Глава иранской федерации допустил неучастие в ЧМ-2026 и подтвердил приостановку чемпионата: «После атаки США сложно сохранять оптимизм»

В Иране допустили неучастие в ЧМ-2026.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж прокомментировал обострение конфликта с США и Израилем.

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

Сборная Ирана ранее квалифицировалась на ЧМ-2026, все три матча группового этапа ей предстоит провести В США: 15 июня против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе, 21 июня там же против Бельгии и 26 июня – против Египта в Сиэтле. При некотором раскладе Иран и США могут встретиться уже в первом раунде плей-офф.

По словам Таджа, участие команды в турнире теперь находится под вопросом.

«После сегодняшних событий и атаки со стороны США сложно с оптимизмом смотреть на чемпионат мира.

Однако окончательное решение должны принимать руководители спорта», – приводит Marca слова Таджа со ссылкой на государственное ТВ.

Глава федерации подтвердил немедленную приостановку чемпионата Ирана на неопределенный срок.

США ударили по Ирану за 3,5 месяца до ЧМ. Хозяин турнира – по участнику