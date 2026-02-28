Владислав Радимов: «РПЛ, опубликуйте переговоры ВАР! И мы поймем, у кого бубенчик на голове, колпак на носу и румяна на щеках»
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов подверг критике решение арбитров назначить пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (2:1).
В середине второго тайма защитник «Пари НН» Максим Шнапцев оказался на газоне в штрафной «Локомотива» после контакта с вингером Сергеем Пиняевым. Рафаэль Шафеев сначала оставил эпизод без внимания, однако после сигнала ВАР пересмотрел момент у монитора и указал на точку. Пенальти реализовал форвард Олакунле Олусегун.
«РПЛ, опубликуйте переговоры ВАР! Хотя бы раз сделайте это достоянием общественности, и мы поймем, у кого бубенчик на голове, у кого колпак на носу, а у кого румяна на щеках!
Просто хочется понять, о чем именно и как разговаривали Шафеев и те, кто сидел на ВАР и его туда пригласили», – написал Радимов в телеграм-канале.
Радимов о пенальти в ворота «Локо»: «Ребята, вы сдурели? В 90-е такие за бабки ставили. Позорище! Мажич должен собирать чемодан и проваливать»
- Там по ноге Пиняева ударили в штрафной!Похоже на пенальти!
Шафеев:
- Да, вижу.Согласен,пенальти.Даю.
ВАР после забитого пенальти:
- Блин, они же воротами менялись в перерыве...
Directed by Robert B. Weide
Рисуем от руки.
И так сойдет!)))