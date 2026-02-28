Роналду не забил пенальти «Аль-Фейхе» – пробил мимо ворот. Криштиану не реализовал 36 пенальти за карьеру
Роналду не забил пенальти «Аль-Фейхе» – пробил мимо ворот.
Криштиану Роналду не забил пенальти в ворота «Аль-Фейхи» в матче 24-го тура лиги Саудовской Аравии.
41-летний форвард «Аль-Насра» пробил мимо ворота на 11-й минуте.
Криштиану не реализовал 36 пенальти за карьеру при 218 попытках.
Для сравнения – у Лионеля Месси 144 удара с пенальти и 112 голов.
Изображение: кадр из трансляции FOX
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
пойду посру
0,83 KR в среднем
0,86 Бруно Фернандеш в среднем
0,88 Гарри Кейн в среднем
0,90 Роберт Левандовски в среднем
наверняка это важно