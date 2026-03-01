«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»

У «Боруссии» первое поражение в чемпионате Германии за 17 матчей.

Команда Нико Ковача уступила «Баварии» (2:3) в 24-м туре. Беспроигрышная серия длилась с октября – тогда было поражение от мюнхенцев в первом круге (1:2).

Эти два поражения остаются единственными в чемпионате у дортмундцев, также у команды 15 побед и 7 ничьих.

«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на 11 очков.