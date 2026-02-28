«Аль-Наср» Роналду выиграл 12 матчей подряд и лидирует в саудовской лиге с отрывом в 2 очка
«Аль-Наср» продлил серию побед до 12 матчей.
Команда Криштиану Роналду сегодня обыграла 3:1 «Аль-Фейху». Португалец не реализовал пенальти и не отметился голами.
«Аль-Наср» сохраняет лидерство в чемпионате Саудовской Аравии и опережает на 2 очка «Аль-Ахли».
месифилы в 12 часов ночи следят за матчами лиги саудовской Аравии
