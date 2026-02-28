  • Спортс
  • Гвардиола об 1:0 с «Лидсом»: «Сити» сделал тысячу миллионов передач, все контролировал. Важнейшая победа – она позволяет нам оставаться в гонке. АПЛ сейчас сильна как никогда»
Гвардиола об 1:0 с «Лидсом»: «Сити» сделал тысячу миллионов передач, все контролировал. Важнейшая победа – она позволяет нам оставаться в гонке. АПЛ сейчас сильна как никогда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о победе над «Лидсом» (1:0) в 28-м туре АПЛ

«Мы сделали тысячу миллионов передач, контролировали переходы из обороны в атаку, а в последние 20 минут создали чуть больше моментов. Важнейшая победа – она позволяет нам оставаться в гонке».

О прессинге «Лидса»

«Сейчас все команды играют так, но Бернарду и Родри провели отличный матч. Ребята снова проделали невероятную работу – без этого никак». 

Об Эрлинге Холанде

«Надеюсь, он скоро вернется».

О том, когда он вернется

«Не знаю».

О том, сможет ли команда продолжать в том же духе

«Идем от игры к игре. Нужно восстанавливаться – матчей много, люди устали. Каждая игра очень, очень тяжелая.

Вчера «Вулверхэмптон» выиграл [у «Астон Виллы»]. Премьер-лига сейчас сильна как никогда. Выход в Лигу чемпионов – главная цель клуба, потому что последние 10 лет мы постоянно там играем».

О сравнении этой команды с предыдущими

«Не знаю. Вы хотите, чтобы я сказал, что будет в матче с «Ноттингем Форест»? Я не знаю. Спасибо большое, что дали нам сыграть в Кубке Англии в 23:00 [против «Ньюкасла» в следующую субботу], а затем отправиться к «Реалу» [в среду, 11 марта, в 23:00]», – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Такой Реал не должен быть проблемой
Ответ Nuki
Такой Реал не должен быть проблемой
хахаха
Ответ Nuki
Такой Реал не должен быть проблемой
Нет ни каких сомнений что Сити Пепа пройдёт дальше. В Реале нет тренера, и командной собранности.
отскочили. о чем он вообще
Ответ Промах Мораты
отскочили. о чем он вообще
В начале года не везло Сити в трёх играх подряд , теперь все как и должно быть
Ответ #SharkTeam
Пеп, верим!
Ну игрокам сити официально разрешили играть в волейбол в своей штрафной,судьи помогут, Пепка хорошо работает в судейской
Ответ #SharkTeam
Пеп, верим!
Пеп, пепим!
«Тысяча миллионов» — любимое число Пепа, постоянно его использует в речи.
Калверт-Левин полено
Рука у нуньеша чистая в штрафной. Судья не стал даже к вар обращаться
Закепил я Холланда в фентези а он не вышел !
Насчет руки футболиста сити в своей штрафной ничего не хочет сказать?
Тысяча миллионов - это миллиард. Ну или биллион, кому как ближе. Пепу на заметку.
