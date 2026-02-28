Николаев о пенальти в ворота «Локо» в матче с «Пари НН»: «Решение ошибочное, для чего ВАР? Шнапцев сам выставляет ногу и становится инициатором контакта»

Николаев о пенальти в ворота «Локо» в матче с «Пари НН»: решение ошибочное.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил эпизод с назначенным пенальти в ворота «Локомотива » в матче с «Пари НН » (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ .

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым . Он сразу встал и попытался продолжить игру. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый . Олакунле Олусегун забил с точки.

«Меня удивило, что арбитра позвали к монитору. Для чего нужен ВАР? Чтобы исправлять очевидные ошибки арбитра, в этой ситуации никакой очевидной ошибки не было.

Мы видим, что Пиняев сопровождает Шнапцева, его движения абсолютно понятны. Шнапцев сам выставляет левую ногу и становится инициатором контакта. Решение назначить 11‑метровый удар было ошибочным.

Мы видим, что в прошедших четырех матчах (после зимней паузы) во всех случаях похода к монитору арбитры меняют свои первоначальные решения. Думаю, если бы Шафеев оставил свое решение в силе, это бы только прибавило ему бонусов», – сказал Николаев.