«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»

«Барселона» одержала 33-ю разгромную победу при Ханси Флике.

«Барселона» разгромила «Вильярреал» со счетом 4:1 в 26-м туре Ла Лиги .

Это 33-я крупная победа «блауграны» за 100 матчей под руководством Ханса-Дитера Флика. При немце сине-гранатовые трижды разгромили «Атлетик» (3:0, 4:0, 5:0), «Валенсию» (7:1, 5:0, 6:0) и «Мальорку» (5:1, 3:0, 3:0).

«Барселона » также дважды громила «Реал» (4:0, 5:2), «Севилью» (5:1, 4:1), «Жирону» (4:1, 4:1), а теперь и «Вильярреал » (5:1, 4:1).

Также были крупно обыграны «Вальядолид» (7:0), «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Бавария» (4:1), «Црвена Звезда» (5:2), «Брест» (3:0), «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1), «Реал Сосьедад» (4:0), «Боруссия» (4:0), «Олимпиакос» (6:1), «Овьедо» (3:0), «Копенгаген» (4:1), «Леванте» (3:0), «Хетафе» (3:0) и «Осасуна» (3:0).

Флик возглавляет «Барселону» с 2024 года. В прошлом сезоне клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.