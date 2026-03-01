  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
12

Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»

Галактионов о судействе с «Пари НН»: пенальти сомнительный.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о пенальти, назначенном в ворота команды в матче с «Пари НН» (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ.

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки. 

Что вы думаете о судействе? Что с этим делать?

– Давайте так: о судействе скажут те люди, которые должны давать им оценки. Мы говорим по матчу. Это все-таки разные вещи. На мой взгляд, пенальти сомнительный. Видеоповтор, который мы посмотрели…

В чем главная суть интерпретаций и трактовок: дают определенные методологические указания, мы проводим семинары. Мы сейчас не говорим об ошибках, ошибаться могут все – игроки, тренеры, арбитры. Все могут делать неправильные вещи. Мы к этому нормально относимся, с пониманием. Главный вопрос в методических указаниях.

У нас были такие же моменты, когда на Николае Комличенко 11-метровые не ставили, обуславливая это тем, что нападающий может подставляться, опорная нога может быть другая и так далее.

Здесь все прекрасно видели, что контакта как такового не было. Оценки вынесут те специалисты, которым это необходимо. Наша задача – заниматься своей работой, футболом, командой и добиваться результата, – сказал Галактионов. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31355 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Локомотива»
logoсудьи
logoНиколай Комличенко
logoСергей Пиняев
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoМаксим Шнапцев
Рафаэль Шафеев
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
да, сегодня Рафаэль с этим пенальти даже Микеланджело с Леонардо превзошёл... нарисовал так нарисовал
Ответ .ru
да, сегодня Рафаэль с этим пенальти даже Микеланджело с Леонардо превзошёл... нарисовал так нарисовал
Художники на ВАР сидели
Ответ goleodor
Художники на ВАР сидели
ну да... супрематисты
Галактионов просто топ - мужчина, профессионал, человек!
я в шоке с пенальти, просто треш полнейший, без мата сложно выразиться!
но главное, что Локо, несмотря на этот дурдом, выиграл!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владислав Радимов: «РПЛ, опубликуйте переговоры ВАР! И мы поймем, у кого бубенчик на голове, колпак на носу и румяна на щеках»
28 февраля, 20:33
Генич про «Локо» – «Пари НН»: «Самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ. Пипец»
28 февраля, 18:58
Глава РПЛ Алаев: «Система офсайдных линий в лиге никого не устраивает. Обсудим с РФС другого поставщика»
28 февраля, 17:14
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
23 минуты назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
37 минут назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
40 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
сегодня, 11:32
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
У Родриго проблемы с коленом, у Алабы – с икроножной мышцей. Игроки «Реала» прошли обследование (Гильермо Раи)
8 минут назад
Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
11 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
31 минуту назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
50 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
52 минуты назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
Рекомендуем