У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
У «Интера» 15 матчей подряд без поражений в Серии А.
«Интер» продлил серию без поражений до 15 матчей в Серии А.
Команда тренера Кристиана Киву обыграла «Дженоа» (2:0).
Теперь у «Интера» 14 побед и одна ничья (с «Наполи»). Серия длится с 23 ноября, когда было поражение от «Милана» дома (0:1). 8 марта «нерадзурри» предстоит провести миланское дерби в гостях.
Интер и так уже чемпион несколько туров ,как .
А после вылета из ЛЧ и подавно !
Другое дело - написали бы про Кубок Италии : Чей будет ?
Так что плюсанул сдуру , когда прочитал : С победой ! ))
Но плюс отменять не стану )