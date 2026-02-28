  • Спортс
  • Глава иранской федерации допустил неучастие в ЧМ-2026 и подтвердил приостановку чемпионата: «После атаки США сложно сохранять оптимизм»
261

Глава иранской федерации допустил неучастие в ЧМ-2026 и подтвердил приостановку чемпионата: «После атаки США сложно сохранять оптимизм»

В Иране допустили неучастие в ЧМ-2026.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж прокомментировал обострение конфликта с США и Израилем.

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

Сборная Ирана ранее квалифицировалась на ЧМ-2026, все три матча группового этапа ей предстоит провести В США: 15 июня против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе, 21 июня там же против Бельгии и 26 июня – против Египта в Сиэтле. При некотором раскладе Иран и США могут встретиться уже в первом раунде плей-офф.

По словам Таджа, участие команды в турнире теперь находится под вопросом.

«После сегодняшних событий и атаки со стороны США сложно с оптимизмом смотреть на чемпионат мира.

Однако окончательное решение должны принимать руководители спорта», – приводит Marca слова Таджа со ссылкой на государственное ТВ.

Глава федерации подтвердил немедленную приостановку чемпионата Ирана на неопределенный срок.

США ударили по Ирану за 3,5 месяца до ЧМ. Хозяин турнира – по участнику

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoСборная Ирана по футболу
logoвысшая лига Иран
происшествия
Политика
Федерация футбола Ирана
logoЧМ-2026
logoСборная США по футболу
logoМЛС
logoсборная Израиля по футболу
261 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Если Иран не согласится ехать на ЧМ, никаких проблем, Инфантино их заменит на Израиль
Ответ Папа Футбола
Если Иран не согласится ехать на ЧМ, никаких проблем, Инфантино их заменит на Израиль
Нет чтобы на Афганистан заменил , Инфантин продажный !
Ответ Папа Футбола
Если Иран не согласится ехать на ЧМ, никаких проблем, Инфантино их заменит на Израиль
Можно объединённую сборную Израиль с Украиной!
ну, кто там готов сыграть в ЛБТГ-матче в Сиэтле?
Ответ Любезный Коссутий
ну, кто там готов сыграть в ЛБТГ-матче в Сиэтле?
нужно спросить у Милонова
Ответ zzzeeerrrooo
нужно спросить у Милонова
И Володина. Ребятишки держат руку на [пульсе]
Россию отстранили через день..
Что же, ждем завтрашнего дня.
Ответ Alex Slobodskikh
Россию отстранили через день.. Что же, ждем завтрашнего дня.
Комментарий скрыт
Ответ Alex Slobodskikh
Россию отстранили через день.. Что же, ждем завтрашнего дня.
Прав сильнейший, увы
Чё там есть инфа, Америку уже дисквалифицировали отовсюду? На олимпиаде в ЛА без флага и гимна?
Ответ Артём Агабекян
Чё там есть инфа, Америку уже дисквалифицировали отовсюду? На олимпиаде в ЛА без флага и гимна?
Нет, это только для холопов.
Ответ Артём Агабекян
Чё там есть инфа, Америку уже дисквалифицировали отовсюду? На олимпиаде в ЛА без флага и гимна?
Да, ладно. За что? В Иране же нет Крыма и Донбасса!)
Тем более пошли слухи, что Хаменеи уже нет в живых
Ответ antoshka-2
Тем более пошли слухи, что Хаменеи уже нет в живых
Комментарий скрыт
Ответ maggiu
Комментарий скрыт
Тот тегеранец? Танцуем людоедский танец? 😁
А вообще, вот смотрю тг каналы. Иранцы рассказывают какие ракеты есть, гиперзвук. Дальность там до 2500...готовы к затяжной войне. А пока только видим, подбитый какой-то небоскреб. Начинаю думать, что они не только не были близки к ЯО. Но и обычное то оружие не на уровне. И Штаты и израиль прекрасно это знали, нападая на них, вопя о том, какая это для них угроза. 🤷🏻 Сейчас приберут и торговые пути, и нефть. И никто ничего этим новоявленным фрицам не сделает. Напоминает, как один фюрер спокойно брал Австрию, Чехословакию.
Ответ Красная стрела
А вообще, вот смотрю тг каналы. Иранцы рассказывают какие ракеты есть, гиперзвук. Дальность там до 2500...готовы к затяжной войне. А пока только видим, подбитый какой-то небоскреб. Начинаю думать, что они не только не были близки к ЯО. Но и обычное то оружие не на уровне. И Штаты и израиль прекрасно это знали, нападая на них, вопя о том, какая это для них угроза. 🤷🏻 Сейчас приберут и торговые пути, и нефть. И никто ничего этим новоявленным фрицам не сделает. Напоминает, как один фюрер спокойно брал Австрию, Чехословакию.
Фашизм на экспорт.
Ответ Красная стрела
А вообще, вот смотрю тг каналы. Иранцы рассказывают какие ракеты есть, гиперзвук. Дальность там до 2500...готовы к затяжной войне. А пока только видим, подбитый какой-то небоскреб. Начинаю думать, что они не только не были близки к ЯО. Но и обычное то оружие не на уровне. И Штаты и израиль прекрасно это знали, нападая на них, вопя о том, какая это для них угроза. 🤷🏻 Сейчас приберут и торговые пути, и нефть. И никто ничего этим новоявленным фрицам не сделает. Напоминает, как один фюрер спокойно брал Австрию, Чехословакию.
Так у Ирана гиперзвук есть, ещё в прошлой войне с Израилем это продемонстрировали. Пока что ощущение, что используют какие-то старые ракеты. Они же 20+ лет не зря вооружались.
сша нападает на страны которые богаты нефтью-совпадение ?
Ответ Lavinka
сша нападает на страны которые богаты нефтью-совпадение ?
Конечно. Тут сейчас объяснят, как там заботятся о угнетении народов, хиджабах, и прочего прочего.
Ответ Lavinka
сша нападает на страны которые богаты нефтью-совпадение ?
Комментарий скрыт
Дикая ##### в мире происходит....
Ответ Мистер Блин
Дикая ##### в мире происходит....
Странно, а что - регулярное проведение выборов из двух и более кандидатов не помогает? Дети со спортса всю дорогу утверждали, что главное - это сменяемость власти и неограниченные гражданские свободы. Мы здесь власть, вот это вот всё.
Ответ Мистер Блин
Дикая ##### в мире происходит....
Так дедушка Ленин давно всё описал... Вот новая империалистическая бойня высвечивается между США и Китаем, Европа скорее всего склонится к США, а Россиюшка пока торгуется, кто даст больше
Вот бы лишить сша права проведения чемпионата мира и участия. Как этого хочу!
Венесуэла, Куба, Иран дважды уже.
Ответ marchellinos
Вот бы лишить сша права проведения чемпионата мира и участия. Как этого хочу! Венесуэла, Куба, Иран дважды уже.
Комментарий скрыт
Ответ marchellinos
Вот бы лишить сша права проведения чемпионата мира и участия. Как этого хочу! Венесуэла, Куба, Иран дважды уже.
Сначала лиши себя права боления за американскую команду Чикаго Блэкхокс
Даже интересно, Фифа разродится каким нибудь заявлением или скажет мы вне политики.
Ответ uralets46
Даже интересно, Фифа разродится каким нибудь заявлением или скажет мы вне политики.
Возродится ,Инфатнино премию придумает и вручит ,преклонит колено перед великим миротворцем
