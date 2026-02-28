  • Спортс
  • Капитан «Боруссии» Джан получил травму в матче с «Баварией». Хавбек заплакал, попытался продолжить игру, но попросил замену в конце 1-го тайма
Капитан «Боруссии» Джан получил травму в матче с «Баварией». Хавбек заплакал, попытался продолжить игру, но попросил замену в конце 1-го тайма

Джан получил травму в матче с «Баварией».

Капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан травмировался в матче с «Баварией» (1:1, второй тайм) после борьбы с Конрадом Лаймером

На 39-минуте немецкий полузащитник в слезах лежал на газоне, держась за левое колено, затем он натянул футболку на лицо.

Джан попытался продолжить встречу, провел на поле несколько минут, но в конце тайма был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вошел Рами Бенсебайни

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
logoБавария
logoЭмре Джан
logoтравмы
logoКонрад Лаймер
logoРами Бенсебайни
Автор где увидел фол Лаймера ?
Не было фола никакого. Судья точно не назначал штрафных
