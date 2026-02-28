Галактионов про 2:1 с «Пари НН»: «Локо» в непростых условиях проявил волю и характер»

Галактионов про 2:1 с «Пари НН»: «Локо» проявил волю и характер.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Пари НН » (2:1) и заявил, что доволен действиями игроков своей команды.

– Мы очень довольны, что ребята в непростых условиях проявили потрясающую волю и характер. Даже в меньшинстве не отказывались от своей игры. До пенальти очень понравился отрезок. После пенальти понравилось, что в меньшинстве функциональное состояние ребят позволило забить еще мяч.

– Будете ли Комличенко и Пиняева и дальше использовать как опцию выхода на замену?

– Обращаю внимание в первую очередь на план и стратегию игры. Мы считали, что в первом тайме нужен более прессингующий игрок, а во втором – более фактурный. Что касается опции, то у нас конкурентная среда. Мы бы хотели все опции использовать, – сказал Галактионов.