Шпилевский об 1:2 с «Локо»: «Лодка наполовину тонет, каждый должен отдаваться, иначе шансов не будет. Не думаю, что «Пари НН» заслужил поражение»

Тренер «Пари НН» Шпилевский об 1:2 с «Локо»: лодка наполовину тонет.

Главный тренер «Пари НН » Алексей Шпилевский высказался о поражении от «Локомотива » (1:2) в 19-м туре Мир РПЛ .

– Обидно проигрывать. Не думаю, что мы заслужили поражение. Два ужасных выстрела себе сделали в ногу. В целом ребята молодцы. Да, могли сыграть получше. Разочарование есть в плане результата, хотя в плане игры сыграли достаточно организованно.

– В чем надо еще прибавлять команде?

– Новички пока не вписались, к сожалению. Разочарование есть. Пока не то, что хотелось бы видеть. Понимаете, времени у нас нет, нам нужны голы и результат. Если все не будут отдаваться, то будет тяжело очки набирать. Нас ждут тяжелые два матча.

– Были корректировки после удаления у соперника?

– Я бы предпочел, чтобы играли 11 на 11. Когда играешь в численном преимуществе, то оппонент опускается ниже. Нам и так сложно взламывать низкий блок, а против такой топ‑команды вдвойне сложнее. Больше злюсь на ошибки, которые привели к голам. Так безалаберно нельзя действовать.

Еще не видел на видео ошибку во втором голе. Мы ошибаемся все вместе. Никита Медведев нас много выручал. Так что никаких претензий конкретно к нему, даже если это именно его ошибка.

Лодка наполовину тонет, можно сказать. Каждый должен отдаваться, иначе шансов не будет, – сказал Шпилевский.