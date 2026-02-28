Шлоттербек шипами попал в голень Станишичу, судья показал защитнику «Боруссии» желтую после обсуждений с ВАР. Нико забил «Баварии» через несколько минут

Шлоттербек избежал удаления в матче с «Баварией».

Защитник «Боруссии » Дортмунд Нико Шлоттербек совершил грубый подкат против Йосипа Станишича .

На 18-й минуте игрок дортмундцев шипами попал прямой ногой в голеностоп защитнику «Баварии». Главный судья Свен Яблонски обсуждал эпизод с комнатой ВАР, арбитра не пригласили к монитору. В итоге рефери показал Шлоттербеку желтую карточку.

На 26-й минуте немец открыл счет в матче (1:0, перерыв). Встреча 24-го тура Бундеслиги проходит в Дортмунде.

Изображение: кадр из трансляции