Генич про «Локо» – «Пари НН»: «Самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ. Пипец»

Генич про «Локо» – «Пари НН»: самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ.

Комментатор Константин Генич оценил пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1).

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым . Он сразу встал и попытался продолжить игру. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый . Олакунле Олусегун забил с точки.

«В Черкизово самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ. Пипец», – написал Генич в телеграм-канале.