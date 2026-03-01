Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте

Роналду заменили из-за дискомфорта в игре с «Аль-Фейхой».

Криштиану Роналду из-за дискомфорта не смог доиграть встречу с «Аль-Фейхой» (3:1) в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

41-летнего форварда заменили на 81-й минуте.

Изображение: кадр из трансляции Thmanyah Sports

Роналду не реализовал пенальти в этой встрече, пробив мимо ворот . Его статистика – здесь .