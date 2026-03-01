  • Спортс
121

Защитник «Балтики» Филин об отмене гола «Зениту»: «Нужно доверять судьям. Если они так решили, значит, на то были основания»

Защитник «Балтики» Филин об отмене гола «Зениту»: нужно доверять судьям.

Защитник «Балтики» Александр Филин высказался об отмене гола в матче РПЛ с «Зенитом» (0:1) из-за офсайда у форварда калининградцев Брайана Хиля.

— Что скажете о скандале с незасчитанным голом в ворота «Зенита»?

— Не люблю судей критиковать или как-то осуждать. Раз отменили гол, то, видимо, на то есть правила. Значит, все по правилам. Конечно, неприятно, если забиваешь, но твой гол не засчитывают. Но нужно доверять судьям. Если они так решили, значит, на то были основания.

— Сам факт незасчитанного гола надломил «Балтику»? Можно сказать, что это повлияло на последующий пропущенный мяч в концовке и поражение при равной игре?

— Не то чтобы надломил... Но засчитай его судья, у нас было бы больше шансов добиться положительного результата, набрать в Питере очки. Счет был бы 1:0 в нашу пользу. Даже если бы «Зенит» все равно забил, как минимум ничья 1:1 была бы. Может быть, мы бы ее удержали. 

В любом случае есть судьи, которые рассматривают каждый эпизод с любым взятием ворот. Не буду никого критиковать, – сказал Филин.

Все судейские скандалы рестарта РПЛ. Катастрофа

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
121 комментарий
Александр Филин надеется в Зенит что ли перейти?
Ответ Сергей Круг
Александр Филин надеется в Зенит что ли перейти?
Комментарий скрыт
Ответ Сергей Круг
Александр Филин надеется в Зенит что ли перейти?
То есть, если у человека не такое мнение как у тебя, то он либо выслуживается перед кем-то, либо невменяемый?
Специалисты Спорца отписались в комментах, что парень ответил неправильно. Им не понравилось)
Ответ Onion
Специалисты Спорца отписались в комментах, что парень ответил неправильно. Им не понравилось)
Их просто корёжит.
Ответ Архитектор Мендисабаль
Их просто корёжит.
У вас лав стори с Онионычем?
Заметьте, ни от игроков Балтики, ни от Талалаева, вообще нет претензий, вспоминая его реакции на эпизоды и результат матча со Спартаком, в любом случае высказался уже бы давно.
Ответ Ak4705
Заметьте, ни от игроков Балтики, ни от Талалаева, вообще нет претензий, вспоминая его реакции на эпизоды и результат матча со Спартаком, в любом случае высказался уже бы давно.
Да, удивительно, что от Талалаева нет претензий. У него дисквалификация. Нагайцев всё на пресс-конференции сказал.
Ответ Ak4705
Заметьте, ни от игроков Балтики, ни от Талалаева, вообще нет претензий, вспоминая его реакции на эпизоды и результат матча со Спартаком, в любом случае высказался уже бы давно.
Андрей Викторович не хочет на себя и клуб нагнетать обстановку. А руководители ответили - готовят жалобу!
От себя добавлю, что если в марте прошлого года те же самые линии при определении офсайда считались нормальными, а над Зенитом и его болелами откровенно смеялись, когда те в отсутствие нормальных повторов пытались самостоятельно определить, был ли офсайд или нет, то какие сейчас к ним могут быть претензии?! В этот раз они сработали в пользу "неправильной команды"?!)
Если вчера это было просто "откровенно слабое судейство", то почему за 20 часов до этого, оно же было уже "купленным", а "судей пригласили на юбилей"?! "Это другое" или снова всё дело в "неправильной команде"?!)
Ответ pyritanza
От себя добавлю, что если в марте прошлого года те же самые линии при определении офсайда считались нормальными, а над Зенитом и его болелами откровенно смеялись, когда те в отсутствие нормальных повторов пытались самостоятельно определить, был ли офсайд или нет, то какие сейчас к ним могут быть претензии?! В этот раз они сработали в пользу "неправильной команды"?!) Если вчера это было просто "откровенно слабое судейство", то почему за 20 часов до этого, оно же было уже "купленным", а "судей пригласили на юбилей"?! "Это другое" или снова всё дело в "неправильной команде"?!)
Комментарий скрыт
Ответ pyritanza
От себя добавлю, что если в марте прошлого года те же самые линии при определении офсайда считались нормальными, а над Зенитом и его болелами откровенно смеялись, когда те в отсутствие нормальных повторов пытались самостоятельно определить, был ли офсайд или нет, то какие сейчас к ним могут быть претензии?! В этот раз они сработали в пользу "неправильной команды"?!) Если вчера это было просто "откровенно слабое судейство", то почему за 20 часов до этого, оно же было уже "купленным", а "судей пригласили на юбилей"?! "Это другое" или снова всё дело в "неправильной команде"?!)
Комментарий скрыт
Журналист провокатор, нужно дрова подбросить, а то у Москвы стало затухать. Филин адекват, учитесь.
Ответ Дядя Боря
Журналист провокатор, нужно дрова подбросить, а то у Москвы стало затухать. Филин адекват, учитесь.
Комментарий скрыт
Филин, диванное сообщество уже вынесло свой вердикт.
Если ты не согласен - значит ты либо куплен, либо собираешься продаться, либо ничего не понимаешь в игре.
журналист: правильно ли отменён гол?
филин: угу!
Люди хотят видеть во всем какой то заговор, конспирологию.
Хиль закрывал обзор Адамову, это очевидно.
На фото с прочерченной линей пятка Хиля ближе к воротам чем пятка Мантуана.
Но все равно "Зенит" позор российского футбола.
Неандертальцы.
Ответ erdni
Люди хотят видеть во всем какой то заговор, конспирологию. Хиль закрывал обзор Адамову, это очевидно. На фото с прочерченной линей пятка Хиля ближе к воротам чем пятка Мантуана. Но все равно "Зенит" позор российского футбола. Неандертальцы.
Комментарий скрыт
Ответ erdni
Люди хотят видеть во всем какой то заговор, конспирологию. Хиль закрывал обзор Адамову, это очевидно. На фото с прочерченной линей пятка Хиля ближе к воротам чем пятка Мантуана. Но все равно "Зенит" позор российского футбола. Неандертальцы.
Специально сегодня скачал скрин с трансляции с линиями. Рекомендую тоже скачать и обратить внимание как проведена линия по ноге защитника Зенита. Там отметка стоит правильно, на его пятке. А вот линия проведена почему то по середине его ступни. Скачай, поймешь что там реально бред.
Самое главное, что в Европе такие же голы отменяют, но кому тут что доказывать
Ответ Mi}{AH
Самое главное, что в Европе такие же голы отменяют, но кому тут что доказывать
В Европе линии чертит система с 29 камерами на стадионе в трехмерной проекции.
В России линии чертит судья с телекартинки.

Поэтому, когда в Европе отменяют, то там все видно и понятно, вопросов нет. Бывают лишь крайне редкие глюки, а не ежедневные позоры.
Ответ Ludas
В Европе линии чертит система с 29 камерами на стадионе в трехмерной проекции. В России линии чертит судья с телекартинки. Поэтому, когда в Европе отменяют, то там все видно и понятно, вопросов нет. Бывают лишь крайне редкие глюки, а не ежедневные позоры.
И чего помогает с 29 камер? %)) Постоянно нелепые трактовки и левые пенальти.
Было сто оснований, ну или даже сто одно))
