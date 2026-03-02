Фанаты «Лилля» оскорбляли мать вратаря «Нанта» Лопеша во время матча Лиги 1. Судья останавливал игру
Фанаты «Лилля» оскорбляли мать вратаря «Нанта» Лопеша.
Матч Лиги 1 между «Лиллем» и «Нантом» (1:0) был приостановлен во втором тайме на несколько минут.
На фанатской трибуне хозяев, расположенной за воротами, звучали оскорбительные кричалки в адрес матери вратаря «Нанта» Антони Лопеша, из-за чего главный арбитр Тома Леонар решил прервать встречу.
Судья сообщил о ситуации делегатам матча и потребовал дать объявление по стадиону. Вскоре игра продолжилась, а кричалки прекратились. При этом объявления по стадиону сделано не было.
«Если бы вы не обратили внимания, через две секунды все бы закончилось», – сказал полузащитник «Лилля» Бенжамен Андре арбитру.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
