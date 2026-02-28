Флик провел 100-й матч во главе «Барсы»: 75 побед, 9 ничьих и 16 поражений, команда забила 281 гол и пропустила 119
Флик провел 100 игр в качестве тренера «Барсы».
Ханс-Дитер Флик провел свой 100-й матч в качестве главного тренера «Барселоны».
Сегодня каталонская команда обыграла «Вильярреал» со счетом 4:1 в 26-м туре Ла Лиги.
При немецком тренере «Барса» одержала 75 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. Команда забила 281 мяч, пропустила 119.
Больше всего матчей при Флике за «Барселону» провели Жюль Кунде (92 матча), Пау Кубарси (90) и Ламин Ямаль (89).
Больше всего голов при Флике за «Барселону» забили Роберт Левандовски (56), Рафинья (48), Ламин Ямаль (36) и Ферран Торрес (35).
«Барса» выиграла 4 трофея при Флике – чемпионат и Кубок Испании, а также два Суперкубка Испании.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Педро Мартина в Х
Почти три банки за игру,круто,че во уш там
Дайте Флику нормальное трансферное окно с усилениями, хочется посмотреть на дальнейший прогресс.
Да уж, усиления очень нужны и интересны, если у Флика Барса с косым Ферраном и закостеневшим Лёвой забивает почти трёшку за игру, то…
Да тут бы и защитника хорошего, а то любой угловой и уже ждешь гола...
Видно, что Флик работу провел, сегодня команда играла в свой футбол, так бы и дальше! Ямаль снова продемонстрировал то, что он может и должен делать постоянно, радует возращение Педри и его игра, всё таки он ключевой игрок, который на многое влияет в игре Барсы)
у Лапорты все тренеры выдают по максимуму. раскрыл Райкарда и Пепа. Флик при нем тоже обрел вторую молодость. добрый дядька. умеет работать с людьми а не с кабинетами
За кубок особо не парюсь, можно даже слить вторым составом, дав игрокам отдых. После отдыха они играют явно лучше. Надо Ньюкасл спокойно проходить, именно в ЛЧ деньги зарабатываются.
Флик оказался в нужное время , в нужном месте . Спасибо ему за это .
Какой же Флик...крутой?!
Сегодня не могли потерять очки при такой красивой дате.
Почему у него интересно в сборной не пошло
Очевидно же - его футбол требует постоянной отработки, автоматизма и сыгранности. В сборной такое не пройдёт. В сборной вы собираетесь несколько раз в год на пару недель.
потому что футболисты сборной Германии в тот период больше думали о том как показать свое "фи" стране-организатору ЧМ, а не об игре
А, что там было у лысого шарлатана?
