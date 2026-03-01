  • Спортс
26

У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби

У «Интера» 15 матчей подряд без поражений в Серии А.

«Интер» продлил серию без поражений до 15 матчей в Серии А.

Команда тренера Кристиана Киву обыграла «Дженоа» (2:0).

Теперь у «Интера» 14 побед и одна ничья (с «Наполи»). Серия длится с 23 ноября, когда было поражение от «Милана» дома (0:1). 8 марта «нерадзурри» предстоит провести миланское дерби в гостях.

За последние 3 сезона Интер 2 раза выходил в финал Лиги чемпионов и в тех сезонах не выигрывал чемпионат Италии. Теперь есть все шансы вернуть скудетто. Объективно говоря, Интер лучший клуб Италии последних лет и этот сезон тому лишнее подтверждение.
Маротта лучший трансфер Интера:)
Безусловно!
Всех интеристов с победой! Главное, что команда не поплыла под давлением.
Полноте , борьба в Серии А уже идёт исключительно за зону ЛЧ !
Интер и так уже чемпион несколько туров ,как .
А после вылета из ЛЧ и подавно !
Другое дело - написали бы про Кубок Италии : Чей будет ?
Так что плюсанул сдуру , когда прочитал : С победой ! ))
Но плюс отменять не стану )
Представляю что бы сделал в Италии Буде Глимт)))
Был бы между Пизой и Вероной
На дистанции ему было бы тяжело
Думаю матч с Миланом окончательно определит всё в СериАле.Конечно еще матчи ждут непростые,но тем не менее побеждая россонери,Интер делает заявочку на скудетто уже очевидное! Пока рано ещё говорить о преимуществе с отрывом! Рано или поздно все равно победная серия прервется...вообщем будем ждать и верить ! FORZA INTER!
Темп в чемпионате мощный. Теперь бы Кубок забрать.
