Шлоттербек носком бутсы зацепил Станишича в штрафной «Боруссии», судья назначил пенальти в пользу «Баварии». Кейн забил с точки
«Бавария» получила пенальти в матче с «Боруссией» за фол Шлоттербека.
В пользу «Баварии» назначили пенальти на 69-й минуте игры с «Боруссией» в Бундеслиге (2:1, второй тайм).
Защитник дортмундцев Нико Шлоттербек носком бутсы зацепил Йосипа Станишича в свой штрафной. Главный судья Свен Яблонски указал на точку.
Харри Кейн реализовал 11-метровый.
Изображение: кадр из трансляции Sky Sports
Шлоттербек шипами попал в голень Станишичу, судья показал защитнику «Боруссии» желтую после обсуждений с ВАР. Нико забил «Баварии» через несколько минут
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
карма блэт)))
Хоть и забил сегодня, но в защите был ужасен
ЖК ныряльщику.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем