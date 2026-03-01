Компани о 3:2 с «Боруссией»: «Отличная реклама Бундеслиги – обе команды стремились атаковать и выиграть»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе над дортмундской «Боруссией» (3:2) в 24-м туре Бундеслиги.
«Сегодня все было по-настоящему напряженно. Чувствовалось, что «Боруссия» очень хотела воспользоваться своим шансом. Это ощущалось на протяжении всех 90 минут. Даже после счета 2:2 они продолжали идти вперед – им очень хотелось победить.
Но и наши ребята не просто стояли в обороне. Мы раз за разом пытались находить свои моменты.
На мой взгляд, это была отличная реклама Бундеслиги – с интенсивностью, голами и, прежде всего, с абсолютным стремлением обеих команд постоянно атаковать и выиграть этот матч», – сказал Компани.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Баварии»
Супер матч, супер битва! Судье отдельный респект, дал бороться обеим командам, не свистел при каждом контакте, олдскул футбол👍🏻 Бавария играла не очень хорошо, Диас и Олисе провели не лучший матч, но выигрывать при плохой игре, это и есть почерк чемпиона
Матч действительно вышел огненным!
Боруссия-молодцы, не подвели. Главное стабильность.
