Шлоттербек носком бутсы зацепил Станишича в штрафной «Боруссии», судья назначил пенальти в пользу «Баварии». Кейн забил с точки

«Бавария» получила пенальти в матче с «Боруссией» за фол Шлоттербека.

В пользу «Баварии» назначили пенальти на 69-й минуте игры с «Боруссией» в Бундеслиге (2:1, второй тайм). Защитник дортмундцев Нико Шлоттербек носком бутсы зацепил Йосипа Станишича в свой штрафной. Главный судья Свен Яблонски указал на точку. Харри Кейн реализовал 11-метровый. Изображение: кадр из трансляции Sky Sports Шлоттербек шипами попал в голень Станишичу, судья показал защитнику «Боруссии» желтую после обсуждений с ВАР. Нико забил «Баварии» через несколько минут