«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
У «Боруссии» первое поражение в чемпионате Германии за 17 матчей.
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей.
Команда Нико Ковача уступила «Баварии» (2:3) в 24-м туре. Беспроигрышная серия длилась с октября – тогда было поражение от мюнхенцев в первом круге (1:2).
Эти два поражения остаются единственными в чемпионате у дортмундцев, также у команды 15 побед и 7 ничьих.
«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на 11 очков.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Шмели хорошо играми, крутой матч получился!
