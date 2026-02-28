Шлоттербек шипами попал в голень Станишичу, судья показал защитнику «Боруссии» желтую после обсуждений с ВАР. Нико забил «Баварии» через несколько минут
Шлоттербек избежал удаления в матче с «Баварией».
Защитник «Боруссии» Дортмунд Нико Шлоттербек совершил грубый подкат против Йосипа Станишича.
На 18-й минуте игрок дортмундцев шипами попал прямой ногой в голеностоп защитнику «Баварии». Главный судья Свен Яблонски обсуждал эпизод с комнатой ВАР, арбитра не пригласили к монитору. В итоге рефери показал Шлоттербеку желтую карточку.
На 26-й минуте немец открыл счет в матче (1:0, перерыв). Встреча 24-го тура Бундеслиги проходит в Дортмунде.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
я считаю что это не КК
хотя за подобное давали КК игроку Ливерпуля (Джонсу если не ошибаюсь). я тогда тоже был не согласен с КК