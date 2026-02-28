Гвардиола об 1:0 с «Лидсом»: «Сити» сделал тысячу миллионов передач, все контролировал. Важнейшая победа – она позволяет нам оставаться в гонке. АПЛ сейчас сильна как никогда»

Гвардиола об 1:0 с «Лидсом»: эта победа позволяет «Сити» оставаться в гонке.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о победе над «Лидсом » (1:0) в 28-м туре АПЛ .

«Мы сделали тысячу миллионов передач, контролировали переходы из обороны в атаку, а в последние 20 минут создали чуть больше моментов. Важнейшая победа – она позволяет нам оставаться в гонке».

О прессинге «Лидса»

«Сейчас все команды играют так, но Бернарду и Родри провели отличный матч. Ребята снова проделали невероятную работу – без этого никак».

Об Эрлинге Холанде

«Надеюсь, он скоро вернется».

О том, когда он вернется

«Не знаю».

О том, сможет ли команда продолжать в том же духе

«Идем от игры к игре. Нужно восстанавливаться – матчей много, люди устали. Каждая игра очень, очень тяжелая.

Вчера «Вулверхэмптон» выиграл [у «Астон Виллы»]. Премьер-лига сейчас сильна как никогда. Выход в Лигу чемпионов – главная цель клуба, потому что последние 10 лет мы постоянно там играем».

О сравнении этой команды с предыдущими

«Не знаю. Вы хотите, чтобы я сказал, что будет в матче с «Ноттингем Форест»? Я не знаю. Спасибо большое, что дали нам сыграть в Кубке Англии в 23:00 [против «Ньюкасла» в следующую субботу], а затем отправиться к «Реалу» [в среду, 11 марта, в 23:00]», – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.