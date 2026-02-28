«Ливерпуль» выиграл 6 из 7 последних матчей, единственное поражение – от «Ман Сити»

«Ливерпуль» выиграл 6 из 7 последних матчей.

Сегодня команда тренера Арне Слота обыграла «Вест Хэм » (5:2).

За этот отрезок у «Ливерпуля » лишь одно поражение – против «Манчестер Сити» (1:2).