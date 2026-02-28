  • Спортс
  • «Ливерпуль» выиграл 6 из 7 последних матчей, единственное поражение – от «Ман Сити»
«Ливерпуль» выиграл 6 из 7 последних матчей, единственное поражение – от «Ман Сити»

«Ливерпуль» выиграл 6 из 7 последних матчей.

«Ливерпуль» одержал 6 побед в 7 последних матчах.

Сегодня команда тренера Арне Слота обыграла «Вест Хэм» (5:2).

За этот отрезок у «Ливерпуля» лишь одно поражение – против «Манчестер Сити» (1:2).

С канистрой, если бы не судейки тоже победа была бы.
Слот аут тут напишут
У Слота трансферов на 450 напишут, при том что продали на 250 и ушел Трент, а Исак за 150к сидит на травме весь сезон
у Слота фланги голяк, играть там некому нужно признать. Слева сухой Керкез и медленный Гакпо, справа пенсионный Салах, а правого заща вообще нет🤣
Справа играли все кто мог там играть лол и все кроме Собо травмировались
Думаю когда Бредли вернется будет полегче
Ещё Леони за 30-40 лямов тоже отсутствует весь сезон
«Ливерпуль» разнес «Вест Хэм» – 5:2! У Экитике 1+2, ван Дейк, Мак Аллистер, Гакпо тоже забили
28 февраля, 16:57
У Экитике 22 (16+6) очка в дебютном сезоне за «Ливерпуль» – больше всех в команде. Форвард забил «Вест Хэму» и сделал 2 ассиста
28 февраля, 16:55
Мбемо – лучший трансфер сезона АПЛ по версии The Telegraph. Джака – 2-й, Гехи – 3-й, Доннарумма – 5-й, Субименди – 6-й, Экитике – 7-й
28 февраля, 13:17
