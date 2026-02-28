  • Спортс
  • «Локомотив» не проигрывает в 10 последних матчах в РПЛ, в которых получает красную – 5 побед и 5 ничьих
4

«Локомотив» не проигрывает в 10 последних матчах в РПЛ, в которых получает красную – 5 побед и 5 ничьих

«Локо» не проигрывает в 10 последних матчах в РПЛ, в которых получает красную.

«Локомотив» не проигрывает в последних 10 матчах в РПЛ, в которых получает красную карточку.

В матче с «Пари НН» (2:1) Александр Руденко получил желтые карточки на 41-й и 44-й минутах и был удален.

В последний раз «Локо» проигрывал после удаления в октябре 2022 года еще при Йозефе Циннбауэре (2:4 против «Урала»), а в 10 матчах при Галактионове у железнодорожников 5 побед и 5 ничьих.

В XXI веке серия лучше была только у «Зенита» в 2009-2015 годах – 11 матчей с удалениями без поражений.

4 комментария
Команда с мужским характером. Не то, что истеричка Наир
Судейство зашквар, зениту позволено многое на поле, другим же приходится быть скрупулёзно аккуратными, чтобы не попасть под двойные трактовки эпизодов, в которых крайними будут они.
Корпоративная лига Газпром пробивает очередное дно. Семаку и игрокам зенита, как там вообще, самих от этого не воротит ?
С таким судейством, даже одна победа уже сенсация
Судейка сделал для Нижнего все, но Локо затащил!)) с победой!!!
РПЛ вернулась! «Спартак» в гостях победил «Сочи»
вчера, 14:03
«Локомотив» забил «Пари НН» 2+ гола в 5 матчах подряд
28 февраля, 16:05
«Локомотив» не проигрывает 5 матчей подряд в РПЛ – 4 победы и ничья. Команда Галактионова идет 3-й после 19 туров
28 февраля, 16:00
