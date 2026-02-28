Захарян вышел в старте в Ла Лиге впервые за 3 месяца. Хавбек «Сосьедада» за 63 минуты «Мальоркой» нанес 3 удара (0 в створ) и отдал 16 передач с точностью 94%

Захарян впервые за 3 месяца вышел в старте в Ла Лиге.

Арсен Захарян впервые с ноября появился в стартовом составе «Реал Сосьедад » в матче чемпионата Испании .

Россиянин отыграл 63 минуты в матче с «Мальоркой» (1:0). Результативными действиями Арсен не отметился.

В этом матче Захарян нанес 3 удара (0 в створ, два заблокированных) и отдал один ключевой пас. Точность передач хавбека составила 94% (15/16). Захарян не сделал ни одной попытки дриблинга, трижды потерял мяч и совершил один отбор. Выиграл одно из пяти единоборств.