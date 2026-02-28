«Барса» выиграла 5 из 6 и 14 из 16 последних матчей в Ла Лиге
«Барселона» показывает хорошие результаты в Ла Лиге.
Сегодня в чемпионате каталонцы обыграли «Вильярреал» (4:1).
Команда тренера Ханси Флика выиграла 5 из 6 и 14 из 16 последних матчей в Ла Лиге.
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, набрав 64 очка.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Sports
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ямаль - просто лучший, 30 голевых действий и это еще не конец сезона )
Педри - просто академик футбола, очень непросто было без него.
А +45 в графе «разница пропущенных и забитых голов» вообще прекрасно выглядит )
Надеюсь, что на Атлетико все выйдут по футбольному злые и заряженные - нужно сделать все и даже больше для выхода в финал )