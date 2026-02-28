  • Спортс
  • Галактионов выиграл 50 матчей в РПЛ во главе «Локо». Только Семин добирался до этой отметки
12

Тренер Михаил Галактионов выиграл 50 матчей в Мир РПЛ во главе «Локомотива».

Ранее только Юрий Семин добирался с «Локо» до этой отметки – у него 293 победы c железнодорожниками в чемпионате России. 

Галактионов одержал 50 побед в 92 играх. Больше побед с момента его назначения в «Локо» только у «Зенита» (57) и «Краснодара» (55).

Опубликовано: Sports
Источник: Opta
12 комментариев
Учитывая, в каком состоянии он принял команду после немцев - очень большое достижение
Ответ Данилъ Шипицинъ
Учитывая, в каком состоянии он принял команду после немцев - очень большое достижение
русским тренерам очень не доверяют ((( русские тренеры не слабее заграничных и галактионов это доказал выграв чилистинский ЦСКА 3 0
Сильно 💪 хороший курс задал
Неудивительно, ММГ - всего третий тренер Локомотива в постсоветской истории, кто тренировал команду больше 50 матчей. Вторым после Сёмина был Николич, все остальные тренеры у нас надолго не задерживались.
РЖД сегодня показал характер, там есть команда и наверное это заслуга тренера, а Баринов, не знаю, может быть слишком большой авторитет, может и к лучшему, что он ушёл.
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
РЖД сегодня показал характер, там есть команда и наверное это заслуга тренера, а Баринов, не знаю, может быть слишком большой авторитет, может и к лучшему, что он ушёл.
Карпукас сегодня выгрызал так, что отсутствие Баринова не заметили.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Карпукас сегодня выгрызал так, что отсутствие Баринова не заметили.
Тёма сегодня просто молодец, ну и в прошлом сезоне он свою игру вернул, но сегодня прям эмоцию новую добавил, так держать!
Мих Мих молодца, нелегко тебе приходится, но ты вдохнул новую жизнь в Локо, так держать в это сложное время!
Где-то в Сербии сейчас от этого бомбит у одного армянина😀
Я уж за Палыча распереживался по заголовку.
Подумалось, всего 50..😄
Галактионову ещё 243 победы надо я так понимаю?
