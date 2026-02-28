  • Спортс
  • Шпилевский об 1:2 с «Локо»: «Лодка наполовину тонет, каждый должен отдаваться, иначе шансов не будет. Не думаю, что «Пари НН» заслужил поражение»
17

Шпилевский об 1:2 с «Локо»: «Лодка наполовину тонет, каждый должен отдаваться, иначе шансов не будет. Не думаю, что «Пари НН» заслужил поражение»

Тренер «Пари НН» Шпилевский об 1:2 с «Локо»: лодка наполовину тонет.

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о поражении от «Локомотива» (1:2) в 19-м туре Мир РПЛ

– Обидно проигрывать. Не думаю, что мы заслужили поражение. Два ужасных выстрела себе сделали в ногу. В целом ребята молодцы. Да, могли сыграть получше. Разочарование есть в плане результата, хотя в плане игры сыграли достаточно организованно.

В чем надо еще прибавлять команде?

– Новички пока не вписались, к сожалению. Разочарование есть. Пока не то, что хотелось бы видеть. Понимаете, времени у нас нет, нам нужны голы и результат. Если все не будут отдаваться, то будет тяжело очки набирать. Нас ждут тяжелые два матча.

Были корректировки после удаления у соперника?

– Я бы предпочел, чтобы играли 11 на 11. Когда играешь в численном преимуществе, то оппонент опускается ниже. Нам и так сложно взламывать низкий блок, а против такой топ‑команды вдвойне сложнее. Больше злюсь на ошибки, которые привели к голам. Так безалаберно нельзя действовать.

Еще не видел на видео ошибку во втором голе. Мы ошибаемся все вместе. Никита Медведев нас много выручал. Так что никаких претензий конкретно к нему, даже если это именно его ошибка.

Лодка наполовину тонет, можно сказать. Каждый должен отдаваться, иначе шансов не будет, – сказал Шпилевский.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пари не не заслужил гол, это точно
Ответ Иван Егурнов
Пари не не заслужил гол, это точно
Еще пари не заслужил пенальти и заслужил удаление за Батракова, но да ладно, главное, что Локомотив выиграл и справедливость восторжествовала несмотря на палки в колеса от судейства
Нельзя наполовину тонуть, это как быть немножко беременным. Пусть уже Пари НЕ отправляется в ФНЛ за позорные стыки в прошлом сезоне
Ответ alexey102rus
Нельзя наполовину тонуть, это как быть немножко беременным. Пусть уже Пари НЕ отправляется в ФНЛ за позорные стыки в прошлом сезоне
Пари ужасен был в большинстве

Решил даже к концу матча дропнуть на Уфу и нефтехимик

Намного более осмысленый футбол был, походу в первую лигу пойдёт Нижний
Ответ Роман Грожан
Пари ужасен был в большинстве Решил даже к концу матча дропнуть на Уфу и нефтехимик Намного более осмысленый футбол был, походу в первую лигу пойдёт Нижний
Его вообще не должно быть в этом сезоне в РПЛ, как и Сочи. Надеюсь увидеть их матч в следующем сезоне в ФНЛ)
Правильно сегодня паровозы скандировали "Ваше место - первая лига"
Вам судья все сделал, удалил Руденко, пенальти нарисовал, но вы даже с этим умудрились проиграть, такие клубы не нужны в РПЛ
Оптимистичнее надо быть - лодка наполовину на плаву, ну.
Ответ Нехоботов
Оптимистичнее надо быть - лодка наполовину на плаву, ну.
Причём подводная
Да иди. Вам даже судья не помог с левым пенальти. С не удалением Шнапца.
Предлагаю компромисс: поражение не заслужили, но на ничью или победу не наиграли.
Статусами из ВКонтакте 15-тилетней давности говорит что-ли?
Ну вообще Нижний играл сегодня неплохо. Даже в равных составах были удары, когда Митрюшкину приходилось выручать. Олусегун и Сифас на флангах вообще активны были.
Другое дело, что победы Нижний тоже не заслужил. Первый гол - классная атака Локо, во втором - бывший вратарь Локо на выходе ошибся (ничего удивительного, что он - бывший).
Лёша. Команда растёт. Видно. Верим.
а что пари нн что то явное создавал ??? разве что оласегун и то кипер потащил
