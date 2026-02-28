  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик про 4:1 с «Вильярреалом»: «Очень доволен результатом и игрой. Все в «Барсе» выложились на полную»
7

Флик про 4:1 с «Вильярреалом»: «Очень доволен результатом и игрой. Все в «Барсе» выложились на полную»

Флик про 4:1 с «Вильярреалом»: очень доволен результатом и игрой.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик подвел итоги матча с «Вильярреалом» (4:1).

«Для нас было важно сыграть на таком уровне. Мы нуждались в уверенности. В первом тайме мы могли забить еще один-два гола. Я очень доволен результатом и игрой. Все выложились на полную, мне это понравилось.

У нас было много моментов в предыдущих матчах. Помню игру против «Сосьедада» – невероятно, сколько моментов у нас было и сколько мы упустили. Сегодня нам нужны были эти три гола, чтобы вернуть уверенность.

Было очень важно контролировать игру без мяча. Когда мы теряли мяч, мы оставляли очень мало пространства и прессинговали, что тоже очень важно», – сказал Флик.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31256 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoВильярреал
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
когда Педри на поле, будто вообще другая команда играет, какой же гений
Ответ Just Tonight
когда Педри на поле, будто вообще другая команда играет, какой же гений
кто-то называл Педри вторым Хави кто-то Иньестой. но Педри это смесь этих игроков. причем он уже на их уровне
Ответ Just Tonight
когда Педри на поле, будто вообще другая команда играет, какой же гений
Это причем не ощущение, а факт. Педри кардинальным образом меняет игру, причем, что в «Барсе», что в сборной. Любой адекватный человек признает гений Педри.
Команда однозначно не в форме, что касается реализации, транжирят кучу моментов. Но создают много, правда без голов толку не много.. Сейчас входим в ту часть сезона, когда это может очень больно аукнуться, права на ошибки может и не быть, исправлять становится сложнее. Хорошо, что Педри вернулся, ждем и Гави скоро. Правда, потеряли Френки. А Ферран с реализацией опять впал в кому, Роберт тож так себе.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Первый хет-трик Ямаля – в 18 лет! «Барса» не почувствовала 3-е место Ла Лиги
1 марта, 08:25
Ямаль – первый игрок в XXI веке, забивший 27 голов в топ-5 лиг до 19-летия
28 февраля, 18:15
Флик провел 100-й матч во главе «Барсы»: 75 побед, 9 ничьих и 16 поражений, команда забила 281 гол и пропустила 119
28 февраля, 17:49
«Барса» выиграла 5 из 6 и 14 из 16 последних матчей в Ла Лиге
28 февраля, 17:32
Рекомендуем
Главные новости
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
7 минут назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
41 минуту назад
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
42 минуты назад
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»
сегодня, 09:48
«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату игрокам и сотрудникам. Клуб еще не получил бюджетные субсидии (Sport Baza)
сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
17 минут назад
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
19 минут назад
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
31 минуту назад
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Канвон» – «Матида Зельвия», «Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед»
сегодня, 10:02Live
В Англии хотят протестировать систему с тренерскими запросами ВАР-просмотров – будут разрешены две неудачные попытки
сегодня, 09:30
Сперцян о «Краснодаре»: «Завоевать два трофея реально. Скамейки на все хватит»
сегодня, 09:06
Кассано извинился за критику Димарко: «Он меня впечатлил, я начал видеть стабильность. Это «десятка», которая играет левого защитника. Рад изменить свое мнение о нем»
сегодня, 08:23
Рекомендуем