«Ливерпуль» выиграл 6 из 7 последних матчей, единственное поражение – от «Ман Сити»
«Ливерпуль» выиграл 6 из 7 последних матчей.
«Ливерпуль» одержал 6 побед в 7 последних матчах.
Сегодня команда тренера Арне Слота обыграла «Вест Хэм» (5:2).
За этот отрезок у «Ливерпуля» лишь одно поражение – против «Манчестер Сити» (1:2).
У Слота трансферов на 450 напишут, при том что продали на 250 и ушел Трент, а Исак за 150к сидит на травме весь сезон
Думаю когда Бредли вернется будет полегче
Ещё Леони за 30-40 лямов тоже отсутствует весь сезон