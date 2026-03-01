Фото
43

Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте

Роналду заменили из-за дискомфорта в игре с «Аль-Фейхой».

Криштиану Роналду из-за дискомфорта не смог доиграть встречу с «Аль-Фейхой» (3:1) в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 

41-летнего форварда заменили на 81-й минуте. 

Изображение: кадр из трансляции Thmanyah Sports

Роналду не реализовал пенальти в этой встрече, пробив мимо ворот. Его статистика – здесь

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31339 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Thmanyah Sports
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoтравмы
logoАль-Фейха
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да почему вы так хейтите Роналду? Дед ещё хочет играть, у него еще горит огонь) Я только рад, что Месси и Рон до сих пор на поле и, надеюсь, оба будут здоровы и поедут на ЧМ) Когда будут заканчивать, здесь будет всё в слезах, потому что эти 2 легенды - наша молодость)
Ответ Vladislav II
Да почему вы так хейтите Роналду? Дед ещё хочет играть, у него еще горит огонь) Я только рад, что Месси и Рон до сих пор на поле и, надеюсь, оба будут здоровы и поедут на ЧМ) Когда будут заканчивать, здесь будет всё в слезах, потому что эти 2 легенды - наша молодость)
Комментарий скрыт
Ответ Иван Никулин_1116720319
Комментарий скрыт
Ну не тянут они уже топ-чемпионаты) Посмотри сколько им лет… Играют и Слава Богу)
Принс Пенсии, пески времени
дискомфорт был связан с нереализованным пенальти? 😭
Ответ Александр Северный
дискомфорт был связан с нереализованным пенальти? 😭
Лежит на сердце тяжкий груз
Старость не радость
Надо вводить обратные замены, как в гандболе. И выпускать Рона только на пробитие пеналей
Откуда у него травмы?.. Стоит весь матч в штрафной, в стыки не идёт, его никто не трогает.. 🤣
Дискомфорт из-за не забитого пенальти
Стринги врезалисть
Ответ МОНТЁР ТуПи
Стринги врезалисть
Сам вытащишь ?
Ответ Бутербродский
Сам вытащишь ?
Ты вытащишь зубами
Ну не понравилось человеку игра, что спорить-то?)
Попахивает очередной забастовкой. Команда выигрывает без марокканского бревна.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Аль-Наср» Роналду выиграл 12 матчей подряд и лидирует в саудовской лиге с отрывом в 2 очка
28 февраля, 20:58
Роналду не забил пенальти «Аль-Фейхе» – пробил мимо ворот. Криштиану не реализовал 36 пенальти за карьеру
28 февраля, 19:31Фото
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
9 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
23 минуты назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
26 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
54 минуты назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
9 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
17 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
36 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
38 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Рекомендуем