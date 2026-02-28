«Бавария» до 11 очков увеличила отрыв от «Боруссии» в Бундеслиге
«Бавария» укрепила лидерство в чемпионате Германии.
Мюнхенцы сегодня обыграли дортмундскую «Боруссию» (3:2), идущую на втором месте.
Теперь отрыв «Баварии» увеличился до 11 очков за 10 туров до конца чемпионата.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Интриги конечно не осталось
Не знаю на счёт Баварии, но Кейн идёт за золотым мячом. У него в текущем сезоне внимание: 30 голов в чемпионате, 6 голов в кубке, 8 голов в лч и 8 мячей за сб Англии, уже 52 гола, и все турниры ещё продолжаются, если Харри будет без травм то забивать врядле перестанет. Вперёд за мячиком франс футбол, это признание кардинально перекроет те бестрофейные годы клубной в карьере. Золотой мяч что ни говори, футбольный Оскар, обладателями этого титула являются всего 69 человек, за всю историю.
Лига 1 конечно интригующая ))
Да у этого порося какая-то травма детская, связанная с Баварией. Может болельщик Баварии надругался над ним, иначе как объяснить его неустанное бдение на ветках Баварии с пакостными язвительными выпадами.
Классикер вышел крутым
