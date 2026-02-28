Актриса Суини поиграла в футбол после матча «Спортинга» против «Эшторила». Сидни побегала с мячом и сфотографировалась с маскотом львом Джубасом

Сидни Суини посетила матч «Спортинг» – «Эшторил» (3:0).

Актриса Сидни Суини, известная по роли Кэсси Ховард в сериале «Эйфория», посетила матч «Спортинг » – «Эшторил » (3:0).

Она наблюдала за игрой из вип-ложи стадиона «Жозе Алваладе».

После матча Суини получила именную футболку, сфотографировалась с клубным маскотом, львом Джубасом, и спустилась на газон. Там американка поиграла в футбол с другими актерами, также посетившими встречу.