Галактионов выиграл 50 матчей в РПЛ во главе «Локо». Только Семин добирался до этой отметки

Тренер Михаил Галактионов выиграл 50 матчей в Мир РПЛ во главе «Локомотива ».

Ранее только Юрий Семин добирался с «Локо» до этой отметки – у него 293 победы c железнодорожниками в чемпионате России.

Галактионов одержал 50 побед в 92 играх. Больше побед с момента его назначения в «Локо» только у «Зенита» (57) и «Краснодара» (55).