Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
Матвей Сафонов провел 12-й матч за «ПСЖ» в текущем сезоне.
Голкипер принял участие в игре с «Гавром» в Лиге 1. Его команда выиграла 1:0. Россиянин отметился двумя сэйвами.
В 5 матчах из 12 в сезоне вратарь не пропустил. В остальных 7 играх ему забили 12 раз.
С Сафоновым в составе «ПСЖ» одержал 8 побед с учетом серии пенальти в финале Межконтинентального кубка.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Какие именно помарки?
Спасибо
Здоровья Матвею, надеюсь ничего серьезного
Правильно давать ему в ноги под прессинг 3 раза подряд. Пусть разминает ножку.
Что-то слабо ПСЖ выглядит.