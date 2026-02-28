  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Конте о 2:1 с «Вероной»: «Наполи» рискует остаться без еврокубков – мы выжимаем максимум из имеющихся ресурсов. Другие команды в лучшей ситуации»
3

Конте о 2:1 с «Вероной»: «Наполи» рискует остаться без еврокубков – мы выжимаем максимум из имеющихся ресурсов. Другие команды в лучшей ситуации»

Конте о 2:1 с «Вероной»: «Наполи» рискует остаться без еврокубков.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе над «Вероной» в 27-м туре Серии А с голом Ромелу Лукаку на 96-й минуте. 

«Этот сезон я запомню надолго, потому что он многому меня учит – тому, как справляться с ситуациями, с которыми я раньше никогда не сталкивался.

Тренер должен обращаться и к человеческой стороне – находить правильные слова, чувствовать баланс между кнутом и пряником. Этот опыт развивает меня во многих аспектах. Справляться со всеми этими ситуациями совсем непросто. Я чувствую, что становлюсь лучше как тренер.

Мы находим способ держаться на ногах и искать правильный путь – не только в футбольном плане, но и как люди. 

У Лукаку была очень серьезная травма, я прекрасно знаю, через что он прошел, он хочет помогать «Наполи» и помогать мне – у нас особые отношения. Мы поддерживаем его и много работаем. Он еще не тот игрок, которого мы знаем, но постепенно к этому идет. Этот гол придаст ему уверенности. Впереди чемпионат мира, и я хотел бы, чтобы и он, и Кевин де Брюйне сыграли на нем.

Я подписал трехлетний контракт, так что еще один год остается. Давайте думать о настоящем, чтобы обеспечить себе наилучшее будущее – а это значит играть в Лиге чемпионов.

Нас ждет тяжелая борьба, мы это понимаем, потому что другие команды находятся в лучшей ситуации, а мы пытаемся вернуть игроков в форму. Мы действительно рискуем вообще остаться без еврокубков – мы выжимаем максимум из имеющихся ресурсов. Сегодня было важно забрать очки, понимая, что можем играть намного лучше», – сказал Конте в интервью DAZN Italia.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31345 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoРомелу Лукаку
logoВерона
logoКевин де Брюйне
logoсерия А Италия
logoСборная Бельгии по футболу
logoНаполи
logoАнтонио Конте
logoЛига чемпионов УЕФА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Физиотерапевтов нужно менять)
У тебя есть Лукаку, 🧅 гол победный забил, сейчас попрет! 💪
Да чтож такое, опять все другие команды лучше, а Конте досталась команда инвалидов, собранных с ближайших свалок.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
16 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
30 минут назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
33 минуты назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
сегодня, 11:32
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
У Родриго проблемы с коленом, у Алабы – с икроножной мышцей. Игроки «Реала» прошли обследование (Гильермо Раи)
1 минуту назад
Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
4 минуты назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
24 минуты назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
43 минуты назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
45 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
Рекомендуем