  • У Головина 5 ассистов в 6 последних играх. Хавбек впервые отдал голевые пасы в трех матчах подряд за «Монако»
У Головина 5 ассистов в 6 последних играх. Хавбек впервые отдал голевые пасы в трех матчах подряд за «Монако»

Головин отдал голевые пасы в трех матчах подряд за «Монако».

Александр Головин в третьем матче подряд сделал голевую передачу за «Монако»

Россиянин отметился ассистом в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:0) – в эпизоде со вторым голом.

Еще никогда Головин не делал ассисты в трех играх подряд после перехода в клуб Лиги 1.

В последних шести матчах у Головина пять ассистов, в том числе 4 за последние 3 игры.

Хорошую форму набрал Саня
Жаль глупые красные чуть сбили впечатление
чуть? красная в первом матче ЛЧ с ПСЖ стоила очень много.
Мне кажется ему дали чуть больше свободы, вот и игра стала идти
В центр поля перевели
Кстати, если верить Трансфермаркту, Головин чуть ли не лучший ассистент Монако в истории, ну в современной точно.
Всего за 8 сезонов в Монако у него 82 очка (36 + 46) в 259 матчах, если кому интересно)

Нынешний порог входа в топ-10 бомбардиров за всю историю Монако - 67 мячей, а порог входа в топ-10 по числу матчей - 303
Сегодня без удаления, не дорабатывает Саня
Монако команда талантливых раздолбаев такое ощущение что там результат никто не требует 🤔. Саня подурковал и надо было да и сейчас не поздно уйти в условный Интер или не знаю даже Бенфика если реально интересно в футбол играть. А так судя по всему Санек насытился футболом дуркует в Монако да и норм.
А какой результат там требовать? Есть ПСЖ и точка. По хорошему быть в зоне ЛЧ. На этом все.
К тому же игроки в Монако это летчики которые даже не взлетели, либо те кого можно продать за хорошие деньги.
Тогда Сане не будет времени в контр-страйк играть)) футбол это так, хобби)
Саня давай без 3й подряд красной)
Неплохо играет.
К сожалению травматичен . В лучшей форме бы играл в условном ПСЖ.
За последние 3 игры 4 голевых передачи и 2 удаления. С дисциплиной что-то делать надо, две подряд красные за споры с арбитром, да ещё и из-за фола, которого не было, вообще было что-то, и постоянно эти карточки не только у Головина, но и у всего Монако.
Поконьоли об удалениях Головина: «Не вижу проблем с мотивацией – Александр работает на «Монако». Такое не должно повторяться, но он хорошо отреагировал и был сосредоточен»
28 февраля, 11:14
Корнаухов о Головине: «Если менять «Монако», то только на «Баварию», «ПСЖ», «Ман Сити». Это будет уже следующий этап, сейчас он на очень хорошем уровне»
26 февраля, 14:24
«Головин становится легендой «Монако» – все-таки уже семь лет в клубе. Много раз видел игру Александра, он очень хорош». Экс-игрок Франции Мерьем о россиянине
22 февраля, 20:51
«Монако» без Головина, уступая 0:2, забил 3 гола за 10 минут лидеру Лиги 1 «Лансу» и победил. Монегаски не проигрывают в лиге 5 матчей подряд
21 февраля, 18:21
