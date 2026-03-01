У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян забил гол и сделал ассист за два последних матча.
В субботу 37-летний хавбек отметился голевой передачей на Федерико Димарко в матче Серии А против «Дженоа» (2:0).
В прошлом туре с «Лечче» (2:0) армянин отметился голом.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Молодец. Свой последний сезон в Интере - проводит, как всегда - с максимальной самоотдачей.
Генрих хорош,стабилен) только иногда ему не везет с результативностью)
На сезон по любому должны оставлять, борозды точно не портит, а наоборот пашет
Ну и нормально для старика нашего, вполне сеье даже хорошо
Почему ему не дали ни минуты в матче с Будьё, хотя он был в заявке?
