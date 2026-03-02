18

«Ювентус» 4 матча подряд не побеждает в Серии А – 2 ничьих, 2 поражения

«Ювентус» продлил серию без побед в Серии А до четырех матчей.

Команда тренера Лучано Спаллетти сыграла вничью с «Ромой» (3:3) в 27-м туре чемпионата Италии, уступая в счете 1:3 до 78-й минуты.

Ранее у туринцев была ничья с «Лацио» (2:2) и поражения от «Интера» (2:3) и «Комо» (0:2).

«Ювентус» набрал 47 очков и занимает 6-е место в Серии А. 7 марта команда примет «Пизу».

Спаллетти проще уже Гатти сделать форвардом, чем дождаться голов от нынешних
Он вроде бы там начинал на детском/юношеском уровне
после кальма макса

это просто фестиваль эмоций

так бы сидели в окопе с 1 ударом в створ
Удачи на шестом месте)))
Я вчера и Милан смотрел… до чего же убого! Едва уползли от ничьей с Кремонезе, вот уж кому везет
Зато все матчи Юве с супер сюжетом. Спаллети свое дело знает!
А нам все равно нравится) FJ🤍🖤
Вроде 6-е место и такая неудачная серия, но с таким характером и футболом есть ощущение что все у Юве будет хорошо) Надо время. Форца Спал!
Ювентус идёт вперёд.
Игра появляется.
Я очень оптимистичен на счёт нового сезона.
С голов хоть кайфуйте, так сказать..
Очень надеюсь, что Лучано продлят. Но с составом беда, очень нужно качественное усиление
Игра есть, характер есть. Много где не прёт, начиная с судейства заканчивая реализацией.

Если летом избавиться от ненужного балласта и точечно усилить состав, то это будет фаворит за скудетто.
Юве играет в футбол. Несмотря на неправедное судейство, невезение, жуткий график, скаутов-предателей ( ну вот отчего Дэвид, а не Маллен?). Кому могло в голову прийти звать Ди Грегорио, Тюрама, Дэвида? Только врагам клуба!
