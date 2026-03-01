  • Спортс
  • Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
52

Матвей Сафонов провел 12-й матч за «ПСЖ» в текущем сезоне.

Голкипер принял участие в игре с «Гавром» в Лиге 1. Его команда выиграла 1:0. Россиянин отметился двумя сэйвами.

В 5 матчах из 12 в сезоне вратарь не пропустил. В остальных 7 играх ему забили 12 раз.

С Сафоновым в составе «ПСЖ» одержал 8 побед с учетом серии пенальти в финале Межконтинентального кубка.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31327 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
52 комментария
Как же офигенно он вбрасывает мячи рукой через пол поля. Два раза прям супер было
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Как же офигенно он вбрасывает мячи рукой через пол поля. Два раза прям супер было
Да это было классно, но там и ногами тоже порядочно было когда на бровке ему Луис Энрике кричал "Нуно" и он Мендешу кроссом прям в ногу вложил, жаль тот накосячил на приеме.
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Как же офигенно он вбрасывает мячи рукой через пол поля. Два раза прям супер было
Сразу вспомнил Вячеслава Малафеева, который не мог до середины поля добить ногой..
Отдельно хочу отметить главную его победу! За матч ни разу не показали Шевалье!!! А то раньше после каждого действия камера ну Луку сразу.
Ответ Alex Filippov_1116679085
Отдельно хочу отметить главную его победу! За матч ни разу не показали Шевалье!!! А то раньше после каждого действия камера ну Луку сразу.
Да , если и дальше так пойдёт , то Лука останется только у Лукоморья на скамейке , как сказочное древо !
Не без помарок конечно, но надежно и уверенно столбит за собой перый номер
Ответ Jeksan
Не без помарок конечно, но надежно и уверенно столбит за собой перый номер
А можно узнать про помарки?
Какие именно помарки?
Спасибо
Ответ zls168
А можно узнать про помарки? Какие именно помарки? Спасибо
В конце выбил на угол
Красавчик. Но игры с Челси станут во многом определяющими. Вот там придётся попотеть.
Хороший матч, вытащил 1 мертвый мяч по сути. Игра ногами на уровне на протяжении всего матча, разве что на 90 минуте ошибся, возможно из за последствий столкновения минутой ранее.
Здоровья Матвею, надеюсь ничего серьезного
Ответ Dima7631
Хороший матч, вытащил 1 мертвый мяч по сути. Игра ногами на уровне на протяжении всего матча, разве что на 90 минуте ошибся, возможно из за последствий столкновения минутой ранее. Здоровья Матвею, надеюсь ничего серьезного
Кстати про травму. Ты видишь что вратарь только что морозилки ноги, что нужно делать?
Правильно давать ему в ноги под прессинг 3 раза подряд. Пусть разминает ножку.
Ответ Alex Filippov_1116679085
Кстати про травму. Ты видишь что вратарь только что морозилки ноги, что нужно делать? Правильно давать ему в ноги под прессинг 3 раза подряд. Пусть разминает ножку.
Тоже в шоке был, там 10 технарей на поле и сразу после заморозки встает Сафонов выбивать на 40 метров мяч…
Пока всё отлично складывается. Молодчина. Забросы рукой вообще должны впечатлить Энрике.
Ответ Evgen Vynokurov
Пока всё отлично складывается. Молодчина. Забросы рукой вообще должны впечатлить Энрике.
Пора бы уже и забить после такого заброса) нужна еще голевая или предголевая для коллекции😄
а Сухой провел заказной матч в Петербурге
Ответ Maddiez Channel
а Сухой провел заказной матч в Петербурге
Сухой-сухому- рознь.
Ответ Maddiez Channel
а Сухой провел заказной матч в Петербурге
Смешно. Но глупость писать такое.
В целом провел идеальный матч, только одна явная ошибка при передаче на Хакими в конце. Запомнились его фирменные броски мяча на 60 метров прямо в ноги
Ответ Доминатоp
В целом провел идеальный матч, только одна явная ошибка при передаче на Хакими в конце. Запомнились его фирменные броски мяча на 60 метров прямо в ноги
Ну не явная, Матвей после паса назад явно собирался выбивать, но Хакими начал махать руками, типа верни назад, ну и пас не совсем получился. Так часто бывает , когда на ходу мнение меняешь.
Ответ xjapan
Ну не явная, Матвей после паса назад явно собирался выбивать, но Хакими начал махать руками, типа верни назад, ну и пас не совсем получился. Так часто бывает , когда на ходу мнение меняешь.
Мудила Хакими))
Так то по оценке второй после вратаря Гавра (но тот походу за отбитый пенальти получил). Браво Матвей. Его удары от ворот прямо в ноги вингера, как и забросы рукой, что отметили выше, это просто конфетка!
Ответ Жора где ты был?
Так то по оценке второй после вратаря Гавра (но тот походу за отбитый пенальти получил). Браво Матвей. Его удары от ворот прямо в ноги вингера, как и забросы рукой, что отметили выше, это просто конфетка!
Там Диав матч жизни проводил, тащил всё что можно и нельзя + пенальти взял, так что вполне заслуженно лучший игрок матча
Вот эта победа точно имени Сафонова. Отличный сейв спас как минимум 2 очка.
Что-то слабо ПСЖ выглядит.
