Гвардиола об 1:0 с «Лидсом»: «Сити» сделал тысячу миллионов передач, все контролировал. Важнейшая победа – она позволяет нам оставаться в гонке. АПЛ сейчас сильна как никогда»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о победе над «Лидсом» (1:0) в 28-м туре АПЛ.
«Мы сделали тысячу миллионов передач, контролировали переходы из обороны в атаку, а в последние 20 минут создали чуть больше моментов. Важнейшая победа – она позволяет нам оставаться в гонке».
О прессинге «Лидса»
«Сейчас все команды играют так, но Бернарду и Родри провели отличный матч. Ребята снова проделали невероятную работу – без этого никак».
Об Эрлинге Холанде
«Надеюсь, он скоро вернется».
О том, когда он вернется
«Не знаю».
О том, сможет ли команда продолжать в том же духе
«Идем от игры к игре. Нужно восстанавливаться – матчей много, люди устали. Каждая игра очень, очень тяжелая.
Вчера «Вулверхэмптон» выиграл [у «Астон Виллы»]. Премьер-лига сейчас сильна как никогда. Выход в Лигу чемпионов – главная цель клуба, потому что последние 10 лет мы постоянно там играем».
О сравнении этой команды с предыдущими
«Не знаю. Вы хотите, чтобы я сказал, что будет в матче с «Ноттингем Форест»? Я не знаю. Спасибо большое, что дали нам сыграть в Кубке Англии в 23:00 [против «Ньюкасла» в следующую субботу], а затем отправиться к «Реалу» [в среду, 11 марта, в 23:00]», – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.