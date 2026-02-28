  • Спортс
  • Захарян вышел в старте в Ла Лиге впервые за 3 месяца. Хавбек «Сосьедада» за 63 минуты «Мальоркой» нанес 3 удара (0 в створ) и отдал 16 передач с точностью 94%
29

Захарян вышел в старте в Ла Лиге впервые за 3 месяца. Хавбек «Сосьедада» за 63 минуты «Мальоркой» нанес 3 удара (0 в створ) и отдал 16 передач с точностью 94%

Захарян впервые за 3 месяца вышел в старте в Ла Лиге.

Арсен Захарян впервые с ноября появился в стартовом составе «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании

Россиянин отыграл 63 минуты в матче с «Мальоркой» (1:0). Результативными действиями Арсен не отметился. 

В этом матче Захарян нанес 3 удара (0 в створ, два заблокированных) и отдал один ключевой пас. Точность передач хавбека составила 94% (15/16). Захарян не сделал ни одной попытки дриблинга, трижды потерял мяч и совершил один отбор. Выиграл одно из пяти единоборств. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sofascore
Раз его до сих пор не списали и ставят, то по уровню он соответствует команде.
Ответ NIКITA
Раз его до сих пор не списали и ставят, то по уровню он соответствует команде.
Осталось очень мало времени, чтобы накрутит хоть какой-то ценник для продажи.
Ответ NIКITA
Раз его до сих пор не списали и ставят, то по уровню он соответствует команде.
Видимо он божит на тренировках , потому что когда он играет он всегда худший на поле , инородное тело какое то
Захарян отыграл 63 минуты. Срочно! Это неучебная тревога!
Ответ Rudenzik
Захарян отыграл 63 минуты. Срочно! Это неучебная тревога!
😂, сам в шоке
Ответ Rudenzik
Захарян отыграл 63 минуты. Срочно! Это неучебная тревога!
Завтра начало третьей мировой или просто пришельцы прилетят с Нибиру. Заха в старте! Так еще и отыграл больше часа! И самое невероятное - не сломался!
У Захаряна, как у Кокорина в Фиорентине, по итогам матча точные пасы считают а не голы или голевые.
Ответ dreamstep
У Захаряна, как у Кокорина в Фиорентине, по итогам матча точные пасы считают а не голы или голевые.
скоро будет с Кокошей загорать на Кипре
Не выделялся, просто был неплох, без травмы и на этом хорошо
Искренне желаю удачи ему. Команду всю штормит. Есть шанс зацепиться за место, главное, чтобы болячек не было больше. Удачи, Арсен!
Хороший игрок, но подвержен травмам. Надо поддержать в трудный момент, но здесь есть юзеры, которые считают свои тупые комменты важнее. Хотя в других ситуациях орут "надо уезжать".
15 передач за целый час.
Ответ Сергей Зотов
15 передач за целый час.
Ага. Но зато почти все точные.
Ответ Сергей Зотов
15 передач за целый час.
1 передача раз в 4 минуты, что творит этот вундеркинд!
Ну точность передач как у Хави в лучшие годы. Трансфер оправдан)
Удачи Арсену в дальнейшем!
Главное одержана победа
