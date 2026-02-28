  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о пенальти в ворота «Локо»: «Ребята, вы сдурели? В 90-е такие за бабки ставили. Позорище! Мажич должен собирать чемодан и проваливать»
106

Радимов о пенальти в ворота «Локо»: «Ребята, вы сдурели? В 90-е такие за бабки ставили. Позорище! Мажич должен собирать чемодан и проваливать»

Радимов о пенальти в ворота «Локо»: «Ребята, вы сдурели? Позорище!.

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов призвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича уйти в отставку.

Радимов также раскритиковал главного арбитра матче 19-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Пари НН» Рафаэля Шафеева.

В середине второго тайма защитник «Пари НН» Максим Шнапцев оказался на газоне в штрафной «Локомотива» после контакта с вингером Сергеем Пиняевым. Шафеев сначала оставил эпизод без внимания, однако после сигнала ВАР пересмотрел момент у монитора и указал на точку. Пенальти реализовал форвард Олакунле Олусегун.

«Чемодан – вокзал – Белград! Ребята, вы сдурели!? Начало сезона с точки зрения судейства хуже не придумать!

После такого пенальти Мажич должен собирать чемодан и проваливать к себе домой! А судья Шафеев и те, кто позвал его на ВАР, должны уйти из профессии!

Каждый раз, когда увижу его за работой, каждый раз буду писать о том, что его не должно быть в судействе! И я понимаю, что из-за «дела «Торпедо» у нас в судейском корпусе кадровый дефицит, но так издеваться над нами нельзя!

Я играл в 90-е, и тогда такие пенальти тоже ставили, но тогда судьи сами признавались, что это делают за бабки! Позорище!» – написал Радимов в телеграм-канале.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31349 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
logoВладислав Радимов
logoПари НН
Милорад Мажич
logoпремьер-лига Россия
Рафаэль Шафеев
logoсудьи
logoЛокомотив
logoТорпедо
видеоповторы
106 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Где ты вчера был, когда Балтику убили???
Ответ Istianoff
Где ты вчера был, когда Балтику убили???
Комментарий скрыт
Ответ Istianoff
Где ты вчера был, когда Балтику убили???
Да Балтику пил он вчера с корюшкой, некогда было, у Семака повод был, там не до разбора игры
Да против Краснодара и Локо будут активно рисовать левые пенальти, чтобы юбилей чей-то не пришлось снова переносить.
Ответ dreamstep
Да против Краснодара и Локо будут активно рисовать левые пенальти, чтобы юбилей чей-то не пришлось снова переносить.
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Дружище, иди поспи;) С тобой все понятно
Зайди к Миллеру и спроси, сколько занесли судьям на оставшиеся матчи сезона. Все удивление сразу и пройдет.
Ответ Ржевский
Зайди к Миллеру и спроси, сколько занесли судьям на оставшиеся матчи сезона. Все удивление сразу и пройдет.
Доказательства есть заноса?
Ответ Александр Степанов
Доказательства есть заноса?
Конечно же нет, воздух гоняют
>>В 90-е такие за бабки ставили.

думаешь, сейчас бесплатно, что ли?
Ответ uchiyamada
>>В 90-е такие за бабки ставили. думаешь, сейчас бесплатно, что ли?
Щас за битки
Ответ uchiyamada
>>В 90-е такие за бабки ставили. думаешь, сейчас бесплатно, что ли?
По любви.
В 90е такие за бабки ставили - и это было честнее. Потому что все всё видели и все всё понимали. Судья - казел продажная и все такое. А сейчас - нам ЭСК объяснит, почему судья принял верное решение. И обязательно найдутся дятлы, которые этому поверят, а значит - судьи молодцы и ничего плохого не сделали...
Ответ NoThanks
В 90е такие за бабки ставили - и это было честнее. Потому что все всё видели и все всё понимали. Судья - казел продажная и все такое. А сейчас - нам ЭСК объяснит, почему судья принял верное решение. И обязательно найдутся дятлы, которые этому поверят, а значит - судьи молодцы и ничего плохого не сделали...
Потому что тогда платили конкретным судьям и это было их личное козлиное решение, а сейчас купили весь судейский корпус и заставляют отрабатывать, как эскортниц в Дубаях.
Ответ Ржевский
Потому что тогда платили конкретным судьям и это было их личное козлиное решение, а сейчас купили весь судейский корпус и заставляют отрабатывать, как эскортниц в Дубаях.
Всё так.
В 90-е,вчерашний гол Балтики в ворота Зенита,даже за бабки не смогли бы отменить!
Ответ Сергей Круг
В 90-е,вчерашний гол Балтики в ворота Зенита,даже за бабки не смогли бы отменить!
В 90-е хусаинов голы Зенита отменял.... в ворота балтики. Едва ли бесплатно
Вадик, серьёзно? А может это такая "игра" чья то? Не очень умело срежессированная (времени немного осталось, сразу решили обозначить)? Вчера то тебя всё устраивало. ЦСКА, готовтесь, в Грозном вас ждёт жесть!
Ответ Дмитрий Махаев
Вадик, серьёзно? А может это такая "игра" чья то? Не очень умело срежессированная (времени немного осталось, сразу решили обозначить)? Вчера то тебя всё устраивало. ЦСКА, готовтесь, в Грозном вас ждёт жесть!
Жи есть!
Ответ Дмитрий Махаев
Вадик, серьёзно? А может это такая "игра" чья то? Не очень умело срежессированная (времени немного осталось, сразу решили обозначить)? Вчера то тебя всё устраивало. ЦСКА, готовтесь, в Грозном вас ждёт жесть!
Комментарий скрыт
Но сегодня это что то с чем то было, согласен с Радимовым, Мажичу пора сваливать, можно даже без чемоданов, просто пусть уберётся
Конечно! Сто процентов левый, выдуманный пенальти. + не удаление Шнапца. Судья с варом топили Локо, в который раз... Но даже это не помогло.
ВАР стал палачом настоящего, живого футбола! Мне кажется что огромный рынок букмекеров это теневой заказчик вар или ВОР скорее назвать эту систему видео повторов?!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Радимов про 1:0 с «Балтикой»: «Классные команды должны дожимать такие игры, что «Зенит» и сделал»
28 февраля, 01:32
Радимов о «Спартаке»: «В распоряжении Карседо игроки на 80 млн, которых купили за последний год. Даже «Зенит» и ЦСКА выглядят экономными»
27 февраля, 11:58
Радимов считает «Ахмат» фаворитом матча с ЦСКА. «Не будет Мойзеса и Облякова. Поле в Грозном вязкое»
27 февраля, 05:32
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
18 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
32 минуты назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
35 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
сегодня, 11:32
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
У Родриго проблемы с коленом, у Алабы – с икроножной мышцей. Игроки «Реала» прошли обследование (Гильермо Раи)
3 минуты назад
Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
6 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
26 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
45 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
47 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
Рекомендуем