У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян забил гол и сделал ассист за два последних матча.

В субботу 37-летний хавбек отметился голевой передачей на Федерико Димарко в матче Серии А против «Дженоа » (2:0).

В прошлом туре с «Лечче» (2:0) армянин отметился голом.