  • Галактионов про 2:1 с «Пари НН»: «Локо» в непростых условиях проявил волю и характер»
19

Галактионов про 2:1 с «Пари НН»: «Локо» в непростых условиях проявил волю и характер»

Галактионов про 2:1 с «Пари НН»: «Локо» проявил волю и характер.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Пари НН» (2:1) и заявил, что доволен действиями игроков своей команды.

– Мы очень довольны, что ребята в непростых условиях проявили потрясающую волю и характер. Даже в меньшинстве не отказывались от своей игры. До пенальти очень понравился отрезок. После пенальти понравилось, что в меньшинстве функциональное состояние ребят позволило забить еще мяч.

– Будете ли Комличенко и Пиняева и дальше использовать как опцию выхода на замену?

– Обращаю внимание в первую очередь на план и стратегию игры. Мы считали, что в первом тайме нужен более прессингующий игрок, а во втором – более фактурный. Что касается опции, то у нас конкурентная среда. Мы бы хотели все опции использовать, – сказал Галактионов.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
Спасибо за победу! Год два назад после удаления - сто процентов бы проиграли, сейчас характер формируется
Михалыч, с юбилеем!
А кто нибудь заметил отсутствие Баринова)))
Ответ VanyaVanya063
А кто нибудь заметил отсутствие Баринова)))
Я заметил. Карпукас стал играть лучше.
Мих Мих молодца, нелегко тебе приходится, но ты вдохнул новую жизнь в Локо, спасибо, так держать в это сложное время!
С победой Михаил Михайлович !
Тяжело играть в меньшинстве против соперника и судей, поэтому победа ещё дороже! Спасибо тренеру и команде!
Сегодня наверно победила команда играли почти все классно даже не могу сказать кто проводился прям воробей в порядке, Батрак хорош, Карпукас огонь, Пруцев каласальный объем работы, Митрюха потащил красавец пенку почти достал, ненахов ну просто наелся ужасно готов на 100%. Разочаровал наверно только Руденко не понимаю ты ведёшь осталось играть 2 мин. у тебя жк, зачем так агрессивно идти в игрока для чего?! Судейство конечно полный бред не спорю за две карточки Руденко но не понимаю одни и те же фолы только один получает карточки второй нет, пенка ну во обще выдуманная больше всего поразила что сам игрок даже не спорил как понимал что ничего не было но тут что то происходит с варом.
Ответ Григорий Лоншаков
Сегодня наверно победила команда играли почти все классно даже не могу сказать кто проводился прям воробей в порядке, Батрак хорош, Карпукас огонь, Пруцев каласальный объем работы, Митрюха потащил красавец пенку почти достал, ненахов ну просто наелся ужасно готов на 100%. Разочаровал наверно только Руденко не понимаю ты ведёшь осталось играть 2 мин. у тебя жк, зачем так агрессивно идти в игрока для чего?! Судейство конечно полный бред не спорю за две карточки Руденко но не понимаю одни и те же фолы только один получает карточки второй нет, пенка ну во обще выдуманная больше всего поразила что сам игрок даже не спорил как понимал что ничего не было но тут что то происходит с варом.
Из всего матча разочаровал только выход Комличенко. Опять просто ни о чем, не вписывается он в наш футбол. Нужен второй скоростной нап срочно просто, очень жаль, что не перехватили Боселли.
Ответ Григорий Лоншаков
Сегодня наверно победила команда играли почти все классно даже не могу сказать кто проводился прям воробей в порядке, Батрак хорош, Карпукас огонь, Пруцев каласальный объем работы, Митрюха потащил красавец пенку почти достал, ненахов ну просто наелся ужасно готов на 100%. Разочаровал наверно только Руденко не понимаю ты ведёшь осталось играть 2 мин. у тебя жк, зачем так агрессивно идти в игрока для чего?! Судейство конечно полный бред не спорю за две карточки Руденко но не понимаю одни и те же фолы только один получает карточки второй нет, пенка ну во обще выдуманная больше всего поразила что сам игрок даже не спорил как понимал что ничего не было но тут что то происходит с варом.
До игры ЛОКО - Н.Н. у всех команд что-то с ВАРОМ случилось.
Спасибо за игру !
Пари что-то совсем плохо,пора ему в ЛЛМ,а Шпилевскому на Кипр.
Спасибо парни !
