У Бога первый гол за «Ювентус» – «Роме». Вингер арендован у «Ниццы» с правом выкупа
У Бога первый гол за «Ювентус» – «Роме».
Атакующий полузащитник Жереми Бога забил первый гол за «Ювентус».
29-летний футболист из Кот-д’Ивуара поразил ворота «Ромы» в матче 27-го тура Серии А (2:3, второй тайм). Он проводит шестую игру за туринцев во всех турнирах.
Напомним, что «Юве» 1 февраля арендовал Бога до конца сезона с правом выкупа за 4,8 млн евро. Вингер не играл за «Ниццу» с ноября после нападения фанатов.
В последний раз Бога забивал в сентябре 2025 года. Его подробная статистика – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
а теперь гол самого Бога