Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о пенальти, назначенном в ворота команды в матче с «Пари НН» (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ.
На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки.
– Что вы думаете о судействе? Что с этим делать?
– Давайте так: о судействе скажут те люди, которые должны давать им оценки. Мы говорим по матчу. Это все-таки разные вещи. На мой взгляд, пенальти сомнительный. Видеоповтор, который мы посмотрели…
В чем главная суть интерпретаций и трактовок: дают определенные методологические указания, мы проводим семинары. Мы сейчас не говорим об ошибках, ошибаться могут все – игроки, тренеры, арбитры. Все могут делать неправильные вещи. Мы к этому нормально относимся, с пониманием. Главный вопрос в методических указаниях.
У нас были такие же моменты, когда на Николае Комличенко 11-метровые не ставили, обуславливая это тем, что нападающий может подставляться, опорная нога может быть другая и так далее.
Здесь все прекрасно видели, что контакта как такового не было. Оценки вынесут те специалисты, которым это необходимо. Наша задача – заниматься своей работой, футболом, командой и добиваться результата, – сказал Галактионов.
я в шоке с пенальти, просто треш полнейший, без мата сложно выразиться!
но главное, что Локо, несмотря на этот дурдом, выиграл!