Владислав Радимов: «РПЛ, опубликуйте переговоры ВАР! И мы поймем, у кого бубенчик на голове, колпак на носу и румяна на щеках»

Радимов: РПЛ, опубликуйте переговоры ВАР.

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов подверг критике решение арбитров назначить пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (2:1).

В середине второго тайма защитник «Пари НН » Максим Шнапцев оказался на газоне в штрафной «Локомотива » после контакта с вингером Сергеем Пиняевым. Рафаэль Шафеев сначала оставил эпизод без внимания, однако после сигнала ВАР пересмотрел момент у монитора и указал на точку . Пенальти реализовал форвард Олакунле Олусегун.

«РПЛ , опубликуйте переговоры ВАР! Хотя бы раз сделайте это достоянием общественности, и мы поймем, у кого бубенчик на голове, у кого колпак на носу, а у кого румяна на щеках!

Просто хочется понять, о чем именно и как разговаривали Шафеев и те, кто сидел на ВАР и его туда пригласили», – написал Радимов в телеграм-канале.

