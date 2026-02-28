«Локомотив» не проигрывает в 10 последних матчах в РПЛ, в которых получает красную – 5 побед и 5 ничьих
«Локо» не проигрывает в 10 последних матчах в РПЛ, в которых получает красную.
«Локомотив» не проигрывает в последних 10 матчах в РПЛ, в которых получает красную карточку.
В матче с «Пари НН» (2:1) Александр Руденко получил желтые карточки на 41-й и 44-й минутах и был удален.
В последний раз «Локо» проигрывал после удаления в октябре 2022 года еще при Йозефе Циннбауэре (2:4 против «Урала»), а в 10 матчах при Галактионове у железнодорожников 5 побед и 5 ничьих.
В XXI веке серия лучше была только у «Зенита» в 2009-2015 годах – 11 матчей с удалениями без поражений.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
