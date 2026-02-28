  • Спортс
  • Роналду не забил пенальти «Аль-Фейхе» – пробил мимо ворот. Криштиану не реализовал 36 пенальти за карьеру
Роналду не забил пенальти «Аль-Фейхе» – пробил мимо ворот. Криштиану не реализовал 36 пенальти за карьеру

Криштиану Роналду не забил пенальти в ворота «Аль-Фейхи» в матче 24-го тура лиги Саудовской Аравии.

41-летний форвард «Аль-Насра» пробил мимо ворота на 11-й минуте.

Криштиану не реализовал 36 пенальти за карьеру при 218 попытках.

Для сравнения – у Лионеля Месси 144 удара с пенальти и 112 голов.

Изображение: кадр из трансляции FOX

60 комментариев
Бойкот даром не прошел. Пенальти в каждом матче.
Ответ Илья Мурашов
Бойкот даром не прошел. Пенальти в каждом матче.
2 пенки за 4 матча) но секте без разницы, им лишь бы хезнуть и самим занюхивать
очень интересно
пойду посру
Ответ Роман Хомяк_1116974188
очень интересно пойду посру
В горшок
Ответ Роман Хомяк_1116974188
очень интересно пойду посру
За нас это уже сделал роналду
Уже в наглую пенки подкидывают 🐪🇵🇹
Ответ Hella black
Уже в наглую пенки подкидывают 🐪🇵🇹
Всю карьеру на этом держится
Ответ Hella black
Уже в наглую пенки подкидывают 🐪🇵🇹
главная фанатка криштика как всегда на месте
Почему вратарь на воротах? Вы что делаете? Не видите, дедушке помощь нужна!
Ответ grauda
Почему вратарь на воротах? Вы что делаете? Не видите, дедушке помощь нужна!
И почему ворота не достаточно широкие?
потрясающе, а почему не дали перебить?!!
Сейчас ещё поставят:)
Не сложно представить,условия следующей забастовки 🐪🇵🇹 - матч должен начинаться с пенальти на ворота соперника
Ответ Hella black
Не сложно представить,условия следующей забастовки 🐪🇵🇹 - матч должен начинаться с пенальти на ворота соперника
Без вратаря!
Слушайте, а ему в каждом матче дают по пенальти пробить? Позорище какое-то
Очередной мировой рекорд. Гений!
0,77 LM в среднем
0,83 KR в среднем
0,86 Бруно Фернандеш в среднем
0,88 Гарри Кейн в среднем
0,90 Роберт Левандовски в среднем
наверняка это важно
Ответ РедАктор
0,77 LM в среднем 0,83 KR в среднем 0,86 Бруно Фернандеш в среднем 0,88 Гарри Кейн в среднем 0,90 Роберт Левандовски в среднем наверняка это важно
а Зюбы сколько?
Ответ РедАктор
0,77 LM в среднем 0,83 KR в среднем 0,86 Бруно Фернандеш в среднем 0,88 Гарри Кейн в среднем 0,90 Роберт Левандовски в среднем наверняка это важно
1.0 Мендьета
