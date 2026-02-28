Галактионов выиграл 50 матчей в РПЛ во главе «Локо». Только Семин добирался до этой отметки
Галактионов выиграл 50 матчей в РПЛ во главе «Локо».
Тренер Михаил Галактионов выиграл 50 матчей в Мир РПЛ во главе «Локомотива».
Ранее только Юрий Семин добирался с «Локо» до этой отметки – у него 293 победы c железнодорожниками в чемпионате России.
Галактионов одержал 50 побед в 92 играх. Больше побед с момента его назначения в «Локо» только у «Зенита» (57) и «Краснодара» (55).
Подумалось, всего 50..😄