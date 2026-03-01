Защитник «Балтики» Филин об отмене гола «Зениту»: «Нужно доверять судьям. Если они так решили, значит, на то были основания»

Защитник «Балтики» Филин об отмене гола «Зениту»: нужно доверять судьям.

Защитник «Балтики» Александр Филин высказался об отмене гола в матче РПЛ с «Зенитом » (0:1) из-за офсайда у форварда калининградцев Брайана Хиля.

— Что скажете о скандале с незасчитанным голом в ворота «Зенита»?

— Не люблю судей критиковать или как-то осуждать. Раз отменили гол, то, видимо, на то есть правила. Значит, все по правилам. Конечно, неприятно, если забиваешь, но твой гол не засчитывают. Но нужно доверять судьям. Если они так решили, значит, на то были основания.

— Сам факт незасчитанного гола надломил «Балтику»? Можно сказать, что это повлияло на последующий пропущенный мяч в концовке и поражение при равной игре?

— Не то чтобы надломил... Но засчитай его судья, у нас было бы больше шансов добиться положительного результата, набрать в Питере очки. Счет был бы 1:0 в нашу пользу. Даже если бы «Зенит» все равно забил, как минимум ничья 1:1 была бы. Может быть, мы бы ее удержали.

В любом случае есть судьи, которые рассматривают каждый эпизод с любым взятием ворот. Не буду никого критиковать, – сказал Филин.

