Кейн забил в 7-м матче подряд. У форварда 50 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию

Кейн забил в 7-м матче подряд – 50-й гол в сезоне.

Харри Кейн продлил серию матчей с голами до семи игр.

Нападающий «Баварии» отметился дублем в ворота дортмундской «Боруссии» в 24-м туре Бундеслиги (2:1, второй тайм). Англичанин забил с игры и с пенальти.

Ранее Харри забил «Айнтрахту» (дубль), «Вердеру» (дубль), «Лейпцигу», «Хоффенхайму» (дубль), «Гамбургу» и ПСВ.

Всего в этом сезоне у Кейна 50 голов в 42 играх в составе клуба и сборной. В чемпионате Германии на его счету 30 мячей в 24 турах.

Подробно со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .