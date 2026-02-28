«Бавария» до 11 очков увеличила отрыв от «Боруссии» в Бундеслиге

«Бавария » укрепила лидерство в чемпионате Германии.

Мюнхенцы сегодня обыграли дортмундскую «Боруссию» (3:2), идущую на втором месте.

Теперь отрыв «Баварии» увеличился до 11 очков за 10 туров до конца чемпионата.