Захарян вышел в старте в Ла Лиге впервые за 3 месяца. Хавбек «Сосьедада» за 63 минуты «Мальоркой» нанес 3 удара (0 в створ) и отдал 16 передач с точностью 94%
Захарян впервые за 3 месяца вышел в старте в Ла Лиге.
Арсен Захарян впервые с ноября появился в стартовом составе «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании.
Россиянин отыграл 63 минуты в матче с «Мальоркой» (1:0). Результативными действиями Арсен не отметился.
В этом матче Захарян нанес 3 удара (0 в створ, два заблокированных) и отдал один ключевой пас. Точность передач хавбека составила 94% (15/16). Захарян не сделал ни одной попытки дриблинга, трижды потерял мяч и совершил один отбор. Выиграл одно из пяти единоборств.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sofascore
Раз его до сих пор не списали и ставят, то по уровню он соответствует команде.
Осталось очень мало времени, чтобы накрутит хоть какой-то ценник для продажи.
Видимо он божит на тренировках , потому что когда он играет он всегда худший на поле , инородное тело какое то
Захарян отыграл 63 минуты. Срочно! Это неучебная тревога!
😂, сам в шоке
Завтра начало третьей мировой или просто пришельцы прилетят с Нибиру. Заха в старте! Так еще и отыграл больше часа! И самое невероятное - не сломался!
У Захаряна, как у Кокорина в Фиорентине, по итогам матча точные пасы считают а не голы или голевые.
скоро будет с Кокошей загорать на Кипре
Не выделялся, просто был неплох, без травмы и на этом хорошо
Искренне желаю удачи ему. Команду всю штормит. Есть шанс зацепиться за место, главное, чтобы болячек не было больше. Удачи, Арсен!
Хороший игрок, но подвержен травмам. Надо поддержать в трудный момент, но здесь есть юзеры, которые считают свои тупые комменты важнее. Хотя в других ситуациях орут "надо уезжать".
15 передач за целый час.
Ага. Но зато почти все точные.
1 передача раз в 4 минуты, что творит этот вундеркинд!
Ну точность передач как у Хави в лучшие годы. Трансфер оправдан)
Удачи Арсену в дальнейшем!
Главное одержана победа
