  • Кейн забил в 7-м матче подряд. У форварда 50 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
22

Кейн забил в 7-м матче подряд. У форварда 50 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию

Кейн забил в 7-м матче подряд – 50-й гол в сезоне.

Харри Кейн продлил серию матчей с голами до семи игр.

Нападающий «Баварии» отметился дублем в ворота дортмундской «Боруссии» в 24-м туре Бундеслиги (2:1, второй тайм). Англичанин забил с игры и с пенальти.

Ранее Харри забил «Айнтрахту» (дубль), «Вердеру» (дубль), «Лейпцигу», «Хоффенхайму» (дубль), «Гамбургу» и ПСВ.

Всего в этом сезоне у Кейна 50 голов в 42 играх в составе клуба и сборной. В чемпионате Германии на его счету 30 мячей в 24 турах.

Подробно со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

22 комментария
Кейн уже в третьей игре подряд кладёт дубль, но обременённые интеллектом до сих пор кричат про голы с пенок, вы в своём уме?
По их мнению, наверное, нужно в каждой игре класть хет трики с дальним ударов, а пенальти специально пороть, так ведь?
Ответ Endlessrace
Кейн уже в третьей игре подряд кладёт дубль, но обременённые интеллектом до сих пор кричат про голы с пенок, вы в своём уме? По их мнению, наверное, нужно в каждой игре класть хет трики с дальним ударов, а пенальти специально пороть, так ведь?
Так это кричат фанатки Месси) у них голы с пенальти считаются только когда Месси забивает, если кто-то другой, то это позором считается)
Впереди у Кейна еще 4 месяца и потенциально 31 матч в текущем сезоне. Остается 32 мяча до рекорда Месси, что при текущей результативности вполне вероятно...

2011/12 — Месси: 82 гола (15 с пенальти) в 69 матчах (1,18 в среднем за игру)

2025/26 — Кейн: 50 голов (15 пен) в 42 матчах (1,19)
2025/26 — Мбаппе: 43 гола (14 пен) в 37 матчах (1,16)
2025/26 — Холанд: 42 гола (5 пен) в 43 матчах (0,97)
Ответ Mixer48
Впереди у Кейна еще 4 месяца и потенциально 31 матч в текущем сезоне. Остается 32 мяча до рекорда Месси, что при текущей результативности вполне вероятно... 2011/12 — Месси: 82 гола (15 с пенальти) в 69 матчах (1,18 в среднем за игру) 2025/26 — Кейн: 50 голов (15 пен) в 42 матчах (1,19) 2025/26 — Мбаппе: 43 гола (14 пен) в 37 матчах (1,16) 2025/26 — Холанд: 42 гола (5 пен) в 43 матчах (0,97)
А Левандовски?
Ответ Sam_1117077051
А Левандовски?
Левандовски 69 забивал за сезон
Есть тут олды, которые помнят его, как «игрока одного сезона»?)
ввиду травмы черепашки и слива/травмы Хааланда во 2-й части сезона, ЗБ сезона 25/26, торжественно вручается мистеру Кейну 🤝
Надеюсь он хорошо выступит в ЛЧ и на ЧМ.
И заслуженно получит золотой мяч.
20 ! Пенальти у Гарика Кейнальти !
Ответ Человек1991
20 ! Пенальти у Гарика Кейнальти !
Ой... ещё аргументы?
Ответ Человек1991
20 ! Пенальти у Гарика Кейнальти !
А он промахиваться должен с пенальти, чтоб претензий к нему не было, или чё?
Причем последние 4 матча по дублю!
Рекомендуем