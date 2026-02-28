Холанд получил травму на тренировке. Форвард «Сити» не сыграет с «Лидсом»

Холанд не сыграет с «Лидсом» из-за травмы.

Форвард «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд получил небольшую травму на тренировке и пропустит сегодняшний матч против «Лидса » в 28-м туре АПЛ , сообщает журналист и бывший норвежский футболист Ян-Оге Фьортофт .

Ожидается, что нападающий будет готов к матчу против «Ноттингем Форест» в среду.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Ман Сити». Начало – в 20:30 по московскому времени.