  Глава РПЛ об ударах США по Ирану: «Видны двойные стандарты. Надеюсь, российские клубы будут играть в еврокубках, а сборная поучаствует в отборе Евро-2028»
17

Глава РПЛ об ударах США по Ирану: «Видны двойные стандарты. Надеюсь, российские клубы будут играть в еврокубках, а сборная поучаствует в отборе Евро-2028»

Глава РПЛ об ударах США по Ирану: видны двойные стандарты.

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о событиях на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, летом матчи чемпионата мира запланированы в 11 городах США.

– Следите за событиями, которые происходят на Ближнем Востоке?

– Страшно на такое смотреть. Хорошо, что все команды РПЛвовремя вернулись. Для меня сейчас это самое главное. Если ситуация не нормализуется, вряд ли кто-то будет проводить там сборы дальше.

– Считаете, что после этого шансы добиться разбана наших клубов и сборной повысились?

– Очень надеюсь, что будет принято единственно правильное решение. Видны двойные стандарты, никто уже по-другому это и не назовет. Просто какая-то дикость.

Я не нахожусь в переговорах по возвращению, но надеюсь, что российские клубы будут играть в еврокубках в следующем сезоне, а сборная России вернется в официальные соревнования и примет участие в отборе к Евро-2028, – сказал Алаев.

Хватит трындеть.
Порядок в судейском корпусе наведи сначала.
Ответ alexsem69
Хватит трындеть. Порядок в судейском корпусе наведи сначала.
А то Зенит выйдет в Лигу чемпионов, а там линии прямые, вот досада то будет.
Ответ Umnik9
А то Зенит выйдет в Лигу чемпионов, а там линии прямые, вот досада то будет.
🤣
На какие двойные стандарты вы жалуетесь, если из РФ на запад выводятся миллиарды, покупается элитная недвижимость, все родственники российских чинуш уже граждане западных стран, а не наоборот?
Ответ shin93
На какие двойные стандарты вы жалуетесь, если из РФ на запад выводятся миллиарды, покупается элитная недвижимость, все родственники российских чинуш уже граждане западных стран, а не наоборот?
Так же было и когда нас не отстраняли.Это к отстранению никакого отношения не имеет.И тут не про двойные стандарты уже речь, а про пятерные.
Мечты утопистов,никто вас некуда не пустит.
Ответ Корсар
Мечты утопистов,никто вас некуда не пустит.
Никуда*
А может быть глава РПЛ Алаев займётся РПЛ, а не будет давать комментарии про геополитику? Может быть с судейском что-то сделает, с ВАР решит вопрос. Возможно объяснит, как команды вроде Химок проходили лицензирование или что-нибудь про позорные стыковые матчи в прошлом сезоне? И это я ещё не говорю про программы развития, которых не существует и никто не собирается их принимать и реализовывать
Исключить США из еврокубков!
Там Иран хочет отказаться от участия на ЧМ..., место в принципе освобождается...
Видны двойные стандарты...
а я бы не обольщался, это как с санкциями... чем дальше тем больше
поэтому сегодня стандарты двойные... а завтра будут тройные, и так далее
Тут применение ЯО на носу, а они всё про разбан.
