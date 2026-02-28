«Локо» не проигрывает в 10 последних матчах в РПЛ, в которых получает красную.

«Локомотив» не проигрывает в последних 10 матчах в РПЛ , в которых получает красную карточку.

В матче с «Пари НН» (2:1) Александр Руденко получил желтые карточки на 41-й и 44-й минутах и был удален.

В последний раз «Локо » проигрывал после удаления в октябре 2022 года еще при Йозефе Циннбауэре (2:4 против «Урала»), а в 10 матчах при Галактионове у железнодорожников 5 побед и 5 ничьих.

В XXI веке серия лучше была только у «Зенита» в 2009-2015 годах – 11 матчей с удалениями без поражений.