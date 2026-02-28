Сафонов в старте «ПСЖ» на 8-й матч подряд – против «Гавра». Шевалье не играет больше месяца

Сафонов снова в старте «ПСЖ» – в 8-й раз подряд.

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ » в 8-м матче подряд.

Сегодня парижане встретятся на выезде с «Гавром » в 24-м туре Лиги 1. Россиянин сыграл за «ПСЖ» во всех матчах начиная с 28 января. За это время у него 9 пропущенных голов.

Конкурент Сафонова, Люка Шевалье , не выходит на поле с 23 января.

Подробно со статистикой Матвея можно ознакомиться здесь .