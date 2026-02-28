«Ман Сити» на два очка отстает от «Арсенала» – команды провели по 28 матчей в АПЛ
«Арсенал» опережает «Ман Сити» на два очка после 28 матчей.
«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» в 28-м туре АПЛ (1:0).
С 59 очками «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на 2 балла. Обе команды провели по 28 игр.
На прошлой неделе «канониры» в вынесенном матче 31-го тура сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2). Завтра команда Микеля Артеты сыграет в дерби с «Челси» в рамках 28-го тура. «Сити» свой матч 31-го тура против «Кристал Пэлас» проведет позже.
Третью строчку занимает «Астон Вилла» (51), на четвертой на данный момент находится «МЮ» (48), еще не игравший в этом туре.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
У них сейчас лидеры команды - Гехи и Семеньо, которые пришли месяц назад, некоторые игроки пришли только летом и трофеев не видели в своей карьере.
Из «класса» там только Родри, Диаш, Фоден, Бернардо и Холанд остались.