Глава РПЛ Алаев: «Система офсайдных линий в лиге никого не устраивает. Обсудим с РФС другого поставщика»

Глава РПЛ Алаев: система офсайдных линий в лиге никого не устраивает.

Президент РПЛ Александр Алаев раскритиковал качество системы виртуальных офсайдных линий.

– Поздравляю всех, что лига вернулась. Двоякие ощущения от рестарта сезона. С одной стороны, меня очень приятно удивила готовность команд. Хорошие скорости, мы привыкли, что весенний футбол, команды вкатываются, а тут такой темп, скорости, уровень сопротивления.

С другой стороны, расстраивает, что вынужден с вами обсуждать судейство и линии. В начале чемпионата говорил, что поддерживаю коллег из судейского корпуса, не комментирую, чтобы не мешать им работать, вносить дополнительную нервозность. Но не могу обойти тему стороной.

Первое. Количество ВАР‑вмешательств, только в матче «Краснодар » – «Ростов » было три за тайм. Мне кажется над этим надо поработать, но каждый раз бегать к экрану неправильно, надо брать на себя ответственность, быть чуть внимательнее.

Второе. Увидел пенальти в игре «Локомотива », не буду дожидаться решения экспертно‑судейской комиссии. Мне не хочется, чтобы были такие пенальти в нашей лиге.

Третье. Офсайдные линии. К ним много вопросов. И я понимаю коллег, которые этим занимаются. Это не наша ответственность, но бьет по репутации РПЛ, РФС , моей. Понимаю экономическую и геополитическую ситуацию, но надо искать решение. Буду говорить с коллегами из РФС, с руководителями клубов. Надо срочно искать решение, кто будет поставлять нам другие линии, или дорабатывать эти. Мы все заслужили другие линии.

– Клубы обращались с идеей купить новую систему, совершенную?

– Все хотят, но вопрос поставок, финансов. Нынешние линии никого не устраивают. И судей тоже. Время пришло, всем надо включиться и найти линии, – cказал Алаев.

Почему в РПЛ нет полуавтоматического офсайда?