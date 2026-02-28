13

«Бавария» до 11 очков увеличила отрыв от «Боруссии» в Бундеслиге

«Бавария» укрепила лидерство в чемпионате Германии.

Мюнхенцы сегодня обыграли дортмундскую «Боруссию» (3:2), идущую на втором месте.

Теперь отрыв «Баварии» увеличился до 11 очков за 10 туров до конца чемпионата.

Интриги конечно не осталось
Не знаю на счёт Баварии, но Кейн идёт за золотым мячом. У него в текущем сезоне внимание: 30 голов в чемпионате, 6 голов в кубке, 8 голов в лч и 8 мячей за сб Англии, уже 52 гола, и все турниры ещё продолжаются, если Харри будет без травм то забивать врядле перестанет. Вперёд за мячиком франс футбол, это признание кардинально перекроет те бестрофейные годы клубной в карьере. Золотой мяч что ни говори, футбольный Оскар, обладателями этого титула являются всего 69 человек, за всю историю.
Да у этого порося какая-то травма детская, связанная с Баварией. Может болельщик Баварии надругался над ним, иначе как объяснить его неустанное бдение на ветках Баварии с пакостными язвительными выпадами.
Классикер вышел крутым
Рекомендуем