  • Поражение ЦСКА в Грозном, матч «Спартака» перенесен на понедельник, «Арсенал» обыграл «Челси», 3:3 от «Ювентуса», 4-е место Коростелева с скиатлоне, Каманцев против «Матч ТВ» и другие новости
15

1. В Мир РПЛ ЦСКА проиграл «Ахмату» на выезде (0:1), пропустив на 4-й минуте. Главный судья Сергей Карасев после ВАР не дал пенальти армейцам за руку Пряхина в штрафной грозненцев. «Динамо» разгромило «Крылья» (4:0), забили Тюкавин, Миранчук, Гладышев и Нгамале, Гальдамеса удалили.

Матч «Сочи» – «Спартак» перенесли из-за режима беспилотной опасности. Игра состоится в понедельник и начнется в 15:00 по московскому времени.

2. «Арсенал» обыграл «Челси» в дерби (2:1). Тимбер и Салиба забили, Инкапиэ отправил мяч в свои ворота, Нету удалился, получив 2 желтые за 3 минуты. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» (2:1), пропустив на 4-й минуте. У Бруну гол с пенальти и ассист на Шешко, Лакруа забил и удалился. «Тоттенхэм» опять проиграл, «шпоры» не побеждают 10 матчей подряд в АПЛ – впервые за 32 года. 

3. В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» (2:4), «Трактор» уступил «Ак Барсу» (0:1), «Динамо» Москва одержало победу над «Металлургом» (4:1). Игру «Сочи» – «Торпедо» прерывали в 3-м периоде из-за угрозы атаки БПЛА. Все результаты – тут.

4. «Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» на выезде (3:3). Гатти сравнял на 93-й минуте, у Бога первый гол за туринцев, Мален опять забил. «Милан» вырвал победу у «Кремонезе» на выезде (2:0): Павлович забил на 90-й, Леау – на 94-й. 

5. Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Победил норвежец Йоханнес Клэбо.

Дарья Непряева заняла 5-е место в женской гонке, победила норвежка Хейди Венг. 

6. Председатель судейского комитета РФС и ЭСК Павел Каманцев высказался о критике офсайдных линий в Мир РПЛ, отметив, что «доверия нет не к линиям, а к ракурсам ТВ‑картинки». Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин отреагировал на претензии: «Удивительно, что зрители, комментаторы, тренеры и игроки видят одно, а решения по стадионам объявляют другие. Точно дело в ТВ-картинке?»

Кстати, на матчах РПЛ будет 15 камер вместо 13 со следующего сезона. РПЛ, РФС и «Матч ТВ» обсуждают показ офсайдов несколько лет – решение проблемы стоит 100+ млн рублей, сообщил журналист Грант Гетадарян.

7. НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Вегас» (5:0), Чинахов забил 10-й гол за «Пингвинс» после обмена из «Коламбуса». «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» (3:1), Капризов повторил рекорд Габорика по голам в истории «Уайлд», Бучневич забил победный гол. Все результаты дня – здесь

8. У Роберта Левандовского перелом глазницы. Форвард «Барсы» пропустит ответный матч с «Атлетико» в Кубке Испании.

9. НБА. «Нью-Йорк» прервал 11-матчевую победную серию «Сан-Антонио», 35+13+9 от Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте» и другие результаты

10. Карим Халили выиграл масс-старт в финале Кубка России по биатлону в Златоусте, Латыпов – 2-й, Бабиков – 3-й. Юлия Коваленко победила в масс-старте у женщин, Наталия Шевченко – 2-я, Резцова – 3-я.

11. За прикрытие рта при обращении к сопернику, вероятно, начнут наказывать желтой или красной карточкой. Правило могут назвать «закон Винисиуса», сообщает The Telegraph.

12. Отношения Винисиуса с «Реалом» улучшились. Вингер снова чувствует себя важным и может продлить контракт, пишет As. 

13. Тренера женской сборной Ирана по футболу спросили о гибели главы страны Али Хаменеи. Пресс-секретарь не стал переводить ответ и попросил задать следующий вопрос.

14. Жоан Лапорта прыгал под заряд «Кто не скачет, тот мадридиста» и показал неприличный жест на матче «Барсы» с «Вильярреалом». Кандидат в президенты клуба смотрел игру с трибуны.

15. МЛС. «Интер Майами» победил «Орландо» (4:2), отыгравшись с 0:2. Месси сделал дубль.

16. Защитник «Эспаньола» Омар Эль-Хилали обвинил форварда «Эльче» Рафу Мира в расизме. По словам марокканца, Мир якобы сказал ему «ты приплыл на лодке» во время матча Ла Лиги, очевидно, намекая на путь из Африки.

Цитаты дня.

Колобков об ударе США и Израиля по Ирану: «Должна быть какая-то реакция МОК. В этой ситуации они не могут отмолчаться»

Гвардиола о свисте фанатов «Лидса» из-за паузы на питание во время Рамадана: «Таков современный мир. Уважайте религии и разнообразие. Это не решение «Сити», а правило лиги»

Моуринью о Престианни и Винисиусе: «Карьера Джанлуки в «Бенфике» закончится, если он виноват. Но я не невежда и исхожу из презумпции невиновности. Я занял правильную позицию»

Жена Тикнизяна Ромашкина о ситуации в Дубае: «Ракета пролетела над нашими головами и упала рядом с каким-то отелем. Сильные взрывы слышны почти каждую минуту. Страшная ситуация»

«Карасев – мужик с 🥚🥚, в отличие от труса Шафеева». Радимов о судье матча ЦСКА

Джанни Инфантино: «Если игрок закрывает рот и говорит что-то с расистским подтекстом, его нужно удалять. Следует предполагать, что он сказал то, чего не должен был»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
15 комментариев
Правило винисиуса… какой же абсурд. Кстати давно чего-то они на коленях игры не начинали
Ответ bm9z9dpnwx
Правило винисиуса… какой же абсурд. Кстати давно чего-то они на коленях игры не начинали
Потом будет теорема Винисиуса!
Ответ Виткот
Потом будет теорема Винисиуса!
Теорему ещё доказать надо, будет аксиома
Как же достали, то голубые наступают то афроамериканцы, куда белым податься?
Ответ Dinamik1
Как же достали, то голубые наступают то афроамериканцы, куда белым податься?
😁
Ответ Dinamik1
Как же достали, то голубые наступают то афроамериканцы, куда белым податься?
Белым собачек разводить и вымирать..(((
Две новости под номером 2 и ни одной под номером 3. Они разделили второе место?
Ответ Electricoff
Две новости под номером 2 и ни одной под номером 3. Они разделили второе место?
У новости про Спартак номер вообще убрали
Инфантино знает, что такое презумпция невиновности?
Кто такой Тикнизян Ромашкин?
Раньше по этикету было принято прикрывать рот - когда чихаешь или кашляешь... 😷
Теперь - всё наоборот... 🤔
О времена, о нравы!
Лапорта ещё не кричал «мадридяку на гиляку»?
