  • Сафонов в старте «ПСЖ» на 8-й матч подряд – против «Гавра». Шевалье не играет больше месяца
30

Сафонов в старте «ПСЖ» на 8-й матч подряд – против «Гавра». Шевалье не играет больше месяца

Сафонов снова в старте «ПСЖ» – в 8-й раз подряд.

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в 8-м матче подряд.

Сегодня парижане встретятся на выезде с «Гавром» в 24-м туре Лиги 1. Россиянин сыграл за «ПСЖ» во всех матчах начиная с 28 января. За это время у него 9 пропущенных голов.

Конкурент Сафонова, Люка Шевалье, не выходит на поле с 23 января.

Подробно со статистикой Матвея можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «ПСЖ»
30 комментариев
Матвею пора пообвыкнуться и начать тащить, а не просто брать свои. Он умеет. И тогда Шевалье попросит трансфер.
Ответ CSKAmpio
Матвею пора пообвыкнуться и начать тащить, а не просто брать свои. Он умеет. И тогда Шевалье попросит трансфер.
А зачем ему просить трансфер? Пусть сидит Моте носки стирает после матчей 😁
Ответ CSKAmpio
Матвею пора пообвыкнуться и начать тащить, а не просто брать свои. Он умеет. И тогда Шевалье попросит трансфер.
Что он там потащит, когда его как правило в упор растреливают
29й матч Сафонова за 2 сезона. Энрике крут, конечно. Такое доверие Матвею это уникальный случай.
Ответ Василий Васильев
29й матч Сафонова за 2 сезона. Энрике крут, конечно. Такое доверие Матвею это уникальный случай.
Что тут уникального. Один вратарь выиграл конкуренцию у другого и стал основным. Это сплошь и рядом.
Удачи усатому гоату!
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Удачи усатому гоату!
удачи русскому Д’артаньяну
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Удачи усатому гоату!
Дартаньяну... звучит как фамилия румынской разведчицы:)))

"Штирлиц встал с Позаранку и отодвинул Занавеску... Ночь с 2-мя румынскими разведчицами была волшебной" (с)
Отличный матч от Сафонова
Красавец!!!
Сделал этого шевалье 🔥
До поры до времени, если Мотя сделает хоть пару ошибок его сразу же на лавку Энрике усадит.
Ответ Filarse
До поры до времени, если Мотя сделает хоть пару ошибок его сразу же на лавку Энрике усадит.
Если такое и случится, то не больше чем на один матч, потому что Шевалье, в отличие от Матвея, делает по паре ошибок даже не то, что в каждом матче, а в каждом тайме.

Сафонову же, в отличие от обороны ПСЖ, опять же, предъявить особо нечего.
Ответ Adjusted
Если такое и случится, то не больше чем на один матч, потому что Шевалье, в отличие от Матвея, делает по паре ошибок даже не то, что в каждом матче, а в каждом тайме. Сафонову же, в отличие от обороны ПСЖ, опять же, предъявить особо нечего.
Псж купит нового кипера и оба будут на скамейке
Пенальти это хорошо , но пора и несколько спасительных сейвов сделать .
И пусть сидит и греет с Забавным скамью
Ответ Димон Артамонов
И пусть сидит и греет с Забавным скамью
ну Забарный в старте сегодня.
Ответ Дмитрий Калибабчук
ну Забарный в старте сегодня.
Значит будет косячить..
Сухаря Матвею!
Шевалье не играет больше.
