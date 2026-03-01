Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
Роналду заменили из-за дискомфорта в игре с «Аль-Фейхой».
Криштиану Роналду из-за дискомфорта не смог доиграть встречу с «Аль-Фейхой» (3:1) в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
41-летнего форварда заменили на 81-й минуте.
Изображение: кадр из трансляции Thmanyah Sports
Роналду не реализовал пенальти в этой встрече, пробив мимо ворот. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Thmanyah Sports
43 комментария
Да почему вы так хейтите Роналду? Дед ещё хочет играть, у него еще горит огонь) Я только рад, что Месси и Рон до сих пор на поле и, надеюсь, оба будут здоровы и поедут на ЧМ) Когда будут заканчивать, здесь будет всё в слезах, потому что эти 2 легенды - наша молодость)
Ну не тянут они уже топ-чемпионаты) Посмотри сколько им лет… Играют и Слава Богу)
Принс Пенсии, пески времени
дискомфорт был связан с нереализованным пенальти? 😭
Лежит на сердце тяжкий груз
Старость не радость
Надо вводить обратные замены, как в гандболе. И выпускать Рона только на пробитие пеналей
Откуда у него травмы?.. Стоит весь матч в штрафной, в стыки не идёт, его никто не трогает.. 🤣
Дискомфорт из-за не забитого пенальти
Стринги врезалисть
Сам вытащишь ?
Ты вытащишь зубами
Ну не понравилось человеку игра, что спорить-то?)
Попахивает очередной забастовкой. Команда выигрывает без марокканского бревна.
