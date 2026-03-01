Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
Полузащитник Марко Ройс продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».
Новое соглашение с 36-летним немцем рассчитано до декабря 2027 года.
Ройс выступает за «Гэлакси» с лета 2024-го. Он поучаствовало в 42 матчах, забил 9 голов и отдал 13 ассистов.
С «Лос-Анджелес Гэлакси» Ройс брал Кубок МЛС.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Лос-Анджелес Гэлакси» в X
2 комментария
Мой любимый Марко Ройс!
Прочитав новость, хотел так же написать 😃
