Холанд получил травму на тренировке. Форвард «Сити» не сыграет с «Лидсом»
Холанд не сыграет с «Лидсом» из-за травмы.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил небольшую травму на тренировке и пропустит сегодняшний матч против «Лидса» в 28-м туре АПЛ, сообщает журналист и бывший норвежский футболист Ян-Оге Фьортофт.
Ожидается, что нападающий будет готов к матчу против «Ноттингем Форест» в среду.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Ман Сити». Начало – в 20:30 по московскому времени.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
Лидс в замешательстве, чего теперь ожидать?
Лидс в замешательстве, чего теперь ожидать?
Весь план Лидса на игру сломался. 0-5 будет теперь
Облом, он у меня капитан
