«Ман Сити» на два очка отстает от «Арсенала» – команды провели по 28 матчей в АПЛ

«Арсенал» опережает «Ман Сити» на два очка после 28 матчей.

«Манчестер Сити » обыграл «Лидс» в 28-м туре АПЛ (1:0).

С 59 очками «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Арсенала » на 2 балла. Обе команды провели по 28 игр.

На прошлой неделе «канониры» в вынесенном матче 31-го тура сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2). Завтра команда Микеля Артеты сыграет в дерби с «Челси» в рамках 28-го тура. «Сити» свой матч 31-го тура против «Кристал Пэлас» проведет позже.

Третью строчку занимает «Астон Вилла » (51), на четвертой на данный момент находится «МЮ» (48), еще не игравший в этом туре.