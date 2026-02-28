51

«Ман Сити» на два очка отстает от «Арсенала» – команды провели по 28 матчей в АПЛ

«Арсенал» опережает «Ман Сити» на два очка после 28 матчей.

«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» в 28-м туре АПЛ (1:0). 

С 59 очками «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на 2 балла. Обе команды провели по 28 игр.  

На прошлой неделе «канониры» в вынесенном матче 31-го тура сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2). Завтра команда Микеля Артеты сыграет в дерби с «Челси» в рамках 28-го тура. «Сити» свой матч 31-го тура против «Кристал Пэлас» проведет позже.

Третью строчку занимает «Астон Вилла» (51), на четвертой на данный момент находится «МЮ» (48), еще не игравший в этом туре.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Сити столько очков потерял в декабре и январе, а арсенал этим не смог воспользоваться. Аукнется канонирам это.
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Сити столько очков потерял в декабре и январе, а арсенал этим не смог воспользоваться. Аукнется канонирам это.
Ну почему же, воспользовался. Только Арсенал потерял свои очки уже в феврале
Арсенал- бумажный фаворит.
Ответ &_Bishep_&
Арсенал- бумажный фаворит.
Да,во всех 4 турнирах,а ливерпуль в этом году квадрупл возьмет
Ответ Branson
Да,во всех 4 турнирах,а ливерпуль в этом году квадрупл возьмет
Анонирский квадрупл - четвертое место во всех турнирах)
Этот чемпионат «Арсенал» проиграет сами себе. «Сити» возьмёт опытом и классом, всё в их руках
Ответ LYSVEGAS
Этот чемпионат «Арсенал» проиграет сами себе. «Сити» возьмёт опытом и классом, всё в их руках
На классе Гвардиолы разве что.
У них сейчас лидеры команды - Гехи и Семеньо, которые пришли месяц назад, некоторые игроки пришли только летом и трофеев не видели в своей карьере.
Из «класса» там только Родри, Диаш, Фоден, Бернардо и Холанд остались.
Ответ Proper Chels
На классе Гвардиолы разве что. У них сейчас лидеры команды - Гехи и Семеньо, которые пришли месяц назад, некоторые игроки пришли только летом и трофеев не видели в своей карьере. Из «класса» там только Родри, Диаш, Фоден, Бернардо и Холанд остались.
Минимум 5 фамилий, всего ничего)))
Болельщики Арсенала напряглись. Такой очковый запас разбазарили.
Ответ Lavinka
Болельщики Арсенала напряглись. Такой очковый запас разбазарили.
Какой запас там был?
Ответ Lavinka
Болельщики Арсенала напряглись. Такой очковый запас разбазарили.
Очковый запас скончался. Очко задрожали и посыпался Арсеналушка....
Вот Сити полсезона нормально не мог придти в себя, точнее преодолевали кризис, Арсенал мог уже сейчас чуть ли чемпионство оформлять, но нет же упускали и упускали очки, а теперь всего два очка разделяет
Если даже при таком не самом лучшем Сити Арсенал не станет чемпионом в этом году, то наверно уже никогда не станет.
Ответ Unnamed80
Если даже при таком не самом лучшем Сити Арсенал не станет чемпионом в этом году, то наверно уже никогда не станет.
Уберите шестёрку Пепа, и посмотрим.
Ответ OSHO
Уберите шестёрку Пепа, и посмотрим.
В смысле? Тренера убрать у команды-конкурента и тогда станет арсенал чемпионом?
Ну вот. А до НГ некоторые люди говорили что Арсенал чемпион. Нет уж. Быть уверенным в том что Арсенал будет чемпионом можно только после 38 тура(и то на следующий день)! Можно быть уверенным в ком угодно, но не в Арсенале. Даже если бы он все матчи выиграл в первой половине, я бы все равно не поверил что они «не отпустят»
Ответ noyneim
Ну вот. А до НГ некоторые люди говорили что Арсенал чемпион. Нет уж. Быть уверенным в том что Арсенал будет чемпионом можно только после 38 тура(и то на следующий день)! Можно быть уверенным в ком угодно, но не в Арсенале. Даже если бы он все матчи выиграл в первой половине, я бы все равно не поверил что они «не отпустят»
Всем кто не верит в Арсенал, есть отличный способ заработать. Сейчас буки на чемпионство Сити дают дурной кэф. Но вы же не ставите. Потому что все понимают что Арсенал явный фаворит. У них и соперники по кубку и ЛЧ проще, и на один матч больше сыграно, больше времени для отдыха. У Сити тяжелейший календарь в марте.
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Всем кто не верит в Арсенал, есть отличный способ заработать. Сейчас буки на чемпионство Сити дают дурной кэф. Но вы же не ставите. Потому что все понимают что Арсенал явный фаворит. У них и соперники по кубку и ЛЧ проще, и на один матч больше сыграно, больше времени для отдыха. У Сити тяжелейший календарь в марте.
Может быть, просто люди адекватные и не лезут в ставки?
Завтра потеряют ещё очки
Не очень люблю Сити, но Арсенал с такой игрой чемпионство вообще не заслужил
Уже, ближайшие игры Арсенал начнет нервничать и терять очки, а Сити хлоднокровно возмет свое, ну и ближайшие годы снова доминирование Сити
