Ямаль сделал первый хет-трик в карьере. Он самый молодой игрок в истории «Барсы» с тремя голами в матче Ла Лиги

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал хет-трик впервые в карьере.

18-летний футболист забил три мяча в ворота «Вильярреала » в матче 26-го тура Ла Лиги . На 28-й минуте вингер открыл счет. На 37-й сделал дубль – оба раза ему ассистировал Фермин Лопес. А на 69-й Ямаль сделал хет-трик – с паса Педри.

Только два игрока в истории Ла Лиги были моложе, когда забивали три за матч – Помбо в 17 лет и 222 дня в 1934 году в составе «Расинга» и Ирарагорри в 17 лет и 337 дней в 1930 году за «Атлетик».

Таким образом, Ламин в 18 лет 230 стал самым молодым игроком в истории «Барсы» с тремя голами в матче Ла Лиги. Лионель Месси делал это в 19 лет и 259 дней, Джованни – в 19 лет и 6 дней.

