47 очков и занимает 6-е место в Серии А. 7 марта команда примет «Пизу».