У Головина 5 ассистов в 6 последних играх. Хавбек впервые отдал голевые пасы в трех матчах подряд за «Монако»
Александр Головин в третьем матче подряд сделал голевую передачу за «Монако»
Россиянин отметился ассистом в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:0) – в эпизоде со вторым голом.
Еще никогда Головин не делал ассисты в трех играх подряд после перехода в клуб Лиги 1.
В последних шести матчах у Головина пять ассистов, в том числе 4 за последние 3 игры.
Жаль глупые красные чуть сбили впечатление
Кстати, если верить Трансфермаркту, Головин чуть ли не лучший ассистент Монако в истории, ну в современной точно.
Нынешний порог входа в топ-10 бомбардиров за всю историю Монако - 67 мячей, а порог входа в топ-10 по числу матчей - 303
К тому же игроки в Монако это летчики которые даже не взлетели, либо те кого можно продать за хорошие деньги.