Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го

Полузащитник Марко Ройс продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси ».

Новое соглашение с 36-летним немцем рассчитано до декабря 2027 года.

Ройс выступает за «Гэлакси» с лета 2024-го. Он поучаствовало в 42 матчах, забил 9 голов и отдал 13 ассистов.

С «Лос-Анджелес Гэлакси» Ройс брал Кубок МЛС.