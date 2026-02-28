У Головина 5 ассистов в 6 последних играх. Хавбек впервые отдал голевые пасы в трех матчах подряд за «Монако»

Головин отдал голевые пасы в трех матчах подряд за «Монако».

Россиянин отметился ассистом в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:0) – в эпизоде со вторым голом.

Еще никогда Головин не делал ассисты в трех играх подряд после перехода в клуб Лиги 1.

В последних шести матчах у Головина пять ассистов, в том числе 4 за последние 3 игры.