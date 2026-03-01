  • Спортс
  • Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач высказался о поражении команды от «Баварии» (2:3) в 24-м туре Бундеслиги. 

«После матча в Бергамо («Боруссия» была разгромлена «Аталантой» в ЛЧ со счетом 1:4 – Спортс’‘) сегодня было действительно очень хорошее выступление. Команда проявила характер и полностью заслужила комплименты.

Но с другой стороны – «Бавария». Если посмотреть хотя бы на первый гол: как Йозуа (Киммих – Спортс’‘) находит Сержа (Гнабри – Спортс’‘), а тот затем отдает передачу третьему – это уровень мирового класса. В итоге именно это и стало разницей, которую сегодня было видно.

Тем не менее я хочу особо похвалить свою команду. Я уже сказал это игрокам, потому что сегодня они сражались изо всех сил. «Баварии» пришлось по-настоящему постараться, чтобы уйти с поля победителем.

При небольшом везении такой матч можно было бы свести к ничьей. Но в итоге именно мастерство – например, как у Йозуа Киммиха – решило исход матча», – сказал Ковач.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Баварии»
Ковач будучи и тренером Баварии мог похвалить соперников так, что это звучало будто унижение собственных игроков. Всегда ненавидел в нём это
Достойные слова!
Слил и ЛЧ и Бундеслигу.
Но матч получился отличный
