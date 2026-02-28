Конте о 2:1 с «Вероной»: «Наполи» рискует остаться без еврокубков – мы выжимаем максимум из имеющихся ресурсов. Другие команды в лучшей ситуации»

Конте о 2:1 с «Вероной»: «Наполи» рискует остаться без еврокубков.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе над «Вероной» в 27-м туре Серии А с голом Ромелу Лукаку на 96-й минуте.

«Этот сезон я запомню надолго, потому что он многому меня учит – тому, как справляться с ситуациями, с которыми я раньше никогда не сталкивался.

Тренер должен обращаться и к человеческой стороне – находить правильные слова, чувствовать баланс между кнутом и пряником. Этот опыт развивает меня во многих аспектах. Справляться со всеми этими ситуациями совсем непросто. Я чувствую, что становлюсь лучше как тренер.

Мы находим способ держаться на ногах и искать правильный путь – не только в футбольном плане, но и как люди.

У Лукаку была очень серьезная травма, я прекрасно знаю, через что он прошел, он хочет помогать «Наполи » и помогать мне – у нас особые отношения. Мы поддерживаем его и много работаем. Он еще не тот игрок, которого мы знаем, но постепенно к этому идет. Этот гол придаст ему уверенности. Впереди чемпионат мира, и я хотел бы, чтобы и он, и Кевин де Брюйне сыграли на нем.

Я подписал трехлетний контракт, так что еще один год остается. Давайте думать о настоящем, чтобы обеспечить себе наилучшее будущее – а это значит играть в Лиге чемпионов.

Нас ждет тяжелая борьба, мы это понимаем, потому что другие команды находятся в лучшей ситуации, а мы пытаемся вернуть игроков в форму. Мы действительно рискуем вообще остаться без еврокубков – мы выжимаем максимум из имеющихся ресурсов. Сегодня было важно забрать очки, понимая, что можем играть намного лучше», – сказал Конте в интервью DAZN Italia.