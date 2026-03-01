Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»

Галактионов о судействе с «Пари НН»: пенальти сомнительный.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов высказался о пенальти, назначенном в ворота команды в матче с «Пари НН » (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ .

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым . Он сразу встал и попытался продолжить игру. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый . Олакунле Олусегун забил с точки.

– Что вы думаете о судействе? Что с этим делать?

– Давайте так: о судействе скажут те люди, которые должны давать им оценки. Мы говорим по матчу. Это все-таки разные вещи. На мой взгляд, пенальти сомнительный. Видеоповтор, который мы посмотрели…

В чем главная суть интерпретаций и трактовок: дают определенные методологические указания, мы проводим семинары. Мы сейчас не говорим об ошибках, ошибаться могут все – игроки, тренеры, арбитры. Все могут делать неправильные вещи. Мы к этому нормально относимся, с пониманием. Главный вопрос в методических указаниях.

У нас были такие же моменты, когда на Николае Комличенко 11-метровые не ставили, обуславливая это тем, что нападающий может подставляться, опорная нога может быть другая и так далее.

Здесь все прекрасно видели, что контакта как такового не было. Оценки вынесут те специалисты, которым это необходимо. Наша задача – заниматься своей работой, футболом, командой и добиваться результата, – сказал Галактионов.