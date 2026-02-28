Кейн забил в 7-м матче подряд. У форварда 50 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
Кейн забил в 7-м матче подряд – 50-й гол в сезоне.
Харри Кейн продлил серию матчей с голами до семи игр.
Нападающий «Баварии» отметился дублем в ворота дортмундской «Боруссии» в 24-м туре Бундеслиги (2:1, второй тайм). Англичанин забил с игры и с пенальти.
Ранее Харри забил «Айнтрахту» (дубль), «Вердеру» (дубль), «Лейпцигу», «Хоффенхайму» (дубль), «Гамбургу» и ПСВ.
Всего в этом сезоне у Кейна 50 голов в 42 играх в составе клуба и сборной. В чемпионате Германии на его счету 30 мячей в 24 турах.
Подробно со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
По их мнению, наверное, нужно в каждой игре класть хет трики с дальним ударов, а пенальти специально пороть, так ведь?
2011/12 — Месси: 82 гола (15 с пенальти) в 69 матчах (1,18 в среднем за игру)
2025/26 — Кейн: 50 голов (15 пен) в 42 матчах (1,19)
2025/26 — Мбаппе: 43 гола (14 пен) в 37 матчах (1,16)
2025/26 — Холанд: 42 гола (5 пен) в 43 матчах (0,97)
И заслуженно получит золотой мяч.