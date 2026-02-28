  • Спортс
  • Генич про «Локо» – «Пари НН»: «Самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ. Пипец»
68

Генич про «Локо» – «Пари НН»: «Самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ. Пипец»

Генич про «Локо» – «Пари НН»: самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ.

Комментатор Константин Генич оценил пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1).

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки.

«В Черкизово самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ. Пипец», – написал Генич в телеграм-канале.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Рафаэль Шафеев
68 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Там даже сам Шнапцев искренне удивлялся и смеялся от души
Ответ shoes-on
Там даже сам Шнапцев искренне удивлялся и смеялся от души
"Момент с пенальти меня удивил, что его вообще на VAR начали смотреть. Я улыбался, потому что рад был увидеть старых знакомых.
В эпизоде, когда поставили пенальти, смеялся от недоумения. В динамике казалось, что особо ничего не было. У меня на тот момент уже жёлтая карта была, поэтому не собирался симулировать и рисовать момент. После этого момента я не стал валяться, а сразу встал. Да, пенальти поставили, но нам это не особо помогло, поскольку не победили!"
Ответ Фут.Боль
"Момент с пенальти меня удивил, что его вообще на VAR начали смотреть. Я улыбался, потому что рад был увидеть старых знакомых. В эпизоде, когда поставили пенальти, смеялся от недоумения. В динамике казалось, что особо ничего не было. У меня на тот момент уже жёлтая карта была, поэтому не собирался симулировать и рисовать момент. После этого момента я не стал валяться, а сразу встал. Да, пенальти поставили, но нам это не особо помогло, поскольку не победили!"
Комментарий скрыт
Почему нельзя сразу всю бригаду судей, включая ВАР, на полиграф и под следствие? Не верю я в такие "ошибки" и некомпетентность.
Ответ Дмитрий Махаев
Почему нельзя сразу всю бригаду судей, включая ВАР, на полиграф и под следствие? Не верю я в такие "ошибки" и некомпетентность.
я согласен с тем, что после такого пенальти надо провести расследование. Он посмотрел на видео и назначил, это просто абсурд
Ответ Руслан Сардаров
я согласен с тем, что после такого пенальти надо провести расследование. Он посмотрел на видео и назначил, это просто абсурд
Нифигасе, Генич вам набросил... )))
Нормальный пенальти. Без агрессии, без умысла, но - ногу подбил... Фол по неосторожности.
Гораздо более понятный пеналь, чем тот, то Краснодару поставили (там "трактовки" - как хочешь, так и вывернешь)
Спасибо комментаторам, что не стали молчать и прокомментировали очевидный беспредел на поле.
Ответ VanyaVanya063
Спасибо комментаторам, что не стали молчать и прокомментировали очевидный беспредел на поле.
Да, обоим респект, симпатии болельщиков себе прибавили. Да и в целом хорошо комментировали, от самой игры не отвлекались особо.
Генич после второго гола Локомотива правда не особо скрывал эмоций - хочется верить, что это не от радости за спасенный экспресс (хотя и тут понять можно)), а от того, что восторжествовала футбольная справедливость))
По тегу "Шафеев" почитал новости.Я в шоке,что он до сих пор судит матчи после таких косяков.
Ответ Фут.Боль
По тегу "Шафеев" почитал новости.Я в шоке,что он до сих пор судит матчи после таких косяков.
Делится с Мажичем, вот и судит.
Самый позорный пенальти который я видел в РПЛ , был в прошлом году в Питере в ворота ЦСКА.
Ответ Grisha U
Самый позорный пенальти который я видел в РПЛ , был в прошлом году в Питере в ворота ЦСКА.
Сочи - Спартак, который назначил Казарцев
Ответ Grisha U
Самый позорный пенальти который я видел в РПЛ , был в прошлом году в Питере в ворота ЦСКА.
Ну про такое Генич не скажет - корпоративная этика ..
Жму руку Геничу за правду матку
Выскажу свое мнение. Мне кажется, что судейский аппарат в первом туре после перерыва просто обозначает свою роль и важность . И это адресовано в первую очередь тем, кто не занёс или еще в раздумьях - заносить или нет. Есть несколько политических команд ,таких как Зенит ,Спартак , возможно еще ЦСКА по старой памяти( хочется написать ,что еще Краснодар, просто иногда и в его пользу принимаются сомнительные решения, хотя навряд ли) , а остальные уже длинным рублем должны соревноваться в судейских коридорах и кабинетах. Дальше будет меньше ошибок, но этот тур, ну ребята ,ну полный абсурд.
Ответ salnikov
Выскажу свое мнение. Мне кажется, что судейский аппарат в первом туре после перерыва просто обозначает свою роль и важность . И это адресовано в первую очередь тем, кто не занёс или еще в раздумьях - заносить или нет. Есть несколько политических команд ,таких как Зенит ,Спартак , возможно еще ЦСКА по старой памяти( хочется написать ,что еще Краснодар, просто иногда и в его пользу принимаются сомнительные решения, хотя навряд ли) , а остальные уже длинным рублем должны соревноваться в судейских коридорах и кабинетах. Дальше будет меньше ошибок, но этот тур, ну ребята ,ну полный абсурд.
Ну ты блин совсем конспиролог))) Думаю там давно всё занесено, в том числе от буков и надо это уже расследовать СК РФ, а не ЭСК.
Ответ salnikov
Выскажу свое мнение. Мне кажется, что судейский аппарат в первом туре после перерыва просто обозначает свою роль и важность . И это адресовано в первую очередь тем, кто не занёс или еще в раздумьях - заносить или нет. Есть несколько политических команд ,таких как Зенит ,Спартак , возможно еще ЦСКА по старой памяти( хочется написать ,что еще Краснодар, просто иногда и в его пользу принимаются сомнительные решения, хотя навряд ли) , а остальные уже длинным рублем должны соревноваться в судейских коридорах и кабинетах. Дальше будет меньше ошибок, но этот тур, ну ребята ,ну полный абсурд.
Спартаку то зачем заносить? 5 или 10 место, какая разница
- стоишь такой в чужой штрафной
- суешь свою ногу под ногу проходящего мимо защитника
- пенальти
Ответ Topordo
- стоишь такой в чужой штрафной - суешь свою ногу под ногу проходящего мимо защитника - пенальти
Ну,плюс минус да 😡
Ответ Topordo
- стоишь такой в чужой штрафной - суешь свою ногу под ногу проходящего мимо защитника - пенальти
Комментарий удален пользователем
Я смотрел матч в прямом эфире, пенальти вообще не было, даже комментаторы сказали что судья ошибся, да и когда Батракова сбили, не кто не посмотрел, чушь какая-то, бывает в футболе, хорошо, что Локо выиграл, это самое главное, а судье и Вар двойка с сминусом ☝️.
Ответ Дмитрий Трошин_1116208071
Я смотрел матч в прямом эфире, пенальти вообще не было, даже комментаторы сказали что судья ошибся, да и когда Батракова сбили, не кто не посмотрел, чушь какая-то, бывает в футболе, хорошо, что Локо выиграл, это самое главное, а судье и Вар двойка с сминусом ☝️.
даже комментаторы сказали что судья ошибся -А ну это да показатель)
Ответ Дмитрий Трошин_1116208071
Я смотрел матч в прямом эфире, пенальти вообще не было, даже комментаторы сказали что судья ошибся, да и когда Батракова сбили, не кто не посмотрел, чушь какая-то, бывает в футболе, хорошо, что Локо выиграл, это самое главное, а судье и Вар двойка с сминусом ☝️.
Фол на Батракове (с ЖК !) - однозначно пропустили.
А вот пенальти - вполне себе легитимный.
Про зенит- Балтика ни слова...
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Про зенит- Балтика ни слова...
Ну там хоть поспорить можно: было/не было. Здесь же просто капец
Рекомендуем