У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби

«Интер » продлил серию без поражений до 15 матчей в Серии А.

Команда тренера Кристиана Киву обыграла «Дженоа» (2:0).

Теперь у «Интера» 14 побед и одна ничья (с «Наполи»). Серия длится с 23 ноября, когда было поражение от «Милана» дома (0:1). 8 марта «нерадзурри» предстоит провести миланское дерби в гостях.