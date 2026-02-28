Радимов о пенальти в ворота «Локо»: «Ребята, вы сдурели? В 90-е такие за бабки ставили. Позорище! Мажич должен собирать чемодан и проваливать»

Радимов о пенальти в ворота «Локо»: «Ребята, вы сдурели? Позорище!.

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов призвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича уйти в отставку.

Радимов также раскритиковал главного арбитра матче 19-го тура Мир РПЛ «Локомотив » – «Пари НН » Рафаэля Шафеева.

В середине второго тайма защитник «Пари НН » Максим Шнапцев оказался на газоне в штрафной «Локомотива » после контакта с вингером Сергеем Пиняевым. Шафеев сначала оставил эпизод без внимания, однако после сигнала ВАР пересмотрел момент у монитора и указал на точку . Пенальти реализовал форвард Олакунле Олусегун.

«Чемодан – вокзал – Белград! Ребята, вы сдурели!? Начало сезона с точки зрения судейства хуже не придумать!

После такого пенальти Мажич должен собирать чемодан и проваливать к себе домой! А судья Шафеев и те, кто позвал его на ВАР, должны уйти из профессии!

Каждый раз, когда увижу его за работой, каждый раз буду писать о том, что его не должно быть в судействе! И я понимаю, что из-за «дела «Торпедо » у нас в судейском корпусе кадровый дефицит, но так издеваться над нами нельзя!

Я играл в 90-е, и тогда такие пенальти тоже ставили, но тогда судьи сами признавались, что это делают за бабки! Позорище!» – написал Радимов в телеграм-канале.