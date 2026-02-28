Флик про 4:1 с «Вильярреалом»: «Очень доволен результатом и игрой. Все в «Барсе» выложились на полную»

Флик про 4:1 с «Вильярреалом»: очень доволен результатом и игрой.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик подвел итоги матча с «Вильярреалом» (4:1).

«Для нас было важно сыграть на таком уровне. Мы нуждались в уверенности. В первом тайме мы могли забить еще один-два гола. Я очень доволен результатом и игрой. Все выложились на полную, мне это понравилось.

У нас было много моментов в предыдущих матчах. Помню игру против «Сосьедада» – невероятно, сколько моментов у нас было и сколько мы упустили. Сегодня нам нужны были эти три гола, чтобы вернуть уверенность.

Было очень важно контролировать игру без мяча. Когда мы теряли мяч, мы оставляли очень мало пространства и прессинговали, что тоже очень важно», – сказал Флик.