  • «Бернли» отыгрался с 0:3 в матче с «Брентфордом», но пропустил на 93-й – 3:4. Гол хозяев на 98-й отменили из-за игры рукой у Барнса
«Бернли» отыгрался с 0:3 в матче с «Брентфордом», но пропустил на 93-й – 3:4. Гол хозяев на 98-й отменили из-за игры рукой у Барнса

«Бернли» отыгрался с 0:3 в матче с «Брентфордом», но пропустил в концовке.

«Бернли» совершил камбэк с 0:3 в домашнем матче против «Брентфорда» в 28-м туре АПЛ, но уступил 3:4. 

На 60-й минуте Зиан Флемминг сравнял счет, на 93-й Миккель Дамсгор снова вывел гостей вперед.

Форвард «Бернли» Эшли Барнс поразил ворота «Брентфорда» на 8-й добавленной ко второму тайму минуте, однако гол был отменен из-за игры рукой у англичанина. 

Премьер-лига Англия (АПЛ). 28 тур
28 февраля 15:00, Турф Муур
Бернли
Завершен
3 - 4
Брентфорд
Матч окончен
Фостер
90’
+11’
90’
+10’
Ярмолюк
90’
+3’
  Дамсгор
Флемминг   Барнс
90’
+1’
Хамфрис
86’
Межбри   Тшауна
84’
77’
Игор Тиаго
Уорд-Проуз   Флорентину
75’
72’
Ярмолюк   Хендерсон
72’
Шаде   Льюис-Поттер
72’
Уаттара   Донован
  Флемминг
60’
  Энтони
47’
Лоран   Угочукву
46’
Бруун Ларсен   Фостер
46’
2тайм
Перерыв
  Кайоде
45’
+3’
34’
  Шаде
25’
  Игор Тиаго
9’
  Дамсгор
Бернли
Дубравка, Эстев, Уоррелл, Хамфрис, Энтони, Бруун Ларсен, Пирес, Межбри, Уорд-Проуз, Лоран, Флемминг
Запасные: Хартман, Экдаль, Угочукву, Вайсс, Уокер, Тшауна, Флорентину, Фостер, Барнс
1тайм
Брентфорд:
Вальдимарссон, Хенри, ван ден Берг, Айер, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Бентт, Фуро, Балкомб, Пиннок, Шилд, Донован, Коллинз, Хендерсон, Льюис-Поттер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
