Компани о 3:2 с «Боруссией»: «Отличная реклама Бундеслиги – обе команды стремились атаковать и выиграть»

Тренер «Баварии» Компани о 3:2 с «Боруссией»: отличная реклама Бундеслиги.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе над дортмундской «Боруссией» (3:2) в 24-м туре Бундеслиги.

«Сегодня все было по-настоящему напряженно. Чувствовалось, что «Боруссия » очень хотела воспользоваться своим шансом. Это ощущалось на протяжении всех 90 минут. Даже после счета 2:2 они продолжали идти вперед – им очень хотелось победить.

Но и наши ребята не просто стояли в обороне. Мы раз за разом пытались находить свои моменты.

На мой взгляд, это была отличная реклама Бундеслиги – с интенсивностью, голами и, прежде всего, с абсолютным стремлением обеих команд постоянно атаковать и выиграть этот матч», – сказал Компани.