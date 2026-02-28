11

«Барса» выиграла 5 из 6 и 14 из 16 последних матчей в Ла Лиге

«Барселона» показывает хорошие результаты в Ла Лиге.

Сегодня в чемпионате каталонцы обыграли «Вильярреал» (4:1).

Команда тренера Ханси Флика выиграла 5 из 6 и 14 из 16 последних матчей в Ла Лиге.

«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, набрав 64 очка.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31256 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Sports
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень даже неплохой матч от команды - продолжаем лидировать и контролировать ситуацию в Ла Лиге )

Ямаль - просто лучший, 30 голевых действий и это еще не конец сезона )
Педри - просто академик футбола, очень непросто было без него.
А +45 в графе «разница пропущенных и забитых голов» вообще прекрасно выглядит )

Надеюсь, что на Атлетико все выйдут по футбольному злые и заряженные - нужно сделать все и даже больше для выхода в финал )
Ответ Кирилл
Очень даже неплохой матч от команды - продолжаем лидировать и контролировать ситуацию в Ла Лиге ) Ямаль - просто лучший, 30 голевых действий и это еще не конец сезона ) Педри - просто академик футбола, очень непросто было без него. А +45 в графе «разница пропущенных и забитых голов» вообще прекрасно выглядит ) Надеюсь, что на Атлетико все выйдут по футбольному злые и заряженные - нужно сделать все и даже больше для выхода в финал )
Зачем убиваться за Кубок Короля, когда впереди плей-офф ЛЧ
Ответ Кирилл
Очень даже неплохой матч от команды - продолжаем лидировать и контролировать ситуацию в Ла Лиге ) Ямаль - просто лучший, 30 голевых действий и это еще не конец сезона ) Педри - просто академик футбола, очень непросто было без него. А +45 в графе «разница пропущенных и забитых голов» вообще прекрасно выглядит ) Надеюсь, что на Атлетико все выйдут по футбольному злые и заряженные - нужно сделать все и даже больше для выхода в финал )
матрасы не отдадут преимущество в 4 гола. это не тот клуб. про кубок можно забыть
Барсу с крупной победой, Ямаля с хет-триком, Фермина с дублем из ассистов, Педри очень хорош, все сегодня молодцы! Первое место у Барселоны, так держать и дальше лучшему клубу в мире)
Сегодня хорошо играли. Пишу так, не только из-за голов и счета - прессинг, отборы на половине соперника - все работало, чуть ли не как в прошлом году. Добегали хорошо, да, у своих ворот допускали моменты порой, но не так много как обычно в этом сезоне.
Классный матч. Ямал был на высоте, а вот Рафинье надо набирать форму, когда психовал напомнил себя 3 года назад.
Все эти цифры ерунда - главное это титулы в конце сезона .
Ответ ljolik888
Все эти цифры ерунда - главное это титулы в конце сезона .
Для этой Барсы главное выйти из финансовой ямы и уладить кадровые проблемы
и 375-й из 410-ти
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Реал» играет с «Хетафе»
вчера, 22:05Live
«Барселона» разгромила «Вильярреал» – 4:1! Ямаль сделал хет-трик, Левандовски забил, у Фермина 2 ассиста
28 февраля, 17:14
Ямаль сделал первый хет-трик в карьере. Он самый молодой игрок в истории «Барсы» с тремя голами в матче Ла Лиги
28 февраля, 16:57
Ямаль забил три гола «Вильярреалу». У вингера 30 (18+12) очков в 34 играх за «Барсу» – он лучший бомбардир команды
28 февраля, 16:51
Рекомендуем
Главные новости
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
7 минут назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
41 минуту назад
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
42 минуты назад
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»
сегодня, 09:48
«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату игрокам и сотрудникам. Клуб еще не получил бюджетные субсидии (Sport Baza)
сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
17 минут назад
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
19 минут назад
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
31 минуту назад
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Канвон» – «Матида Зельвия», «Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед»
сегодня, 10:02Live
В Англии хотят протестировать систему с тренерскими запросами ВАР-просмотров – будут разрешены две неудачные попытки
сегодня, 09:30
Сперцян о «Краснодаре»: «Завоевать два трофея реально. Скамейки на все хватит»
сегодня, 09:06
Кассано извинился за критику Димарко: «Он меня впечатлил, я начал видеть стабильность. Это «десятка», которая играет левого защитника. Рад изменить свое мнение о нем»
сегодня, 08:23
Рекомендуем