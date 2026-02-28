Актриса Суини поиграла в футбол после матча «Спортинга» против «Эшторила». Сидни побегала с мячом и сфотографировалась с маскотом львом Джубасом
Сидни Суини посетила матч «Спортинг» – «Эшторил» (3:0).
Актриса Сидни Суини, известная по роли Кэсси Ховард в сериале «Эйфория», посетила матч «Спортинг» – «Эшторил» (3:0).
Она наблюдала за игрой из вип-ложи стадиона «Жозе Алваладе».
После матча Суини получила именную футболку, сфотографировалась с клубным маскотом, львом Джубасом, и спустилась на газон. Там американка поиграла в футбол с другими актерами, также посетившими встречу.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Goal
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спортс, я кажется видел эту же новость утром. И тема её Суиней не раскрыта ни сейчас, ни тогда..
Спортс, я кажется видел эту же новость утром. И тема её Суиней не раскрыта ни сейчас, ни тогда..
Посмотри Эйфорию. Раскроешь)
Не привычно видеть её настолько одетой, всё таки в своём игровом амплуа, она более раскрыта для зрителей
С мячом обращается лучше Соболева
Я ожидал увидеть другие игры с мячами от нее.
Смотрел один фильм с её участием где она играла роль боксёрши, хорошо сыграла ! На видео прям живая такая девушка, бегает пинает мяч улыбается.
На месте маскота должен был быть я!
Видно, что мячи не первый раз видит перед собой
Тот случай, когда понимаешь, что одетой эту Суини ты в принципе и не видел никогда. Все фото в соцсетях обычно в нижнем белье, а тут даже и не узнать
Экая фамилия у льва! Зовут не Ган случайно? 🤭
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем