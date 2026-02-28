  • Спортс
153

Глава РПЛ Алаев: «Система офсайдных линий в лиге никого не устраивает. Обсудим с РФС другого поставщика»

Президент РПЛ Александр Алаев раскритиковал качество системы виртуальных офсайдных линий.

– Поздравляю всех, что лига вернулась. Двоякие ощущения от рестарта сезона. С одной стороны, меня очень приятно удивила готовность команд. Хорошие скорости, мы привыкли, что весенний футбол, команды вкатываются, а тут такой темп, скорости, уровень сопротивления.

С другой стороны, расстраивает, что вынужден с вами обсуждать судейство и линии. В начале чемпионата говорил, что поддерживаю коллег из судейского корпуса, не комментирую, чтобы не мешать им работать, вносить дополнительную нервозность. Но не могу обойти тему стороной.

Первое. Количество ВАР‑вмешательств, только в матче «Краснодар» – «Ростов» было три за тайм. Мне кажется над этим надо поработать, но каждый раз бегать к экрану неправильно, надо брать на себя ответственность, быть чуть внимательнее.

Второе. Увидел пенальти в игре «Локомотива», не буду дожидаться решения экспертно‑судейской комиссии. Мне не хочется, чтобы были такие пенальти в нашей лиге.

Третье. Офсайдные линии. К ним много вопросов. И я понимаю коллег, которые этим занимаются. Это не наша ответственность, но бьет по репутации РПЛ, РФС, моей. Понимаю экономическую и геополитическую ситуацию, но надо искать решение. Буду говорить с коллегами из РФС, с руководителями клубов. Надо срочно искать решение, кто будет поставлять нам другие линии, или дорабатывать эти. Мы все заслужили другие линии.

– Клубы обращались с идеей купить новую систему, совершенную?

– Все хотят, но вопрос поставок, финансов. Нынешние линии никого не устраивают. И судей тоже. Время пришло, всем надо включиться и найти линии, – cказал Алаев.

Почему в РПЛ нет полуавтоматического офсайда?

Источник: «Матч ТВ»
153 комментария
Так сами на китайщину и меняли же🤣
Ответ King_X
Так сами на китайщину и меняли же🤣
Как всегда никто не понесёт ответственности. Наверное, надо было протестировать, оценить систему до заключения контракта
Ответ Разлюбил футбол
Как всегда никто не понесёт ответственности. Наверное, надо было протестировать, оценить систему до заключения контракта
А кто должен нести ответственность? И как?
Нынешние линии никого не устраивают. И судей тоже. Время пришло, всем надо включиться и найти линии, – cказал Алаев.
Перед тем как завести мотор, таксист внимательно изучил ладонь пассажира.
- У вас длинная линия жизни, мы можем ехать.
Спустя некоторое время пассажир спрашивает:
- А причем здесь моя линия жизни?
- У машины тормоза не работают.
Ответ Сергей Круг
Нынешние линии никого не устраивают. И судей тоже. Время пришло, всем надо включиться и найти линии, – cказал Алаев. Перед тем как завести мотор, таксист внимательно изучил ладонь пассажира. - У вас длинная линия жизни, мы можем ехать. Спустя некоторое время пассажир спрашивает: - А причем здесь моя линия жизни? - У машины тормоза не работают.
)))))
Рис в спину от китайских друзей.
Оказались некачественными, слишком палевно рисуют в пользу придворных
Ответ NoN
Рис в спину от китайских друзей. Оказались некачественными, слишком палевно рисуют в пользу придворных
Рис в спину 🤣
Ответ NoN
Рис в спину от китайских друзей. Оказались некачественными, слишком палевно рисуют в пользу придворных
Так их когда закупали это и было основным требованием и критерием - чтобы нихрена не понятно и можно крутить в сторону кого надо. Так что поставщик отлично справляется со своей работой, юбилейный сезон на кону
и черт с ними, с деньгами... тут главное чтобы у других поставщиков офсайдных линий никаких связей с Газпромом не обнаружилось
Ответ .ru
и черт с ними, с деньгами... тут главное чтобы у других поставщиков офсайдных линий никаких связей с Газпромом не обнаружилось
А разве в этой громадине еще нет Газпром Гипотенуза или газциркульмонтажсинус?
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
А разве в этой громадине еще нет Газпром Гипотенуза или газциркульмонтажсинус?
думаю там даже Газпром Биссектриса есть... задача в том чтобы и её к тендеру не пустить
А поставщиков арбитров не хочет обсудить?
Ответ alexey102rus
А поставщиков арбитров не хочет обсудить?
не это все линии кривые а ребята на судьях просто верят
Ответ alexey102rus
А поставщиков арбитров не хочет обсудить?
Это уже 2 пункт в резюме, который должен рассматривать суд. Там сейчас если копнуть, то на уровне мин. обороны будет узелок, просто чуть более локальный
Да, давайте смещайте акцент на "плохие линии" с судеек и их прихвостней за монитором.
Ответ Евгений Сидоров
Да, давайте смещайте акцент на "плохие линии" с судеек и их прихвостней за монитором.
Он же не может против хозяев ищ газпрома выступать.
Ответ Евгений Сидоров
Да, давайте смещайте акцент на "плохие линии" с судеек и их прихвостней за монитором.
Комментарий удален пользователем
Ну вот, линии виноваты. А сегодняшние пенальти, отмены и удаления тоже из-за некачественных линий?
А может дело в другом?
Например, судьи уже получили пригласительные на празднование столетнего юбилея с вручением подарков?
Ответ Роман Хомяк_1116974188
Ну вот, линии виноваты. А сегодняшние пенальти, отмены и удаления тоже из-за некачественных линий? А может дело в другом? Например, судьи уже получили пригласительные на празднование столетнего юбилея с вручением подарков?
Если бы все было именно так, то победил бы Ростов, а не Краснодар, что рушит всю твою теорию
Ответ Роман Хомяк_1116974188
Ну вот, линии виноваты. А сегодняшние пенальти, отмены и удаления тоже из-за некачественных линий? А может дело в другом? Например, судьи уже получили пригласительные на празднование столетнего юбилея с вручением подарков?
Фраза "сегодняшние пенальти" при написании 28 февраля звучит занятно)
А до этого устраивала что ли? Чем 3 месяца перерыва занимались?
Ответ Igor Ede
А до этого устраивала что ли? Чем 3 месяца перерыва занимались?
до этого линии были какие надо когда забивал Мартинс на закрытии
Ответ SMART789
до этого линии были какие надо когда забивал Мартинс на закрытии
До сих пор горит :D Это фантастика.
Сейчас Зенит станет чемпионом и сразу поменяем , добавил он
Можно это обсудить после выполнения главной задачи! 101 летия в счёт 100 летия
Ответ Леопольд Кудасов_1116479828
Можно это обсудить после выполнения главной задачи! 101 летия в счёт 100 летия
Не только 101 летия, но как мне думается и 102 летия. Но не точно, вдруг на болотах новые свидетельства найдут о том, что год основания другой был. Тогда и юбилей не надо будет переносить, сам собой перенесётся. 😁😁😁
Ответ Леопольд Кудасов_1116479828
Можно это обсудить после выполнения главной задачи! 101 летия в счёт 100 летия
не надоело,а?
