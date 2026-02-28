Флик провел 100-й матч во главе «Барсы»: 75 побед, 9 ничьих и 16 поражений, команда забила 281 гол и пропустила 119

Флик провел 100 игр в качестве тренера «Барсы».

Ханс-Дитер Флик провел свой 100-й матч в качестве главного тренера «Барселоны».

Сегодня каталонская команда обыграла «Вильярреал » со счетом 4:1 в 26-м туре Ла Лиги .

При немецком тренере «Барса» одержала 75 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. Команда забила 281 мяч, пропустила 119.

Больше всего матчей при Флике за «Барселону» провели Жюль Кунде (92 матча), Пау Кубарси (90) и Ламин Ямаль (89).

Больше всего голов при Флике за «Барселону» забили Роберт Левандовски (56), Рафинья (48), Ламин Ямаль (36) и Ферран Торрес (35).

«Барса» выиграла 4 трофея при Флике – чемпионат и Кубок Испании, а также два Суперкубка Испании.