  • Владислав Радимов: «РПЛ, опубликуйте переговоры ВАР! И мы поймем, у кого бубенчик на голове, колпак на носу и румяна на щеках»
16

Владислав Радимов: «РПЛ, опубликуйте переговоры ВАР! И мы поймем, у кого бубенчик на голове, колпак на носу и румяна на щеках»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов подверг критике решение арбитров назначить пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (2:1).

В середине второго тайма защитник «Пари НН» Максим Шнапцев оказался на газоне в штрафной «Локомотива» после контакта с вингером Сергеем Пиняевым. Рафаэль Шафеев сначала оставил эпизод без внимания, однако после сигнала ВАР пересмотрел момент у монитора и указал на точку. Пенальти реализовал форвард Олакунле Олусегун.

«РПЛ, опубликуйте переговоры ВАР! Хотя бы раз сделайте это достоянием общественности, и мы поймем, у кого бубенчик на голове, у кого колпак на носу, а у кого румяна на щеках! 

Просто хочется понять, о чем именно и как разговаривали Шафеев и те, кто сидел на ВАР и его туда пригласили», – написал Радимов в телеграм-канале.

Радимов о пенальти в ворота «Локо»: «Ребята, вы сдурели? В 90-е такие за бабки ставили. Позорище! Мажич должен собирать чемодан и проваливать»

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
ВАР:
- Там по ноге Пиняева ударили в штрафной!Похоже на пенальти!
Шафеев:
- Да, вижу.Согласен,пенальти.Даю.
ВАР после забитого пенальти:
- Блин, они же воротами менялись в перерыве...
Directed by Robert B. Weide
А также переговоры ВАР по матчу с Балтикой, ага
Ответ Primary Creature
А также переговоры ВАР по матчу с Балтикой, ага
там скажут, что игрок в офсайде закрывает обзор вратарю. Формально могут придраться к этому, хоть и всем понятно, что это бред. А здесь я даже не знаю, как мотивируют. Это просто абсурдный пенальти
Главное, не выйти на самого себя..
А что по позорищу в игре Зенит - Балтика Буланов скажет?
Ответ Predator777
А что по позорищу в игре Зенит - Балтика Буланов скажет?
Он уже сказал, что Андраде был в офсайде, типа там всё верно. Чего ещё можно ожидать от болотных.
Ответ Predator777
А что по позорищу в игре Зенит - Балтика Буланов скажет?
Это очень по мужски , спрятаться за ник в интернете , и каверкатб фамилию человека , который не только поиграл не в самых последних клубах России и делал в обоих разницу на поле , но и неплохо выступал в Европе .. Фактически сделал себя сам … Вы по сравнению с ним , пыль из под ногтей , которая ради плюсиков 7 раз за сезон переобувается ..
"ВАР, рисуйте линию, но чтобы она была не прямой, а с загибом"
Ответ Рубин2003
"ВАР, рисуйте линию, но чтобы она была не прямой, а с загибом"
ВАР: у нас нет линейки.
Рисуем от руки.
И так сойдет!)))
Ответ Рубин2003
"ВАР, рисуйте линию, но чтобы она была не прямой, а с загибом"
Пятку сначала надо приподнять, чтобы проекция была.)
Подготовленная шуточка
Рекомендуем