Шпилевский об 1:2 с «Локо»: «Лодка наполовину тонет, каждый должен отдаваться, иначе шансов не будет. Не думаю, что «Пари НН» заслужил поражение»
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о поражении от «Локомотива» (1:2) в 19-м туре Мир РПЛ.
– Обидно проигрывать. Не думаю, что мы заслужили поражение. Два ужасных выстрела себе сделали в ногу. В целом ребята молодцы. Да, могли сыграть получше. Разочарование есть в плане результата, хотя в плане игры сыграли достаточно организованно.
– В чем надо еще прибавлять команде?
– Новички пока не вписались, к сожалению. Разочарование есть. Пока не то, что хотелось бы видеть. Понимаете, времени у нас нет, нам нужны голы и результат. Если все не будут отдаваться, то будет тяжело очки набирать. Нас ждут тяжелые два матча.
– Были корректировки после удаления у соперника?
– Я бы предпочел, чтобы играли 11 на 11. Когда играешь в численном преимуществе, то оппонент опускается ниже. Нам и так сложно взламывать низкий блок, а против такой топ‑команды вдвойне сложнее. Больше злюсь на ошибки, которые привели к голам. Так безалаберно нельзя действовать.
Еще не видел на видео ошибку во втором голе. Мы ошибаемся все вместе. Никита Медведев нас много выручал. Так что никаких претензий конкретно к нему, даже если это именно его ошибка.
Лодка наполовину тонет, можно сказать. Каждый должен отдаваться, иначе шансов не будет, – сказал Шпилевский.
Решил даже к концу матча дропнуть на Уфу и нефтехимик
Намного более осмысленый футбол был, походу в первую лигу пойдёт Нижний
Вам судья все сделал, удалил Руденко, пенальти нарисовал, но вы даже с этим умудрились проиграть, такие клубы не нужны в РПЛ
Другое дело, что победы Нижний тоже не заслужил. Первый гол - классная атака Локо, во втором - бывший вратарь Локо на выходе ошибся (ничего удивительного, что он - бывший).