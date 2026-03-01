Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед

Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне.

Матвей Сафонов провел 12-й матч за «ПСЖ » в текущем сезоне.

Голкипер принял участие в игре с «Гавром» в Лиге 1. Его команда выиграла 1:0. Россиянин отметился двумя сэйвами.

В 5 матчах из 12 в сезоне вратарь не пропустил. В остальных 7 играх ему забили 12 раз.

С Сафоновым в составе «ПСЖ» одержал 8 побед с учетом серии пенальти в финале Межконтинентального кубка.