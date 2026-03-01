Артига об 1:2 с «Махачкалой» на заснеженном поле: «Вся подготовка «Рубина» свелась к длинным передачам и единоборствам. Разметки толком не было видно»
Артига об 1:2 «Рубина» с «Махачкалой»: разметки толком не было видно.
Тренер «Рубина» Франк Артига оценил поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) в РПЛ. Начало матча в Каспийске было перенесено на 30 минут из‑за сильного снегопада.
— Никогда не ждешь матча в таких условиях. Вся подготовка свелась к длинным передачам и единоборствам.
— Вы о чем‑то говорили с резервным арбитром в начале матча.
— Тот комментарий касался маркировки поля, разметки толком не было видно. Было непонятно, где находился мяч, в штрафной или нет. Погодные условия были тяжелыми, но одинаковыми для обеих команд, – сказал Артига.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Осень-весна она такая. Это вам не летом по старинке в футбол играть)
Это тебе не в Барселоне молодёжку тренировать)
