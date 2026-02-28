  • Спортс
  • Николаев о пенальти в ворота «Локо» в матче с «Пари НН»: «Решение ошибочное, для чего ВАР? Шнапцев сам выставляет ногу и становится инициатором контакта»
24

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил эпизод с назначенным пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН» (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки.

«Меня удивило, что арбитра позвали к монитору. Для чего нужен ВАР? Чтобы исправлять очевидные ошибки арбитра, в этой ситуации никакой очевидной ошибки не было.

Мы видим, что Пиняев сопровождает Шнапцева, его движения абсолютно понятны. Шнапцев сам выставляет левую ногу и становится инициатором контакта. Решение назначить 11‑метровый удар было ошибочным.

Мы видим, что в прошедших четырех матчах (после зимней паузы) во всех случаях похода к монитору арбитры меняют свои первоначальные решения. Думаю, если бы Шафеев оставил свое решение в силе, это бы только прибавило ему бонусов», – сказал Николаев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
видеоповторы
logoПари НН
Рафаэль Шафеев
logoЛокомотив
logoСергей Пиняев
logoМаксим Шнапцев
logoМатч ТВ
logoАлексей Николаев
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Этот судья профнепригоден, это было ясно ещё в первом круге
Ответ Аль Шинник
"Бывший директор футбольного клуба «Чайка» Олег Баян признался, что давал взятки судьям, которые на сегодняшний день продолжают работать на матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Функционер назвал конкретные имена арбитров, бравших взятки, — это Роман Сафьян, Антон Фролов, Рафаэль Шафеев."
Все-равно Локо выиграл. Поэтому из Шафеева сделают козла отпущения, чтобы прикрыть косяки других матчей. Был бы другой счет - рассказали бы, что судья судил правильно. Судейский корпус явно заряжен в пользу газпрома. Завтра поймем на какой стороне ЦСКА. Слишком оптимистично себя ведут.
Ответ T-72
Сделать из козла ещё большего козла будет не легко...
За несколько лет Вар себя полностью дискредитировал...Ошибок не стало меньше,просто отцов этих ошибок стало больше,к судьям на поле добавились вар судьи...и все ходят денег,бонусов.
Ответ Сергей Круг
Не Вар дискредитирован. А руко-жопые люди сидящие у монитора
Ощущение, что все решения против лидирующих команд, кроме одной) и тем страннее, что работники матч тв осмелились раскритиковать судей, которые, по моему мнению, топят претендентов.
Мне вот интересно, ну вот как это возможно когда 4 судьи уверены что такое - это пенальти??? Их же аж 4. И они профи. Ну по крайней мере должны ими быть. Обязаны!
ну вот, вода камень точит... скоро уже наши судьи и поддержки от своих бывших коллег не увидят
В первую очередь из за этого тупого Вара болельщики ссорятся !!!
Народ каждому желаю крепкого благополучия во всем и терпения!!!
С уважением болельщик Локомотива !!!
Согласен, любой здравый человек и не футбольный дилетант видет эпизод именно так!
Здесь жк только за симуляцию необходимо было давать.
Шафееву и ВАР бонусов добавили именно за это решение...
Ответ Чётко_как_чечётка
В какой валюте?
Шнапцев сам выставляет ногу и становится инициатором контакта, а в конце угарнул над судьями..
По- хорошему и ПариНН тоже должны подать протест на такой пеналь, потому что их тоже может коснуться такое судейство на финише чемпионата.
