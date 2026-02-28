Генич про «Локо» – «Пари НН»: «Самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ. Пипец»
Генич про «Локо» – «Пари НН»: самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ.
Комментатор Константин Генич оценил пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1).
На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки.
«В Черкизово самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ. Пипец», – написал Генич в телеграм-канале.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Константина Генича
68 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В эпизоде, когда поставили пенальти, смеялся от недоумения. В динамике казалось, что особо ничего не было. У меня на тот момент уже жёлтая карта была, поэтому не собирался симулировать и рисовать момент. После этого момента я не стал валяться, а сразу встал. Да, пенальти поставили, но нам это не особо помогло, поскольку не победили!"
Нормальный пенальти. Без агрессии, без умысла, но - ногу подбил... Фол по неосторожности.
Гораздо более понятный пеналь, чем тот, то Краснодару поставили (там "трактовки" - как хочешь, так и вывернешь)
Генич после второго гола Локомотива правда не особо скрывал эмоций - хочется верить, что это не от радости за спасенный экспресс (хотя и тут понять можно)), а от того, что восторжествовала футбольная справедливость))
- суешь свою ногу под ногу проходящего мимо защитника
- пенальти
А вот пенальти - вполне себе легитимный.