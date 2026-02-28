Флик про 4:1 с «Вильярреалом»: «Очень доволен результатом и игрой. Все в «Барсе» выложились на полную»
Флик про 4:1 с «Вильярреалом»: очень доволен результатом и игрой.
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик подвел итоги матча с «Вильярреалом» (4:1).
«Для нас было важно сыграть на таком уровне. Мы нуждались в уверенности. В первом тайме мы могли забить еще один-два гола. Я очень доволен результатом и игрой. Все выложились на полную, мне это понравилось.
У нас было много моментов в предыдущих матчах. Помню игру против «Сосьедада» – невероятно, сколько моментов у нас было и сколько мы упустили. Сегодня нам нужны были эти три гола, чтобы вернуть уверенность.
Было очень важно контролировать игру без мяча. Когда мы теряли мяч, мы оставляли очень мало пространства и прессинговали, что тоже очень важно», – сказал Флик.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
7 комментариев
когда Педри на поле, будто вообще другая команда играет, какой же гений
кто-то называл Педри вторым Хави кто-то Иньестой. но Педри это смесь этих игроков. причем он уже на их уровне
Это причем не ощущение, а факт. Педри кардинальным образом меняет игру, причем, что в «Барсе», что в сборной. Любой адекватный человек признает гений Педри.
Команда однозначно не в форме, что касается реализации, транжирят кучу моментов. Но создают много, правда без голов толку не много.. Сейчас входим в ту часть сезона, когда это может очень больно аукнуться, права на ошибки может и не быть, исправлять становится сложнее. Хорошо, что Педри вернулся, ждем и Гави скоро. Правда, потеряли Френки. А Ферран с реализацией опять впал в кому, Роберт тож так себе.
