Артига об 1:2 с «Махачкалой» на заснеженном поле: «Вся подготовка «Рубина» свелась к длинным передачам и единоборствам. Разметки толком не было видно»

Артига об 1:2 «Рубина» с «Махачкалой»: разметки толком не было видно.

Тренер «Рубина » Франк Артига оценил поражение от махачкалинского «Динамо » (1:2) в РПЛ . Начало матча в Каспийске было перенесено на 30 минут из‑за сильного снегопада.

— Никогда не ждешь матча в таких условиях. Вся подготовка свелась к длинным передачам и единоборствам.

— Вы о чем‑то говорили с резервным арбитром в начале матча.

— Тот комментарий касался маркировки поля, разметки толком не было видно. Было непонятно, где находился мяч, в штрафной или нет. Погодные условия были тяжелыми, но одинаковыми для обеих команд, – сказал Артига.