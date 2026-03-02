Поражение ЦСКА в Грозном, матч «Спартака» перенесен на понедельник, «Арсенал» обыграл «Челси», 3:3 от «Ювентуса», 4-е место Коростелева с скиатлоне, Каманцев против «Матч ТВ» и другие новости

1. В Мир РПЛ ЦСКА проиграл «Ахмату» на выезде (0:1), пропустив на 4-й минуте. Главный судья Сергей Карасев после ВАР не дал пенальти армейцам за руку Пряхина в штрафной грозненцев. «Динамо» разгромило «Крылья» (4:0), забили Тюкавин, Миранчук, Гладышев и Нгамале, Гальдамеса удалили.

Матч «Сочи» – «Спартак» перенесли из-за режима беспилотной опасности. Игра состоится в понедельник и начнется в 15:00 по московскому времени.

2. «Арсенал» обыграл «Челси» в дерби (2:1). Тимбер и Салиба забили, Инкапиэ отправил мяч в свои ворота, Нету удалился, получив 2 желтые за 3 минуты. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» (2:1), пропустив на 4-й минуте. У Бруну гол с пенальти и ассист на Шешко, Лакруа забил и удалился. «Тоттенхэм» опять проиграл, «шпоры» не побеждают 10 матчей подряд в АПЛ – впервые за 32 года.

3. В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» (2:4), «Трактор» уступил «Ак Барсу» (0:1), «Динамо» Москва одержало победу над «Металлургом» (4:1). Игру «Сочи» – «Торпедо» прерывали в 3-м периоде из-за угрозы атаки БПЛА. Все результаты – тут .

4. «Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» на выезде (3:3). Гатти сравнял на 93-й минуте, у Бога первый гол за туринцев, Мален опять забил. «Милан» вырвал победу у «Кремонезе» на выезде (2:0): Павлович забил на 90-й, Леау – на 94-й.

5. Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Победил норвежец Йоханнес Клэбо.

Дарья Непряева заняла 5-е место в женской гонке, победила норвежка Хейди Венг.

6. Председатель судейского комитета РФС и ЭСК Павел Каманцев высказался о критике офсайдных линий в Мир РПЛ, отметив, что «доверия нет не к линиям, а к ракурсам ТВ‑картинки» . Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин отреагировал на претензии : «Удивительно, что зрители, комментаторы, тренеры и игроки видят одно, а решения по стадионам объявляют другие. Точно дело в ТВ-картинке?»

Кстати, на матчах РПЛ будет 15 камер вместо 13 со следующего сезона. РПЛ, РФС и «Матч ТВ» обсуждают показ офсайдов несколько лет – решение проблемы стоит 100+ млн рублей, сообщил журналист Грант Гетадарян.

7. НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Вегас» (5:0), Чинахов забил 10-й гол за «Пингвинс» после обмена из «Коламбуса». «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» (3:1), Капризов повторил рекорд Габорика по голам в истории «Уайлд», Бучневич забил победный гол . Все результаты дня – здесь .

8. У Роберта Левандовского перелом глазницы . Форвард «Барсы» пропустит ответный матч с «Атлетико» в Кубке Испании.

9. НБА. «Нью-Йорк» прервал 11-матчевую победную серию «Сан-Антонио», 35+13+9 от Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте» и другие результаты .

10. Карим Халили выиграл масс-старт в финале Кубка России по биатлону в Златоусте, Латыпов – 2-й, Бабиков – 3-й. Юлия Коваленко победила в масс-старте у женщин, Наталия Шевченко – 2-я, Резцова – 3-я.

11. За прикрытие рта при обращении к сопернику, вероятно, начнут наказывать желтой или красной карточкой. Правило могут назвать «закон Винисиуса», сообщает The Telegraph.

12. Отношения Винисиуса с «Реалом» улучшились . Вингер снова чувствует себя важным и может продлить контракт, пишет As.

13. Тренера женской сборной Ирана по футболу спросили о гибели главы страны Али Хаменеи. Пресс-секретарь не стал переводить ответ и попросил задать следующий вопрос.

14. Жоан Лапорта прыгал под заряд «Кто не скачет, тот мадридиста» и показал неприличный жест на матче «Барсы» с «Вильярреалом». Кандидат в президенты клуба смотрел игру с трибуны.

15. МЛС. «Интер Майами» победил «Орландо» (4:2), отыгравшись с 0:2. Месси сделал дубль .

16. Защитник «Эспаньола» Омар Эль-Хилали обвинил форварда «Эльче» Рафу Мира в расизме. По словам марокканца, Мир якобы сказал ему «ты приплыл на лодке» во время матча Ла Лиги, очевидно, намекая на путь из Африки.

Цитаты дня.

Колобков об ударе США и Израиля по Ирану: «Должна быть какая-то реакция МОК . В этой ситуации они не могут отмолчаться»

Гвардиола о свисте фанатов «Лидса» из-за паузы на питание во время Рамадана: «Таков современный мир. Уважайте религии и разнообразие. Это не решение «Сити», а правило лиги »

Моуринью о Престианни и Винисиусе: «Карьера Джанлуки в «Бенфике» закончится, если он виноват. Но я не невежда и исхожу из презумпции невиновности . Я занял правильную позицию»

Жена Тикнизяна Ромашкина о ситуации в Дубае: «Ракета пролетела над нашими головами и упала рядом с каким-то отелем . Сильные взрывы слышны почти каждую минуту. Страшная ситуация»

«Карасев – мужик с 🥚🥚, в отличие от труса Шафеева» . Радимов о судье матча ЦСКА

Джанни Инфантино: «Если игрок закрывает рот и говорит что-то с расистским подтекстом, его нужно удалять . Следует предполагать, что он сказал то, чего не должен был»