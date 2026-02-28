Капитан «Боруссии» Джан получил травму в матче с «Баварией». Хавбек заплакал, попытался продолжить игру, но попросил замену в конце 1-го тайма
Джан получил травму в матче с «Баварией».
Капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан травмировался в матче с «Баварией» (1:1, второй тайм) после борьбы с Конрадом Лаймером.
На 39-минуте немецкий полузащитник в слезах лежал на газоне, держась за левое колено, затем он натянул футболку на лицо.
Джан попытался продолжить встречу, провел на поле несколько минут, но в конце тайма был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вошел Рами Бенсебайни.
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Автор где увидел фол Лаймера ?
Не было фола никакого. Судья точно не назначал штрафных
