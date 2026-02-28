Матч окончен
«Бернли» отыгрался с 0:3 в матче с «Брентфордом», но пропустил на 93-й – 3:4. Гол хозяев на 98-й отменили из-за игры рукой у Барнса
«Бернли» отыгрался с 0:3 в матче с «Брентфордом», но пропустил в концовке.
«Бернли» совершил камбэк с 0:3 в домашнем матче против «Брентфорда» в 28-м туре АПЛ, но уступил 3:4.
На 60-й минуте Зиан Флемминг сравнял счет, на 93-й Миккель Дамсгор снова вывел гостей вперед.
Форвард «Бернли» Эшли Барнс поразил ворота «Брентфорда» на 8-й добавленной ко второму тайму минуте, однако гол был отменен из-за игры рукой у англичанина.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
