  Скандальное судейство в РПЛ, «Бавария» обыграла «Боруссию», крупные победы «Барсы» и «Ливерпуля», титул Медведева, дубль Овечкина и другие новости
Скандальное судейство в РПЛ, «Бавария» обыграла «Боруссию», крупные победы «Барсы» и «Ливерпуля», титул Медведева, дубль Овечкина и другие новости

1. В Мир РПЛ продолжилось скандальное судейство в 1-м туре после рестарта. «Краснодар» одолел «Ростов» (2:1): Чистякова и Ваханию удалили, Кривцов забил победный, у Сперцяна и Миронова голы с пенальти, мяч Батчи отменили. Вопросы есть и по первому 11-метровому, и по второму, и по удалению под занавес матча. 

«Локомотив» в меньшинстве дожал «Пари НН» (2:1): Фассон ответил на гол Олусегуна с пенальти, Руденко получил две желтых за 4 минуты в конце 1-го тайма, а 11-метровый после контакта Шнапцева и Пиняева, кажется, не понял никто. Комментатор Генич заявил: «Самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ. Пипец». Его поддержал коллега Шнякин: «Любой, кто на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого нахер пенальти быть не может! Вы че, рехнулись?» Бывший игрок «Зенита» Радимов тоже дал яркую оценку судьям: «Ребята, вы сдурели? В 90-е такие за бабки ставили. Позорище! Мажич должен собирать чемодан и проваливать».

«Оренбург» обыграл «Акрон» (2:0): Савельев забил с игры, Гюрлюк – с пенальти, гол Дзюбы странным образом отменили из-за офсайда. Гендиректор клуба из Тольятти Клюшев после игры намекал на кого-то: «Мечты сбываются». «Рубин» в первом матче при Артиге уступил «Динамо» Махачкала (1:2): Агаларов и Мастури забили с пенальти, Шабанхаджай – с игры.

2. В 28-м туре АПЛ «Ливерпуль» дома разгромил «Вест Хэм» (5:2) – у Экитике 1+2. «Манчестер Сити» без Холанда в гостях справился с «Лидсом» (1:0), игру останавливали, чтобы игроки, соблюдающие пост в Рамадан, перекусили, фанаты хозяев свистели.

3. В FONBET КХЛ СКА дома проиграл «Локомотиву» (2:5), «Спартак» одержал победу над «Барысом» (5:3).

4. «Барселона» разгромила «Вильярреал» (4:1) в 26-м туре Ла Лиги – Ямаль сделал первый хет-трик в карьере. «Мальорка» уступила «Сосьедаду» Арсена Захаряна (0:1), который вышел в стартовом составе впервые за долгое время. «Атлетико» в гостях победил «Овьедо» (1:0) – Альварес забил на 94-й минуте.

5. Спорт реагирует на конфликт на Ближнем Востоке с участием США, Ирана и Израиля. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж допустил неучастие сборной в ЧМ-2026 и подтвердил приостановку национального чемпионата. ФИФА «будет следить» за событиями: «Сосредоточены на безопасном проведении ЧМ. Будем общаться со всеми принимающими странами». В Израиле перенесли все запланированные на субботу матчи. «Формула-1» пристально следит за ситуацией.

6. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю» (2:6), несмотря на дубль Овечкина (997-й и 998-й голы в лиге с учетом плей-офф). «Тампа» уступила «Баффало» (2:6), Кучеров остался без очков впервые за 13 игр, Василевский пропустил 5 шайб после 14 бросков и был заменен. Все результаты дня – здесь

7. «Бавария» на выезде одержала победу над дортмундской «Боруссией» (3:2) в 24-м туре Бундеслиги (Киммих забил в девятку на 87-й, Кейн сделал дубль, у Свенссона 1+1) и увеличила отрыв от второго места до 11 очков. «Байер» сыграл вничью с «Майнцем» (1:1), забив на 88-й минуте.

8. Команда Большунова и Степановой выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам, команда Червоткина и Терентьева – 3-я.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в коньковом спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, россиянин Савелий Коростелев не прошел квалификацию. У женщин победила шведка Линн Сван, россиянка Дарья Непряева выбыла в 1/4 финала.

9. НБА. «Лейкерс» с 26+8 от Дончича и 22+7+9 от Леброна крупно победили «Голден Стэйт», 32 очка Дюрэнта не спасли «Хьюстон» от проигрыша «Майами» и другие результаты

10. Биатлонистка Кристина Резцова победила в гонке преследования в финале Кубка России в Златоусте. У мужчин выиграл Савелий Коновалов, а за Каримом Халили погналась собака.

11. В футболе грядут важные изменения. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил правила 10 секунд на уход с поля при замене, 1 минуты вне игры при травмах, обратного отсчета при аутах и ударах от ворот. ВАР сможет вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми карточками, угловыми и карточками, показанными по ошибке, поправки будут применяться уже на ЧМ-2026. «Офсайд Венгера» протестируют в этом году в Канаде, после этого могут расширить тест на другие лиги. IFAB также обсудит меры борьбы с прикрыванием рта футболками во время стычек игроков, консультации решили провести на фоне инцидента с Винисиусом и Престианни.

12. Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Дубае после отказа Тэллона Грикспора. Российский теннисист выиграл 21-й трофей на харде.

13. В 28-м туре Серии А «Интер» на своем поле взял верх над «Дженоа» (2:0), «Наполи» в гостях вырвал победу над «Вероной» (2:1) благодаря голу Лукаку на 96-й минуте.

14. Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) прыгнула каскад четверной лутц – тройной тулуп на тренировке.

15. В 24-м туре Лиги 1 «Монако» был сильнее «Анже» (2:0) – Александр Головин сделал 5-й голевой пас в 6 последних играх. «ПСЖ» Матвея Сафонова на выезде переиграл «Гавр» (1:0), вратарь в 8-й раз подряд вышел в старте парижан и провел 5-й сухой матч в сезоне.

16. Президент США Дональд Трамп разочарован поведением директора ФБР Каша Пателя, который пил пиво в раздевалке хоккейной сборной США после победы в финале над Канадой на Олимпиаде в Италии. Он выразил Пателю свое недовольство в разговоре.

17. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подарили куртку с надписью «Семак здесь главный» тренеру «Зенита» на 50-летие.

18. Британец Райан Фреклтон стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике.

19. «Аль-Наср» Криштиану Роналду на выезде разобрался с «Аль-Фейхой» (3:1) в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 41-летний португалец запорол пенальти и получил повреждение, но его команда продлила серию побед и лидирует в таблице.

20. Россиянин Виталий Лалетин на турнире East vs West 22 по армрестлингу защитил титул среди левшей в супертяжелом весе, победив канадца Девона Ларратта. Все результаты – здесь.

Цитаты дня:

Австрийский лыжник Фермойлен: «После отстранения России лыжные гонки не стали лучше, не стали хуже. Они просто вообще никак не поменялись»

Ларионов о плей-офф КХЛ: «СКА не боится никого. В моей карьере были случаи, когда выходили с 8-го места и обыгрывали лидеров»

Евгений Плющенко: «Сыну говорю: «Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку. Не торопись, всему свое время»

Тренер «Балтики» Нагайцев об отмене гола «Зениту»: «Линии прочертили по пяткам, но плечо защитника было дальше»

Глава РПЛ Алаев: «Система офсайдных линий в лиге никого не устраивает. Обсудим с РФС другого поставщика»

Когда тут на спортсе писали заплюсованные комментарии «ждем любимую РПЛ», хотелось ответить что это ожидание переоценено, но в тогда тебя ждало бы злостное минусование.

Я думаю, сейчас, после двух дней с момента возвращения, самое время сказать, что наша лига - это цирк, в котором исход матчей определяется почти в половине случаев не по спортивному принципу, а сами знаете по какому. Линии чертят так, как хочется. Красные дают там, где не надо. А там, где надо, не дают ничего.

Ну и про качество игры: да, это не прям ужас, вполне смотрибельно, но по сравнению с АПЛ, Бундеслигой, Ла лигой - это Овно с пальцем
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Когда тут на спортсе писали заплюсованные комментарии «ждем любимую РПЛ», хотелось ответить что это ожидание переоценено, но в тогда тебя ждало бы злостное минусование. Я думаю, сейчас, после двух дней с момента возвращения, самое время сказать, что наша лига - это цирк, в котором исход матчей определяется почти в половине случаев не по спортивному принципу, а сами знаете по какому. Линии чертят так, как хочется. Красные дают там, где не надо. А там, где надо, не дают ничего. Ну и про качество игры: да, это не прям ужас, вполне смотрибельно, но по сравнению с АПЛ, Бундеслигой, Ла лигой - это Овно с пальцем
снежная Махачкала тоже добавила колорита
В забавное время живем. Арабские страны позволили США наплодить у себя звездно-полосатые военные базы. Вдруг Штаты за полушарие от своего местоположения в «защиту американцев» начинают бомбить Иран. Иран начинает по этим базам отвечать, так как до самих США не могут дотянуться. И самое забавное, эти гостеприимные арабские страны вдруг высказывают свое «ай-яй-яй» иранцам типа как агрессору. Сюрреализм. Впрочем как и реакция «западноевропейского демократического» сообщества, а также всяких ФИФА, УЕФА, ИИХФ, МОК и прочих федераций, ну и само собой всяких гашекоподобных.
P. S. Премию мира Трампу.
P. P. S. По логике вещей эти арабские шестерки США вслед за своим хозяином должны улететь в бан по аналогии с Беларусью. Но это не точно, точнее другое…
Ответ Alex Brovko
В забавное время живем. Арабские страны позволили США наплодить у себя звездно-полосатые военные базы. Вдруг Штаты за полушарие от своего местоположения в «защиту американцев» начинают бомбить Иран. Иран начинает по этим базам отвечать, так как до самих США не могут дотянуться. И самое забавное, эти гостеприимные арабские страны вдруг высказывают свое «ай-яй-яй» иранцам типа как агрессору. Сюрреализм. Впрочем как и реакция «западноевропейского демократического» сообщества, а также всяких ФИФА, УЕФА, ИИХФ, МОК и прочих федераций, ну и само собой всяких гашекоподобных. P. S. Премию мира Трампу. P. P. S. По логике вещей эти арабские шестерки США вслед за своим хозяином должны улететь в бан по аналогии с Беларусью. Но это не точно, точнее другое…
Так арабские монархии терпеть не могут персов-шиитов.
Ответ Alex Brovko
В забавное время живем. Арабские страны позволили США наплодить у себя звездно-полосатые военные базы. Вдруг Штаты за полушарие от своего местоположения в «защиту американцев» начинают бомбить Иран. Иран начинает по этим базам отвечать, так как до самих США не могут дотянуться. И самое забавное, эти гостеприимные арабские страны вдруг высказывают свое «ай-яй-яй» иранцам типа как агрессору. Сюрреализм. Впрочем как и реакция «западноевропейского демократического» сообщества, а также всяких ФИФА, УЕФА, ИИХФ, МОК и прочих федераций, ну и само собой всяких гашекоподобных. P. S. Премию мира Трампу. P. P. S. По логике вещей эти арабские шестерки США вслед за своим хозяином должны улететь в бан по аналогии с Беларусью. Но это не точно, точнее другое…
Ну тут поспорить можно, сейчас на нашем тв так и будут качать, что Иран хорошие добрые мусули, которые только молятся, а не плодят тер-ов, ядерку и желают убивать и убивают. Ты удивишься, что до прихода этих чертей радикальных персы были развитой нацией,без говно на голове и в голове. Пусть люди кайфанут без тер-ов у руля. Сейчас официально режим падет, будет вся страна ликовать. Увидишь потом кадры, если за радость убивать не будут, все выйдут
Удачи приличным иранцам сменить режим старых религиозных ердунов и спокойно поехать на ЧМ💪🏻
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Удачи приличным иранцам сменить режим старых религиозных ердунов и спокойно поехать на ЧМ💪🏻
Дональд, мы тебя узнали
Ответ tolobas
Дональд, мы тебя узнали
Нет ничего про сделку и законченные 8 войн, так что это не Донни.
