  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль сделал первый хет-трик в карьере. Он самый молодой игрок в истории «Барсы» с тремя голами в матче Ла Лиги
28

Ямаль сделал первый хет-трик в карьере. Он самый молодой игрок в истории «Барсы» с тремя голами в матче Ла Лиги

Ямаль сделал первый хет-трик в карьере.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал хет-трик впервые в карьере.

18-летний футболист забил три мяча в ворота «Вильярреала» в матче 26-го тура Ла Лиги. На 28-й минуте вингер открыл счет. На 37-й  сделал дубль – оба раза ему ассистировал Фермин Лопес. А на 69-й Ямаль сделал хет-трик – с паса Педри.

Только два игрока в истории Ла Лиги были моложе, когда забивали три за матч – Помбо в 17 лет и 222 дня в 1934 году в составе «Расинга» и Ирарагорри в 17 лет и 337 дней в 1930 году за «Атлетик».

Таким образом, Ламин в 18 лет 230 стал самым молодым игроком в истории «Барсы» с тремя голами в матче Ла Лиги. Лионель Месси делал это в 19 лет и 259 дней, Джованни – в 19 лет и 6 дней.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31174 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Sports
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoВильярреал
logoБарселона
logoСборная Испании по футболу
рекорды
logoЛионель Месси
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Третьей команде Ла Лиге положил трешку и это без пенальти)
Ответ BroSport
Третьей команде Ла Лиге положил трешку и это без пенальти)
А он даже не снял трусы и не изнасиловал угловой флажок !
Оказывается и так можно отпраздновать успех ))
Ответ BroSport
Третьей команде Ла Лиге положил трешку и это без пенальти)
Потом будут говорить, что статку на Леганесах набивал:)
Ему похоже чем острее угол, тем проще😃
100 результативный действий ! В 18 лет !!
Школа Барселоны ! Лучшая в мире
Ответ cektor
100 результативный действий ! В 18 лет !! Школа Барселоны ! Лучшая в мире
101
Старт хет-трикам дан. Дальше будет ещё больше.
Ответ falkao2013
Старт хет-трикам дан. Дальше будет ещё больше.
Комментарий скрыт
Ответ Севильский Цирюльник
Комментарий скрыт
Отдохни, Артём)
Исторический момент!:)
Ямаль крутой игрок
Ответ Рубин2003
Ямаль крутой игрок
Космический для своих лет
Пас Педри - чистый оргазм!
Первый хет-трик каталонского Супермэна Ямаля.Дальше будет больше!
Ямалище - талантище!
Есть первый хет-трик у Ямаля, так держать!!!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим. Узнайте в нашем тесте
1 марта, 14:00Тесты и игры
«Барселона» разгромила «Вильярреал» – 4:1! Ямаль сделал хет-трик, Левандовски забил, у Фермина 2 ассиста
28 февраля, 17:14
Ямаль забил три гола «Вильярреалу». У вингера 30 (18+12) очков в 34 играх за «Барсу» – он лучший бомбардир команды
28 февраля, 16:51
Рекомендуем
Главные новости
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
32 минуты назад
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
32 минуты назад
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
33 минуты назадВакансия
Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»
45 минут назад
«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату игрокам и сотрудникам. Клуб еще не получил бюджетные субсидии (Sport Baza)
59 минут назад
Экс-арбитр Федотов о судействе в матче «Сочи» – «Спартак»: «Буланов смотрелся хорошо, игроки его слушались. Ошибся с пенальти на 5-й минуте, эпизод с отменой гола пограничный»
сегодня, 09:24
Лапорта о камбэке с «Атлетико» после 0:4: «Я верю в это, как и все в «Барсе». У нас способная и мотивированная команда»
сегодня, 09:10
«Фламенго» уволил Филипе Луиса после 8:0 с «Мадурейрой». Тренер продлил контракт в декабре, при нем команда выиграла 4 титула
сегодня, 08:57
«Реал» не бил пенальти в 2 турах подряд – впервые в этом году, мадридцы проиграли оба матча. До этого было 5 пенальти в 6 играх
сегодня, 08:45
Тарасов планирует открыть футбольный клуб в Серпухове: «Мы будем такая народная команда, задача стоит зайти сразу со Второй лиги. Или в апреле, или летом»
сегодня, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
53 секунды назад
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
12 минут назад
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
12 минут назад
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
23 минуты назад
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Канвон» – «Матида Зельвия», «Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед»
31 минуту назадLive
В Англии хотят протестировать систему с тренерскими запросами ВАР-просмотров – будут разрешены две неудачные попытки
сегодня, 09:30
Сперцян о «Краснодаре»: «Завоевать два трофея реально. Скамейки на все хватит»
сегодня, 09:06
Кассано извинился за критику Димарко: «Он меня впечатлил, я начал видеть стабильность. Это «десятка», которая играет левого защитника. Рад изменить свое мнение о нем»
сегодня, 08:23
«Барселона» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:53
Быстров о «Спартаке»: «Какие могут быть разговоры про чемпионство? Все зависит от «Краснодара» и «Зенита»
сегодня, 07:41
Рекомендуем