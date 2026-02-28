Роналду не забил пенальти «Аль-Фейхе» – пробил мимо ворот. Криштиану не реализовал 36 пенальти за карьеру

Роналду не забил пенальти «Аль-Фейхе» – пробил мимо ворот.

Криштиану Роналду не забил пенальти в ворота «Аль-Фейхи» в матче 24-го тура лиги Саудовской Аравии.

41-летний форвард «Аль-Насра » пробил мимо ворота на 11-й минуте.

Криштиану не реализовал 36 пенальти за карьеру при 218 попытках.

Для сравнения – у Лионеля Месси 144 удара с пенальти и 112 голов.

Изображение: кадр из трансляции FOX